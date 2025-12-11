Los cuartos, las camas, los baños, las áreas comunes y el paraíso que te ponen en esta serie viral es de otro mundo, hoy puedes armar tu viaje con la misma vibe (o mejor) de White Lotus.
Haz un viaje al estilo 'White Lotus', pero sin el drama, solo el lujo y las vistas de postal
Para empezar, piensa en Maui, Hawai. El Four Seasons Resort Maui at Wailea, donde grabaron la primera temporada, es básicamente vacaciones nivel spam en redes sociales. Playa, palmeras que se mueven con el viento, albercas infinitas, todo muy “me desaparezco del mundo un ratito”. El hotel se volvió destino estrella desde que salió en la serie, y sí, se nota.
Si te late algo más europeo, te vas directo a Sicilia, al San Domenico Palace en Taormina. El hotel es un exconvento del siglo XIV con vista al volcán Etna y al mar Jónico. O sea, literal parece inventado por un director de cine con demasiado presupuesto. Es uno de esos lugares donde caminas dos metros y ya te sientes en tu propia película de verano.
Y si quieres algo más exótico-selvático-tropical, Tailandia te llama como sirena. Koh Samui, donde se grabó la tercera temporada, tiene ese mood de playa con jungla y lujo chill que solo Asia sabe dar. Es de esos destinos donde puedes pasar de una playa perfecta a un templo escondido en cuestión de minutos.
La clave para viajar con energía White Lotus es mezclar playa espectacular, hotel que sí te emocione, caminatas con vistas irreales y uno que otro plan que te haga sentir que estás viviendo un capítulo de la serie, pero con mejores decisiones. Tú te quedas con el glamour, las fotos y la paz mental, ellos que se queden con el drama.