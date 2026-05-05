Blake Lively convierte el arte de sus hijos en su mejor accesorio para la Met Gala

A pesar de los rumores que apuntaban a que se ausentaría de la Met Gala por los meses de tensión derivados de su batalla legal con su coprotagonista en Romper el Círculo, Justin Baldoni, Blake Lively sorprendió al aparecer en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
La actriz deslumbró con un diseño de Versace y joyas de Lorraine Schwartz, a los que sumó un detalle muy personal: una bolsa decorada con dibujos hechos por sus hijos.
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Blake Lively usó una bolsa personalizada con dibujos de sus hijos para la Met Gala
El look de Blake Lively en la Met Gala, que este año tuvo como código de vestimenta “Fashion is Art”, incluyó un toque muy especial dedicado a sus cuatro hijos.
La actriz llevó una bolsa personalizada por Judith Leiber e inspirada en las obras de arte creadas por James, de 11 años, Inez, de 9, Betty, de 6 y Olin, de 3, fruto de su matrimonio con Ryan Reynolds.
“Estábamos tratando de encontrar una obra de arte famosa e icónica para ponerla y hacer que pareciera que estaba enmarcada. Y entonces dije: ‘En realidad, si lo van a hacer a medida, ¿podrían hacerlo con mis hijos?’”, declaró la actriz a Vogue en la alfombra roja.
“Cada uno de mis hijos hizo una pintura en acuarela. Los cuatro hicieron esto, así que los tengo conmigo, porque yo también soy tímida y me gusta sentirlos cerca. ¿No es algo especial?”, continuó.
Bromeando, agregó: “Probablemente podría haberlos metido debajo del vestido, para ser honesta. Debería haberlos escondido ahí”. La última vez que Lively asistió a la Gala del Met fue en 2022, cuando fue copresidenta junto a Reynolds.
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Justin Baldoni y Blake Lively llegan a un acuerdo judicial
Horas antes de su aparición en la Met Gala, se dio a conocer que Blake Lively y Justin Baldoni habrían llegado a un acuerdo confidencial para cerrar el conflicto legal que surgió tras su trabajo en la película Romper el Círculo, apenas unas semanas antes de que el caso llegara a juicio.
La información fue difundida por TMZ, que señaló que los actores optaron por resolver la disputa antes de que iniciaran las audiencias en Nueva York. Aunque no se revelaron detalles económicos, el acuerdo pone fin a un conflicto que llevaba más de un año escalando en los tribunales.
El problema comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively denunció a Baldoni y a su empresa, Wayfarer Studios, por presunto acoso sexual, represalias y una supuesta campaña para dañar su imagen durante la promoción de la película. Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria por difamación contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y el diaperiódico The New York Times, donde se hizo pública la denuncia.
Lo que comenzó como una aparente diferencia creativa terminó convirtiéndose en una disputa pública marcada por filtraciones, documentos legales y fuertes señalamientos de ambas partes.