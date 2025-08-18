Quiénes son las hijas de Jamie Lee Curtis y cómo ha apoyado la transición de su hija trans

En medio del revuelo por el esperado estreno de Freakier Friday y con una carrera consolidada que abarca más de cuatro décadas en Hollywood, Jamie Lee Curtis vuelve a estar en el centro de la atención mediática.
Pero más allá de su éxito profesional, la actriz también ha destacado por su papel como mamá. Aunque sus hijas han optado por mantenerse lejos de los reflectores, la relación que Jamie mantiene con ellas, especialmente su apoyo público y constante a su hija trans, Ruby, ha sido motivo de admiración y conversación en los últimos años.
Publicidad
¿Quiénes son las hijas de Jamie Lee Curtis?
Jamie Lee Curtis, quien recientemente volvió al centro de atención con el estreno de la secuela de Disney, Freakier Friday comparte su vida desde 1984 con su esposo, el director Christopher Guest, con quien ha construido una sólida y duradera relación. Aunque enfrentaron dificultades para concebir, la pareja encontró un camino hacia la paternidad: en 1986 adoptaron a su primera hija, Annie, y diez años después, en 1996, le dieron la bienvenida a Ruby, quien años más tarde se identificó como mujer transgénero.
“La adopción era la única manera de formar una familia”, dijo Curtis a Pact’s Point of View en 1997. “Se convierte en la opción viable. Si quieres formar una familia, así es como la tendrás”.
Annie, la hija mayor del matrimonio, ha forjado su camino profesional lejos de los reflectores de Hollywood. Desde muy pequeña mostró una pasión por la danza: comenzó a bailar a los 3 años y, a los 8, se unió al equipo competitivo de MNR Dance Factory en Los Ángeles, donde pasó ocho años compitiendo a nivel nacional e internacional.
A los 16 años ya daba sus primeras clases, donde enseñaba a nuevas generaciones estilos tan variados como ballet, jazz, contemporáneo, lírico, modern, tap e incluso hip‑hop. Su talento la llevó a Kenyon College en Ohio, donde obtuvo una licenciatura en danza en 2009 y fue reconocida por sus compañeros como la mejor coreógrafa.
Hoy, Annie es co‑directora del equipo de MNR Dance Factory, el mismo estudio donde se formó, y continúa dedicándose a la enseñanza con especial énfasis en jóvenes bailarines. Su enfoque es inclusivo: trabaja con niños menores de 6 años y también con aquellos que tienen TEA u otros trastornos del neurodesarrollo, promoviendo el desarrollo artístico desde una perspectiva accesible y empática.
En lo que respecta a su vida personal, Annie Guest se casó en 2019 con Jason Wolf, en una íntima ceremonia que tuvo lugar en el patio de la casa de sus papás, Jamie Lee Curtis y Christopher Guest.
Publicidad
Ruby Guest, la hija transgénero de Jamie Lee Curtis
Ruby Guest, de 29 años, es una mujer transgénero que nació bajo el nombre de Tom. Sin embargo, a los 16 años se dio cuenta que no se sentía cómodo con su género: "Sabía que era diferente", dijo en una entrevista para People en 2021. Aunque inicialmente no se identificó públicamente como trans, siete años después le confesó a su prometido que era una mujer transgénero. Fue en 2020, a los 24 años, cuando decidió abrirse completamente y compartir su identidad de género con su familia.
Inicialmente, Ruby intentó comunicarlo en persona, pero no encontró el momento adecuado, por lo que optó por enviar un mensaje a su mamá, Jamie Lee Curtis: "Daba miedo, solo el hecho de contarles algo sobre mí que no sabían", dijo Ruby a People. "Me intimidaba, pero no me preocupaba. Me habían aceptado tan bien toda mi vida".
La reacción de la actriz fue inmediata y llena de amor: "La llamé de inmediato. No hace falta decir que hubo lágrimas involucradas", recordó Curtis.
Para Jamie Lee Curtis, uno de los aspectos más difíciles, confesó, ha sido acostumbrarse a llamarla por su nuevo nombre: “Ya no me cuadra... la regularidad de la palabra, el nombre que le pusiste a un hijo, que llevas diciendo toda su vida. Ese fue el primer reto”. Después, añadió, vino el ajuste con los pronombres. “Mi esposo y yo todavía cometemos errores de vez en cuando”, admitió en la misma entrevista para People.
La actriz de 66 años considera que esta experiencia ha sido “como aprender un nuevo idioma”, pero también una oportunidad de crecimiento. Asegura que su intención es siempre hacerlo bien y “evitar grandes errores”, aunque reconoce que equivocarse es parte del proceso. “He cometido dos errores hoy mismo. Somos humanos”.
La actriz de Freaky Friday ha expresado en diversas ocasiones su orgullo por su hija y su compromiso con la comunidad transgénero. En el Día de la Visibilidad Trans de 2023, Jamie Lee Curtis compartió una emotiva publicación en Instagram junto a su hija Ruby, en la que reafirmó su apoyo incondicional y envió un poderoso mensaje: “El amor es el amor”.
“Como mamá, me solidarizo totalmente con mis hijos a medida que avanzan en el universo como ellos mismos auténticos con sus propias mentes, cuerpos e ideas”, continuó Curtis. “En este día de la visibilidad trans mi hija y yo somos visibles #transvisibilityday”.
Actualmente, Ruby trabaja como editora de videojuegos y mantiene un perfil bajo en los medios. En 2022, contrajo matrimonio con su pareja, Kynthia, en una boda temática de cosplay en la que Jamie Lee ofició la ceremonia.