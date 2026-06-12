Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, se sinceró en una reciente entrevista y habló con total honestidad sobre el impacto emocional de no haber sido nominado al Oscar por su actuación en The Smashing Machine, la película biográfica de A24 dirigida por Benny Safdie que marcó un punto de inflexión en su carrera y fue recibida con una ovación de 15 minutos en Venecia.
La Roca ¿se desmorona? Dwayne Johnson revela impacto emocional por no ser nominado al Oscar por ‘The Smashing Machine’
'La Roca' confiesa su decepción al ser ignorado por la Academia
Dwayne Johnson, quien interpretó al legendario peleador de UFC y MMA Mark Kerr, admitió en entrevista con Esquire que la posibilidad de entrar en la conversación por los premios de la Academia fue algo que lo emocionó profundamente, aunque al final no se materializó en una nominación como Mejor Actor.
“Hubiera sido increíble recibir una nominación al Oscar. Me di cuenta muy rápido de que es algo poco común alcanzar esta cima donde incluso estás teniendo estas charlas. ¡Y es emocionante!”, señaló el actor de 54 años.
“Habría sido increíble. Desearía que hubiera pasado. Pero no pasó”, añadió.
El intérprete también señaló que el reconocimiento no recibido “encendió un fuego en mi columna” que lo motiva a seguir trabajando en buscar y desarrollar personajes de mayor profundidad, sin restarle valor a la experiencia transformadora que vivió con esta película.
Dwayne Johnson y el reto de transformarse para 'The Smashing Machine'
Para encarnar a Mark Kerr, Dwayne Johnson realizó cambios drásticos tanto físicos como emocionales. Ganó aproximadamente 13.6 kilos de músculo para lograr la complexión “más grande e inflada” del peleador.
Además, pasó entre tres y cuatro horas diarias en la silla de maquillaje aplicando más de 20 prótesis creadas por el legendario diseñador de maquillaje Kazu Hiro. Esto le permitió “desaparecer” en la piel del personaje, un desafío que contrastaba con su imagen habitual de estrella de acción.
“Por mí, la transformación fueron 22 prótesis, más de 30 libras que tuve que aumentar, que es mucho peso”, explicó Johnson en entrevistas previas. El actor entrenó en un campamento de MMA con entrenadores y peleadores reales para capturar los movimientos y la intensidad del deportista.
El triste final de 'The Smashing Machine' y el blockbuster del verano de La Roca
La película, estrenada en noviembre de 2025 en Estados Unidos tras su premiere en el Festival de Venecia (donde recibió una ovación de pie de más de 15 minutos y un León de Plata), retrata la gloria, las adicciones y la resiliencia de Mark Kerr.
Dwayne Johnson ha destacado cómo el personale lo llevó a explorar vulnerabilidad, trauma y dolor personal de manera intensa.
The Smashing Machine recibió críticas generalmente positivas, con un 71 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes (basado en cientos de reseñas) y elogios por la actuación transformadora de Johnson y Emily Blunt (quien interpretó a la esposa de Kerr).
Fue nominada a Mejor Actor (Johnson) y Mejor Actriz de Reparto (Blunt) en los Globos de Oro 2026, aunque no ganó. En los Oscar 2026 solo obtuvo una nominación técnica por Mejor Maquillaje y Peinado.
En taquilla, sin embargo, fue un fracaso comercial. Recaudó aproximadamente 21.1 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto estimado de 50 millones.
Sin embargo, esta película representó un antes y después para La Roca, quien había expresado su deseo de romper con el encasillamiento en blockbusters y explorar roles más crudos y dramáticos.
El proyecto le permitió demostrar su rango actoral más allá de la acción, ganando elogios de colegas como Matt Damon y Christopher Nolan.
Dwayne Johnson regresa a las salas de cine el 10 de julio con Moana, el live-action de Disney en el que retoma su icónico papel como Maui.
Con información de Agencia México