Blake Lively convierte el arte de sus hijos en su mejor accesorio para la Met Gala

Blake Lively usó una bolsa personalizada con dibujos de sus hijos para la Met Gala

El look de Blake Lively en la Met Gala, que este año tuvo como código de vestimenta “Fashion is Art”, incluyó un toque muy especial dedicado a sus cuatro hijos.

Blake Lively (Getty Images)

La actriz llevó una bolsa personalizada por Judith Leiber e inspirada en las obras de arte creadas por James, de 11 años, Inez, de 9, Betty, de 6 y Olin, de 3, fruto de su matrimonio con Ryan Reynolds.

“Estábamos tratando de encontrar una obra de arte famosa e icónica para ponerla y hacer que pareciera que estaba enmarcada. Y entonces dije: ‘En realidad, si lo van a hacer a medida, ¿podrían hacerlo con mis hijos?’”, declaró la actriz a Vogue en la alfombra roja.

Ryan Reynolds y Blake Lively (Getty Images)

“Cada uno de mis hijos hizo una pintura en acuarela. Los cuatro hicieron esto, así que los tengo conmigo, porque yo también soy tímida y me gusta sentirlos cerca. ¿No es algo especial?”, continuó.

Bromeando, agregó: “Probablemente podría haberlos metido debajo del vestido, para ser honesta. Debería haberlos escondido ahí”. La última vez que Lively asistió a la Gala del Met fue en 2022, cuando fue copresidenta junto a Reynolds.