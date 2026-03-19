A pesar de que tanto Brooklyn Beckham , como su papá David Beckham y su hermano Romeo, estuvieron en la ciudad de Los Ángeles para cumplir con diferentes compromisos familiares y profesionales, Brooklyn no vio ni a su papá, ni a su hermano, incluso cuando Brooklyn y David estuvieron en el mismo hotel.
Brooklyn Beckham evita a David Beckham tras coincidir en el mismo hotel en Los Ángeles
Brooklyn Beckham evita a David Beckham tras coincidir en el mismo hotel en Los Ángeles
De acuerdo con el Daily Mail , el lunes 16 de marzo, Brooklyn y David Beckham coincidieron en el mismo hotel en Los Ángeles después de que ambos visitaran The Beverly Hills Hotel por casualidad. La razón por la que David viajó a Estados Unidos fue para grabar un anuncio para la marca Lay’s.
Por su parte, Brooklyn se hospedó ahí para tener un día de relajación después de haber asistido junto a Nicola Peltz a la fiesta de los Premios Óscar que organizó Elton John. A pesar de estar en el mismo hotel, el medio afirma que Brooklyn y David Beckham no se encontraron en ningún momento.
Brooklyn Beckham no vio a su hermano, Romeo Beckham
Según el mismo medio, Romeo Beckham visitó Los Ángeles para trabajar en una colaboración con el diseñador Justin Saul para su marca en conjunto Intra. A través de su perfil de Instagram, Romeo compartió una fotografía junto a Justin, así como con una chamarra con la bandera de Estados Unidos y el logo de Intra.
El fin de semana pasado, Romeo Beckham también publicó una serie de fotografías de un viaje que realizó junto a su padre y un grupo de amigos para esquiar en British Columbia en Canadá, un viaje que el mismo David Beckham también compartió en redes sociales. Esto aumenta la posibilidad de que Romeo y David hayan llegado juntos a Los Ángeles.
En ningún momento se pudo ver a Brooklyn Beckham junto a Romeo Beckham, ni ninguno de los dos compartió la evidencia de alguna reunión en sus redes sociales aun cuando estuvieron en la misma ciudad, tal como sucedió con David Beckham.
Brooklyn Beckham no quiere ver a su familia
Según una fuente que habló con el Daily Mail, el esposo de Nicola Peltz no está interesado en reunirse con su familia: “No existe absolutamente ningún vínculo entre Brooklyn y sus padres, y no lo ha habido desde hace algún tiempo. Es muy triste, pero así es como Brooklyn ha elegido vivir su vida con Nicola”.
“Brooklyn ha dejado ver muy claro que no quiere tener nada que ver con David ni con Victoria, así que probablemente le ahorró a David muchos disgustos”, mencionó la fuente sobre la falta de una reunión entre Brooklyn y David.
El hecho de que Brooklyn Beckham no se haya reunido con David y Romeo Beckham a pesar de estar en la misma ciudad e incluso en el mismo hotel, continúa dejando ver las consecuencias que tuvieron las controversiales declaraciones de Brooklyn sobre su papás, David y Victoria Beckham, e incluso sobre sus hermanos.