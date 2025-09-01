Con motivo del 28 aniversario de la muerte de la princesa Diana, Jamie Lee Curtis reveló una anécdota poco conocida: contó que estuvo a punto de conocer a Lady Di apenas dos meses antes de su trágico fallecimiento en 1997.
El giro inesperado que impidió que Jamie Lee Curtis conociera a la princesa Diana antes de morir
El giro inesperado que impidió que Jamie Lee Curtis conociera a la princesa Diana
A través de su cuenta de Instagram, Jamie Lee Curtis compartió una imagen de la princesa Diana junto a sus hijos, William y Harry, acompañada de una reflexión personal y una anécdota significativa. La publicación, realizada en el marco del 28 aniversario de la muerte de la princesa de Gales, deja en evidencia la admiración profunda y duradera que Curtis sigue sintiendo por ella, incluso a casi tres décadas de su fallecimiento.
“Una vez casi conocí a la princesa Diana”, escribió Curtis, el domingo 31 de agosto. “Ella fue a visitar el set de la continuación de Fierce creatures (1997) y estábamos rodando en Pinewood, en lo profundo del bosque. Cuando por fin hicimos una pausa, me subí a un carrito de golf y conduje de vuelta hacia los camerinos para ir al baño. Mi chofer empezó a golpear la puerta, diciendo que ella (Diana) había llegado con sus hijos, así que me subí de nuevo al carrito y cuando regresé, ya se había marchado. Y no iba a perseguirla para decirle cuánto la admiraba”, contó.
Consciente del intento fallido, al día siguiente la actriz de Freaky Friday escribió una carta dirigida a Diana, en donde expresó su admiración y aprovechó para disculparse por haberse perdido el encuentro. Para su sorpresa, recibió una respuesta rápida desde el Palacio de Kensington, en la que la princesa le dijo comprender la situación y expresó su deseo de reunirse en el futuro.
Lamentablemente, dos meses después de aquel intercambio de cartas, Lady Di murió: "Yo acababa de regresar de Inglaterra. Recuerdo haber visto las noticias y luego apagarlas, sabiendo lo que harían los noticieros y las imágenes repetidas de ese túnel. Junto a mi cama había un libro sobre meditación introspectiva de Jack Kornfield y Joseph Goldstein. Lo tomé, y en las primeras páginas hablaba de cómo, al momento de morir, las personas que intentaron vivir una vida consciente realmente se hacían dos preguntas", agregó.
"¿Aprendí a vivir sabiamente? ¿Amé bien? Inmediatamente pensé en la princesa Diana y en su proceso de aprender a vivir con sabiduría. En cómo salió de ese matrimonio falso y lleno de apariencias, en cómo habló abiertamente sobre sus problemas personales y demostró valentía y compasión: cuando puso su mano sobre la pierna de un joven con VIH/SIDA, cuando caminó por una mina terrestre. Yo sentí, sin duda, que ella había aprendido a vivir sabiamente", destacó.
Al final de su publicación, Lee Curtis rindió homenaje a la forma en que la princesa Diana eligió vivir su vida: con amor, conciencia y valentía. Además, recordó una de las imágenes más entrañables de la princesa —esperando con los brazos abiertos a sus hijos tras una separación—, la actriz reflexionó sobre el legado humano que dejó Diana. Escribió:
"Y creo que todos recordamos aquella imagen suya con los brazos extendidos después de estar lejos de sus hijos, cuando ellos corrieron hacia ella. Los amó de una forma en que nadie en la realeza lo había hecho antes, y amó al mundo también. Así que sí, amó bien", escribió.
Y aunque en ese día —en este día— todavía me conmueve su gracia y su valentía, también me consuela saber que vivió una vida consciente, sabia y llena de amor", finalizó.
Charles Spencer visita la tumba de la princesa Diana en el 28 aniversario de su muerte
El 31 de agosto, Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana , conmemoró el 28 aniversario de su fallecimiento con un emotivo gesto en la residencia familiar de Althorp, en Northamptonshire, Inglaterra.
A través de su cuenta de Instagram, compartió dos fotos que evocan tanto la belleza como la tristeza de la fecha. En una de ellas, se aprecia un ramo de rosas blancas y rosadas recién cortadas de los jardines de Althorp, dispuesto para ser colocado en la tumba de Diana.
“Flores que cortamos esta mañana de los jardines de Althorp para la isla”, escribió en la publicación. Y añadió: “Siempre un día imposible”.
La tumba de la princesa Diana se encuentra en una isla privada en el lago Oval, dentro de los terrenos de Althorp. Este lugar fue elegido por Charles Spencer para garantizar la privacidad y tranquilidad de su hermana, permitiendo que sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, puedan visitarla en un entorno seguro y apartado del ojo público.
Aunque la tumba permanece cerrada al público, un monumento contruido en los terrenos de Althorp en julio de 1998 se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscan rendir homenaje a la figura de la princesa.