Robert Pattinson y Zendaya, la pareja del 2026: Estas son las 3 películas en las que actuarán este año

‘El Drama’, la comedia romántica de Robert Pattinson y Zendaya

La primera película de Robert Pattinson y Zendaya a estrenar este 2026 es The Drama, la cual narra cómo los planes de boda perfectos de una pareja se convierten en caos cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia. Zendaya da vida a Emma Harwood, la novia, y Robert a Charlie Thompson, el novio.

Este es el póster de la comedia romántica protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. (IMDb)

Como parte de la promoción de la película, se publicó en el periódico de Nueva Inglaterra The Boston Globe una fotografía de Robert Pattinson y Zendaya mostrando un anillo de compromiso con la leyenda: “Emma Harwood se convertirá en la esposa de Charlie Thompson el 3 de abril en Boston, Massachusetts".

En la nota se agregó que la noticia fue dada por los papás de la novia, un militar veterano y su esposa de Louisiana. También se especifica que Charlie Thompson y su familia son de Londres, que Emma estudió un Bachiller en Arte en la Universidad de Boston y que actualmente trabaja en Mission Books, mientras que Charlie tiene un doctorado en Historia del Arte de la Tufts University.

Con esta publicación A24 promocionó The Drama en el periódico The Boston Globe. (Instagram - @a24)

Tanto el guion como la dirección están a cargo del noruego Kristoffer Borgli, quien ha hecho películas como El hombre de los sueños (2023) o Enferma de mí (2022), mientras que A24, Live Free or Die Films y Square Peg, de la cual Ari Aster es uno de los fundadores, son las productoras detrás del proyecto. El drama, que de acuerdo con el tráiler promete mostrarnos la “boda del año”, llegará a las salas de cines en México el próximo 9 de abril de 2026.

