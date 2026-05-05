Se revelan detalles del acuerdo de Blake Lively y Justin Baldoni: Ella quería 300 millones, pero no recibió ni un dolar

Blake Lively no recibió ni un dolar tras batalla con Justin Baldoni

El acuerdo final se alcanzó poco antes del inicio del juicio (programado para este mayo) y sus términos no se hicieron públicos. Sin embargo, reportes indican que no hubo intercambio de dinero entre las partes.

De acuerdo con fuentes consultadas por Daily Mail, ella exigía 300 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios, sin embargo no recibió ni un dolar.

En un comunicado conjunto, ambos expresaron sentirse orgullosos de la película y destacaron su impacto al generar conciencia sobre la violencia doméstica. También señalaron su compromiso con fomentar entornos laborales respetuosos y seguros.

Los nombres en las lostas proporcionadas por Blake Lively y Justin Baldoni aún no son testigos oficiales del caso. (Getty Images)

El acuerdo busca cerrar definitivamente el conflicto y permitir que ambas partes continúen con sus carreras tras un proceso que duró más de un año y que afectó su imagen pública y profesional.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda en la que acusaba a Baldoni —director y coprotagonista del filme— de acoso sexual, represalias y de fomentar un ambiente laboral hostil durante la producción. También aseguró que hubo una campaña para dañar su reputación públicamente.