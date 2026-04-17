Natalie Portman está embarazada; espera su tercer bebé a los 44 años con el músico Tanguy Destable
Con 44 años de edad, Natalie Portman está embarazada por tercera ocasión, ahora junto al músico francés Tanguy Destable.
Así lo dio a conocer la propia actriz ganadora del Oscar por Cisne Negro en una entrevista con Harper’s Bazaar y luego de ser captada este viernes 17 de abril en las calles de París luciendo su pancita, que aunque intentó disimular con una capa oversize, no dejó lugar a dudas, según muestran fotos difundidas por Page Six.
Además de confirmar la noticia en la entrevista, Natalie dejó ver que en esta ocasión vive su embarazo de una forma más consciente y pausada, con respecto a sus embarazos anteriores, en gran medida porque a su edad, puede representar un desafío tanto para la mamá como para el bebé.
“Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, declaró a la revista, en la que subrayó además su sensibilidad hacia los temas de fertilidad, en parte por haber crecido con un padre médico especializado en esa área.
Así vive Natalie Portman su tercer embarazo
En su conversación con Harper’s Bazaar, Natalie Portman deja claro que hay una diferencia sustancial respecto a sus embarazos anteriores.
Ahora tiene una mayor conciencia del tiempo y de lo que implica. Habla de una “gratitud” que, en sus propias palabras, no se alcanza necesariamente cuando se es más joven, y de una calma construida a partir de saber exactamente qué tipo de entorno quiere para sí misma.
Esa claridad también se debe a su relación con Tanguy Destable. La actriz dice que tanto ella como el músico de 45 años están “muy emocionados”.
En cuanto a la condición física con que se prepara para el nacimiento de su tercer hijo, la actriz de V de Venganza y Jackie asegura sentirse fuerte y con más energía de la que esperaba. Esto se debe, en gran medida, a los hábitos que ha mantenido y que integran natación y la práctica del método gyrotonic, actividades que utiliza para “mantenerse fuerte”.
Asimismo, reveló que decidió no consumir contenidos sobre maternidad en redes sociales y confiar en su propia experiencia, acumulada tras dos hijos y más de una década ejerciendo ese rol.
Su hijo mayor, Aleph, ya tiene 14 años, mientras que la menor, Amalia, tiene nueve; así que ya sabe de qué se trata. Además de mencionar que seguramente ésta será la última vez en que viva la maternidad.
¿Quién es Tanguy Destable, actual pareja de Natalie Portman y papá de su tercer hijo?
Ajeno por completo a Hollywood, Tanguy Destable (conocido en la escena musical bajo el pseudónimo de TEPR) es un productor y compositor francés con trayectoria en la música electrónica.
La relación con Natalie Portman comenzó en 2025, en París, donde la actriz vivía con su ex esposo, el coreógrafo y bailarín Benjamin Millepied.
De acuerdo con Page Six, Tanguy tiene también dos hijos, Étienne y Vadim, de una relación previa con Louise Bourgoin.