El giro inesperado que impidió que Jamie Lee Curtis conociera a la princesa Diana antes de morir

El giro inesperado que impidió que Jamie Lee Curtis conociera a la princesa Diana

A través de su cuenta de Instagram, Jamie Lee Curtis compartió una imagen de la princesa Diana junto a sus hijos, William y Harry, acompañada de una reflexión personal y una anécdota significativa. La publicación, realizada en el marco del 28 aniversario de la muerte de la princesa de Gales, deja en evidencia la admiración profunda y duradera que Curtis sigue sintiendo por ella, incluso a casi tres décadas de su fallecimiento.

“Una vez casi conocí a la princesa Diana”, escribió Curtis, el domingo 31 de agosto. “Ella fue a visitar el set de la continuación de Fierce creatures (1997) y estábamos rodando en Pinewood, en lo profundo del bosque. Cuando por fin hicimos una pausa, me subí a un carrito de golf y conduje de vuelta hacia los camerinos para ir al baño. Mi chofer empezó a golpear la puerta, diciendo que ella (Diana) había llegado con sus hijos, así que me subí de nuevo al carrito y cuando regresé, ya se había marchado. Y no iba a perseguirla para decirle cuánto la admiraba”, contó.

Jamie Lee Curtis y Kevin Klein en "Fierce Creatures" (1997). (Getty Images/Getty Images)

Consciente del intento fallido, al día siguiente la actriz de Freaky Friday escribió una carta dirigida a Diana, en donde expresó su admiración y aprovechó para disculparse por haberse perdido el encuentro. Para su sorpresa, recibió una respuesta rápida desde el Palacio de Kensington, en la que la princesa le dijo comprender la situación y expresó su deseo de reunirse en el futuro.

Lamentablemente, dos meses después de aquel intercambio de cartas, Lady Di murió: "Yo acababa de regresar de Inglaterra. Recuerdo haber visto las noticias y luego apagarlas, sabiendo lo que harían los noticieros y las imágenes repetidas de ese túnel. Junto a mi cama había un libro sobre meditación introspectiva de Jack Kornfield y Joseph Goldstein. Lo tomé, y en las primeras páginas hablaba de cómo, al momento de morir, las personas que intentaron vivir una vida consciente realmente se hacían dos preguntas", agregó.

"¿Aprendí a vivir sabiamente? ¿Amé bien? Inmediatamente pensé en la princesa Diana y en su proceso de aprender a vivir con sabiduría. En cómo salió de ese matrimonio falso y lleno de apariencias, en cómo habló abiertamente sobre sus problemas personales y demostró valentía y compasión: cuando puso su mano sobre la pierna de un joven con VIH/SIDA, cuando caminó por una mina terrestre. Yo sentí, sin duda, que ella había aprendido a vivir sabiamente", destacó.

La princesa Diana en un vestido azul de Catherine Walker. (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get)

Al final de su publicación, Lee Curtis rindió homenaje a la forma en que la princesa Diana eligió vivir su vida: con amor, conciencia y valentía. Además, recordó una de las imágenes más entrañables de la princesa —esperando con los brazos abiertos a sus hijos tras una separación—, la actriz reflexionó sobre el legado humano que dejó Diana. Escribió:

"Y creo que todos recordamos aquella imagen suya con los brazos extendidos después de estar lejos de sus hijos, cuando ellos corrieron hacia ella. Los amó de una forma en que nadie en la realeza lo había hecho antes, y amó al mundo también. Así que sí, amó bien", escribió.

Y aunque en ese día —en este día— todavía me conmueve su gracia y su valentía, también me consuela saber que vivió una vida consciente, sabia y llena de amor", finalizó.