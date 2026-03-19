Brooklyn Beckham evita a David Beckham tras coincidir en el mismo hotel en Los Ángeles

Brooklyn Beckham no vio a su hermano, Romeo Beckham

Según el mismo medio, Romeo Beckham visitó Los Ángeles para trabajar en una colaboración con el diseñador Justin Saul para su marca en conjunto Intra. A través de su perfil de Instagram, Romeo compartió una fotografía junto a Justin, así como con una chamarra con la bandera de Estados Unidos y el logo de Intra.

Romeo Beckham ha estado trabajando con el diseñador Justin Saul. (Instagram - @romeobeckham)

El fin de semana pasado, Romeo Beckham también publicó una serie de fotografías de un viaje que realizó junto a su padre y un grupo de amigos para esquiar en British Columbia en Canadá, un viaje que el mismo David Beckham también compartió en redes sociales. Esto aumenta la posibilidad de que Romeo y David hayan llegado juntos a Los Ángeles.

En ningún momento se pudo ver a Brooklyn Beckham junto a Romeo Beckham, ni ninguno de los dos compartió la evidencia de alguna reunión en sus redes sociales aun cuando estuvieron en la misma ciudad, tal como sucedió con David Beckham.