La noche de ayer se celebró la 83° edición de los Premios Globo de Oro . Hamnet y Una Batalla tras otra se coronaron como las mejores películas, sin embargo, la sorpresa de la noche fue el triunfo de Wagner Moura sobre Michael B. Jordan y Dwayne Johnson en la categoría de ‘Mejor actor en una película dramática’ por su trabajo en el filme brasileño El agente secreto.
¿Quién es Wagner Moura? El brasileño que derrotó a Michael B. Jordan y Dwayne Johnson en los Golden Globes
Wagner Moura se lleva el Globo de Oro en la categoría dramática
Durante la ceremonia de los Premios Globo de Oro 2026 una de las categorías premiadas fue la de 'Mejor interpretación masculina en una película dramática’, en la cual se encontraban nominados Joel Edgerton por Sueños de Trenes, Oscar Isaac por Frankenstein, Dwayne Johnson por The Smashing Machine, Michael B. Jordan por Sinners, Jeremy Allen White por Springsteen: Música de ninguna parte y, por supuesto, el ganador Wagner Moura por El agente secreto.
Si bien Timothée Chalamet continúa siendo el favorito rumbo a los Premios Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el próximo 22 enero, después de haber ganado en el apartado de ‘Mejor actor de comedia o musical’ sobre Leonardo Di Caprio; el triunfo de Wagner Moura sorprendió a muchos ya que su papel pertenece a una película extranjera y esta es apenas su segunda nominación a un Globo de Oro.
¿Quién es Wagner Moura?
Wagner Moura nació en Bahía, Brasil, tiene 49 años y decidió dedicarse a la actuación después de haber estudiado Periodismo. Saltó a la fama tras ser el protagonista de la película brasileña Tropa de élite en 2007, la cual fue aclamada internacionalmente e incluso tuvo una secuela en 2010. Tres años después, Wagner dio el salto a Hollywood de la mano de Matt Damon, Jodie Foster y Diego Luna en la película de ciencia ficción Elysium.
Además de El agente secreto, el proyecto más exitoso en la carrera de Wagner Moura ha sido la serie Narcos de Netflix, donde el brasileño dio vida al narcotraficante Pablo Escobar en la primera y segunda temporada. Su actuación fue aclamada por la crítica e incluso le llevó a estar nominado al Globo de Oro como ‘Mejor actor de serie de televisión – drama’ en 2015.
¿Qué otros actores brasileños han ganado un Globo de Oro?
Además de Wagner Moura, la única actriz brasileña que ha logrado ganar un Globo de Oro es Fernanda Torres, quien a penas en 2024 se proclamó como la ‘Mejor actriz de una película dramática' por la película también brasileña Aún estoy aquí, la cual, a diferencia de El agente secreto, no ganó en la categoría de ‘Mejor película en habla no inglesa’.
La victoria de Wagner Moura lo consagra como uno de los actores brasileños más importantes de la historia, sobre todo a nivel internacional, mientras que The Secret Agent continúa siendo una de las favoritas para llevarse el Óscar a ‘Mejor película extranjera’.