La Roca ¿se desmorona? Dwayne Johnson revela impacto emocional por no ser nominado al Oscar por ‘The Smashing Machine’

'La Roca' confiesa su decepción al ser ignorado por la Academia

Dwayne Johnson, quien interpretó al legendario peleador de UFC y MMA Mark Kerr, admitió en entrevista con Esquire que la posibilidad de entrar en la conversación por los premios de la Academia fue algo que lo emocionó profundamente, aunque al final no se materializó en una nominación como Mejor Actor.

“Hubiera sido increíble recibir una nominación al Oscar. Me di cuenta muy rápido de que es algo poco común alcanzar esta cima donde incluso estás teniendo estas charlas. ¡Y es emocionante!”, señaló el actor de 54 años.

“Habría sido increíble. Desearía que hubiera pasado. Pero no pasó”, añadió.

Dwayne Johnson, La Roca, confesó el impacto emocional que tuvo al ser ignorado por la Academia y no ser nominado al Oscar como Mejor Actor por 'The Smashing Machine' (Mike Coppola)

El intérprete también señaló que el reconocimiento no recibido “encendió un fuego en mi columna” que lo motiva a seguir trabajando en buscar y desarrollar personajes de mayor profundidad, sin restarle valor a la experiencia transformadora que vivió con esta película.

