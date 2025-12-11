Haz un viaje al estilo 'White Lotus', pero sin el drama, solo el lujo y las vistas de postal

Haz un viaje al estilo White Lotus, pero sin el drama

Para empezar, piensa en Maui, Hawai. El Four Seasons Resort Maui at Wailea, donde grabaron la primera temporada, es básicamente vacaciones nivel spam en redes sociales. Playa, palmeras que se mueven con el viento, albercas infinitas, todo muy “me desaparezco del mundo un ratito”. El hotel se volvió destino estrella desde que salió en la serie, y sí, se nota.

El Four Seasons Resort Maui at Wailea, donde grabaron la primera temporada, es básicamente vacaciones nivel spam en Instagram. (Instagram @fsmaui)

Si te late algo más europeo, te vas directo a Sicilia, al San Domenico Palace en Taormina. El hotel es un exconvento del siglo XIV con vista al volcán Etna y al mar Jónico. O sea, literal parece inventado por un director de cine con demasiado presupuesto. Es uno de esos lugares donde caminas dos metros y ya te sientes en tu propia película de verano.