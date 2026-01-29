A unos meses de que se estrene El Drama, la película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya, vale la pena recordar que este filme no será el único en que podremos ver a estos actores juntos este 2026, ya que también participan en La Odisea del director Christopher Nolan y Dune: Parte Tres de Denis Villeneuve. Aquí te contaremos cuándo se estrenan estas películas, de qué tratarán y todos los detalles que debes saber sobre ellas.
Robert Pattinson y Zendaya, la pareja del 2026: Estas son las 3 películas en las que actuarán este año
‘El Drama’, la comedia romántica de Robert Pattinson y Zendaya
La primera película de Robert Pattinson y Zendaya a estrenar este 2026 es The Drama, la cual narra cómo los planes de boda perfectos de una pareja se convierten en caos cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia. Zendaya da vida a Emma Harwood, la novia, y Robert a Charlie Thompson, el novio.
Como parte de la promoción de la película, se publicó en el periódico de Nueva Inglaterra The Boston Globe una fotografía de Robert Pattinson y Zendaya mostrando un anillo de compromiso con la leyenda: “Emma Harwood se convertirá en la esposa de Charlie Thompson el 3 de abril en Boston, Massachusetts".
En la nota se agregó que la noticia fue dada por los papás de la novia, un militar veterano y su esposa de Louisiana. También se especifica que Charlie Thompson y su familia son de Londres, que Emma estudió un Bachiller en Arte en la Universidad de Boston y que actualmente trabaja en Mission Books, mientras que Charlie tiene un doctorado en Historia del Arte de la Tufts University.
Tanto el guion como la dirección están a cargo del noruego Kristoffer Borgli, quien ha hecho películas como El hombre de los sueños (2023) o Enferma de mí (2022), mientras que A24, Live Free or Die Films y Square Peg, de la cual Ari Aster es uno de los fundadores, son las productoras detrás del proyecto. El drama, que de acuerdo con el tráiler promete mostrarnos la “boda del año”, llegará a las salas de cines en México el próximo 9 de abril de 2026.
‘La Odisea’, la adaptación del poema de Homero con Robert Pattinson y Zendaya
La segunda película que se estrenarán Robert Pattinson y Zendaya este años es La Odisea, en la que el legendario Odiseo enfrenta peligros épicos en su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Se topa con criaturas míticas y dioses caprichosos, superando obstáculos increíbles antes de reunirse con su amada Penélope. La película es una adaptación del poema del griego Homero.
En esta ocasión Robert Pattinson y Zendaya no son los protagonistas ya que Odiseo será Matt Damon y Anne Hathaway interpretará a Penélope. Zendaya dará vida a la diosa Athena, mientras que Pattinson será Antínoo, un joven griego que fue amante del emperador romano Adriano. El elenco de La Odisea también incluye a Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth y Tom Holland, quien nuevamente comparte créditos con su prometida Zendaya.
El presupuesto estimado de esta película es de $250,000,000 dólares, según IMDb. Christopher Nolan, el ganador de las categorías ‘Mejor director’ y ‘Mejor película’ en los Premios Oscar de 2023 por su película Oppenheimer, fue el encargado de dirigir y hacer el guión de La Odisea. Se espera que este sea uno de los filmes más exitosos del año y que gane varias nominaciones para la temporada de premios 2027. La Odisea se estrenará el 16 de julio de 2026.
‘Dune: Parte Tres’, Robert Pattinson se une a la saga de Zendaya
La última entrega de la trilogía de Dune se estrenará este 2026 y, aunque aún no se ha revelado un tráiler, se sabe que nos mostrará qué pasó después del conflicto galáctico que Paul Atreides, Timothée Chalamet, comenzó después de asumir el trono imperial y declarar Jihad, guerra santa, a las Grandes Casas quienes rechazan su título. Ya que Paul tuvo que casarse la princesa Irulan, que interpreta Florence Pugh, Chani, Zendaya, decide irse al desierto.
Al igual que en La Odisea, Zendaya y Robert Pattinson no son los protagonistas, Zendaya continuará en su papel de Chani y Robert se incorporará al elenco con el nuevo personaje de Scytale, que será uno de los villanos de esta entrega. Además de ellos, Timothée Chalamet continuará como Paul Atreides, Florence Pugh como la princesa Irula, así como el resto del elenco: Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem y más.
La cinta será dirigida por Denis Villeneuve (como en las anteriores entregas) y será producida por Legendary Entertainment, Legendary Pictures y Pioneer Stilking Films. A 5 años de su estreno, en 2021, la trilogía de Dune llegará a su final con su tercera entrega que se proyectará en cines a partir del 18 de diciembre de 2026.