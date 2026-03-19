9 artistas que lucharon por ser dueños de su música y lo consiguieron

Los nueve artistas que han luchado por el control de su música.

Taylor Swift

Taylor Swift tenía 15 años cuando firmó un contrato con Scott Borchetta en Big Machine Label Group. En el 2018 decidió firmar con Universal Music Group, asegurando los derechos de sus próximas grabaciones.

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Sin embargo, las canciones de sus primeros seis álbumes siendo propiedad de BMLG hasta que en el 2019 Scooter Braun compró la disquera convirtiéndolo en el nuevo dueño de las grabaciones.

Swift habló sobre susu frustración ante la situación en una dura publicación en Tumblr, donde describió que la propiedad de su catálogo por parte de Scooter Braun era su “peor escenario posible” y lo acusó de “acoso manipulador e incesante” a lo largo de los años.

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En el 2020, Braun vendió los masters de Swift a Shamrock Capital por más de 300 millones de dolares. Esto llevó a Taylor a re-grabar sus primeros seis álbumes, hasta la fecha solamente cuatro han sido lanzados: Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor´s Version) y 1989 (Taylor’s Version).

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En mayo de 2025, la intérprete de Fortnight, Taylor Swift, anunció que había recuperado las grabaciones maestras y los derechos por aproximadamente 360 millones de dólares, según Billboard.

“He estado rompiendo en lágrimas de felicidad en momentos aleatorios desde que supe que esto realmente estaba pasando. De verdad puedo decir estas palabras: toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí”, escribió Swift en una carta en su sitio web oficial.

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Swift añadió que sus dos álbumes más tempranos restantes aún podrían “tener su momento para resurgir cuando sea el momento adecuado”, y que ahora “simplemente serán una celebración”.

Prince

Prince ha dedicado bastante tiempo de su carrera luchando para que los artistas tengan los derechos de su música.

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Prince, quién falleció por una sobredosis accidental en el 2016, protestó de forma famosa contra su contrato con Warner Bros. Records (ahora Warner Records) al aparecer en el escenario con la palabra “slave” (esclavo) escrita en la mejilla. También cambió su nombre a un símbolo impronunciable en un intento por obtener el control de su catálogo musical.

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En 1996, el cantante consiguió la propiedad de todas sus grabaciones futuras tras su liberación mutua de la disquera. Según Billboard, recuperó sus primeros masters de Warner Bros. en 2014 a cambio de lanzar dos nuevos álbumes con el sello.

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“Los contratos discográficos son como —voy a decir la palabra— esclavitud”, dijo Prince a Rolling Stone en 2015. “Le diría a cualquier artista joven… no firmen.”

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Kesha

Kesha estuvo envuelta en una batalla legal con el productor Dr. Luke (nombre real Lukasz Gottwald) durante casi una década.

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La intérprete de Woman demandó a Dr. Luke en 2014, alegando que él la drogó y violó en 2005, además de ejercer abuso verbal, físico y emocional. Luke negó todas las acusaciones y presentó una contrademanda ese mismo año.

Casi todas las acusaciones de abuso de Kesha fueron desestimadas por un juez en 2016 debido a que los hechos alegados quedaban fuera del plazo legal para denunciarlos. La demanda se resolvió fuera de los tribunales en 2023.

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Durante ese tiempo, la cantante lanzó tres álbumes: Rainbow (2017) —cuyo sencillo principal fue la balada Praying, con letras sobre superar dificultades—, High Road (2020) y Gag Order (2023, posteriormente renombrado Eat the Acid), este último siendo el último disco que debía por contrato bajo el sello Kemosabe Records de Dr. Luke.

El 4 de julio de 2025, Kesha lanzó su sexto álbum de estudio, . (PERIOD), a través de su propio sello independiente, Kesha Records. En 2024, contó a Forbes que creó su propia disquera “para cambiar el mundo” para artistas que atraviesan situaciones similares.

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. (PERIOD) marcó su primer proyecto de larga duración tras el fin tanto de su batalla legal como de su contrato con Sony Music en 2023.

