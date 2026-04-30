Ringo Starr se reinventa: por qué su nuevo disco country no es nostalgia, es una declaración de libertad

La clave del proyecto está en la colaboración con T Bone Burnett, productor reconocido por su sensibilidad para conectar tradición y modernidad. Su participación no solo aporta credibilidad al giro country, sino que también aleja el disco de cualquier intento comercial superficial.

Burnett, conocido por trabajar con artistas que priorizan la narrativa sobre la industria, construye junto a Starr un sonido sobrio, orgánico y profundamente emocional, donde cada canción parece escrita desde la experiencia y no desde la expectativa.

El músico británico Ringo Starr, visitará Latinoamérica en octubre y noviembre próximos, gira que incluye tres presentaciones en México. (Getty Images.)

El country, en este contexto, no es un disfraz. Para Starr, funciona como un lenguaje honesto que le permite explorar temas que han cobrado sentido con los años: la longevidad, la pérdida y la tranquilidad después del caos.

Este movimiento lo coloca en una conversación interesante: la de los artistas veteranos que, lejos de aferrarse a su pasado, utilizan su historia como punto de partida para seguir evolucionando.

