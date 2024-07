Dwayne Johnson revela algunos detalles del live action de 'Moana'

El live action de 'Moana'

"Moana dará vida de una forma totalmente nueva a la historia de una joven ansiosa por labrarse su propio camino. La producción, que celebra las islas, comunidades y tradiciones de los isleños del Pacífico en una aventura espectacular, comienza a rodarse este verano", se aseguró en un comunicado de prensa.

"Estoy encantado de haber conocido a Catherine, Rena, Frankie y John a través de este proceso de casting. Me siento orgulloso de esta oportunidad, y no puedo esperar a estar todos juntos en el set. No hay mejor pareja con la que estar en una canoa que Catherine y Dwayne - en realidad, trío: Heihei también está lista", declaró el director Thomas Kail.

Con información de Bang Showbiz.