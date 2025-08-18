Quiénes son las hijas de Jamie Lee Curtis y cómo ha apoyado la transición de su hija trans

¿Quiénes son las hijas de Jamie Lee Curtis?

Jamie Lee Curtis, quien recientemente volvió al centro de atención con el estreno de la secuela de Disney, Freakier Friday comparte su vida desde 1984 con su esposo, el director Christopher Guest, con quien ha construido una sólida y duradera relación. Aunque enfrentaron dificultades para concebir, la pareja encontró un camino hacia la paternidad: en 1986 adoptaron a su primera hija, Annie, y diez años después, en 1996, le dieron la bienvenida a Ruby, quien años más tarde se identificó como mujer transgénero.

“La adopción era la única manera de formar una familia”, dijo Curtis a Pact’s Point of View en 1997. “Se convierte en la opción viable. Si quieres formar una familia, así es como la tendrás”.

Jamie Lee Curtis junto a su familia. (Featureflash Photo Agency/Shutterstock / Featureflash Photo Agency)

Annie, la hija mayor del matrimonio, ha forjado su camino profesional lejos de los reflectores de Hollywood. Desde muy pequeña mostró una pasión por la danza: comenzó a bailar a los 3 años y, a los 8, se unió al equipo competitivo de MNR Dance Factory en Los Ángeles, donde pasó ocho años compitiendo a nivel nacional e internacional.

Jamie Lee Curtis y su hija Annie. (Albert Ortega/Getty Images)

A los 16 años ya daba sus primeras clases, donde enseñaba a nuevas generaciones estilos tan variados como ballet, jazz, contemporáneo, lírico, modern, tap e incluso hip‑hop. Su talento la llevó a Kenyon College en Ohio, donde obtuvo una licenciatura en danza en 2009 y fue reconocida por sus compañeros como la mejor coreógrafa.

Hoy, Annie es co‑directora del equipo de MNR Dance Factory, el mismo estudio donde se formó, y continúa dedicándose a la enseñanza con especial énfasis en jóvenes bailarines. Su enfoque es inclusivo: trabaja con niños menores de 6 años y también con aquellos que tienen TEA u otros trastornos del neurodesarrollo, promoviendo el desarrollo artístico desde una perspectiva accesible y empática.

Annie y Jamie Lee Curtis (Jason Merritt/Getty Images)

En lo que respecta a su vida personal, Annie Guest se casó en 2019 con Jason Wolf, en una íntima ceremonia que tuvo lugar en el patio de la casa de sus papás, Jamie Lee Curtis y Christopher Guest.