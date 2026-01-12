⁠¿Quién es Wagner Moura? El brasileño que derrotó a Michael B. Jordan y Dwayne Johnson en los Golden Globes

Wagner Moura se lleva el Globo de Oro en la categoría dramática

Durante la ceremonia de los Premios Globo de Oro 2026 una de las categorías premiadas fue la de 'Mejor interpretación masculina en una película dramática’, en la cual se encontraban nominados Joel Edgerton por Sueños de Trenes, Oscar Isaac por Frankenstein, Dwayne Johnson por The Smashing Machine, Michael B. Jordan por Sinners, Jeremy Allen White por Springsteen: Música de ninguna parte y, por supuesto, el ganador Wagner Moura por El agente secreto.

Si bien Timothée Chalamet continúa siendo el favorito rumbo a los Premios Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el próximo 22 enero, después de haber ganado en el apartado de ‘Mejor actor de comedia o musical’ sobre Leonardo Di Caprio; el triunfo de Wagner Moura sorprendió a muchos ya que su papel pertenece a una película extranjera y esta es apenas su segunda nominación a un Globo de Oro.