“Me siento muy completa”, dijo la estrella pop en 2025. “Ahora toda mi energía puede enfocarse nuevamente en mi verdadero propósito: ayudar a las personas a sentirse vistas, amadas, seguras y jodidamente entretenidas. Mi poder está de vuelta en mis manos, y estoy emocionada”.

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The Beatles

La lucha por la propiedad del catálogo musical de The Beatles fue, literalmente, un “largo y sinuoso camino”.

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Después de que el álbum debut de 1963 Please Please Me quedara bajo la editorial de Dick James y su compañía Northern Songs, James vendió su participación a ATV Music en 1969. John Lennon y Paul McCartney intentaron contraofertar, pero perdieron frente a ATV.

En 1985, Michael Jackson —quien había aprendido sobre lo lucrativo de la publicación musical gracias a McCartney cuando colaboraron en Say, Say, Say en 1982— compró el catálogo de ATV por 47.5 millones de dólares. Según Billboard, la adquisición de 400 canciones incluía cerca de 250 del grupo.

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Debido a problemas financieros, Jackson vendió la mitad de su participación en ATV a Sony en 1995, formando Sony/ATV Music Publishing. Tras la muerte del ícono del pop en 2009, su parte pasó a su patrimonio, que Sony terminó comprando en 2016.

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Después de décadas de conflictos en torno a los derechos de sus obras, McCartney presentó una demanda federal contra la editorial en enero de 2017, con el objetivo de recuperar parte de las primeras canciones de la banda bajo la Ley de Derechos de Autor de EE. UU. de 1976, que permite a los artistas reclamar sus derechos después de 35 años, así como varias canciones de su etapa como solista.

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Según Reuters, McCartney llegó a un acuerdo confidencial con Sony/ATV en junio de 2017.

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Iggy Azalea

El 3 de noviembre de 2018, Iggy Azalea (nacida Amethyst Amelia Kelly) compartió que estaba “oficialmente sin contrato” con Island Records.

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“Es una locura pasar tanto tiempo tratando de entrar a un contrato discográfico… nunca pensé que estaría tan feliz de salir de uno”, escribió la rapera de Fancy en una publicación (ya eliminada) en X (antes Twitter), según Variety. “Ahora soy libre de lanzar cualquier tipo de música que quiera, cuando quiera, ¡wooo!”

Dos semanas después, anunció en la misma plataforma que había firmado un nuevo contrato por 2.7 millones de dólares. En ese mensaje, también señaló que sería dueña de sus masters en adelante y que podría firmar a otros artistas, ya que era “100% independiente”.

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Más tarde se reveló que el acuerdo de distribución era con EMPIRE.

“La posibilidad de tener control sobre mi futuro artístico es un cambio esperado desde hace mucho y monumental en mi vida”, declaró en un comunicado, según Paper. “Sinceramente siento que estoy en la mejor posición para lograr mis ambiciones creativas”.

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Bajo su sello Bad Dreams Records, la artista australiana lanzó los álbumes In My Defense (2019) y The End of an Era (2021). Tras este último, anunció que se tomaría unos años fuera de la música, aunque regresó en 2022.

Ese mismo año, también vendió su catálogo musical a Domain Capital en un acuerdo de ocho cifras, según Billboard. En 2024, Azalea se retiró nuevamente de la música, diciendo a sus fans que no terminaría su cuarto álbum y que se enfocaría en proyectos creativos fuera de la industria musical.

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JoJo

JoJo —cuyo nombre real es Joanna Noëlle Levesque— firmó un contrato por siete álbumes con Blackground Records a los 12 años, pero el acuerdo no resultó como esperaba.

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“Fue un sueño hecho realidad”, contó a Vulture en 2015. “Nos aseguraron que el contrato era muy normal, y el abogado que tenía en ese momento dijo: ‘Es un gran acuerdo, no deberías analizarlo más a fondo. Vas a estar protegida’. No sabíamos nada”.

Alcanzó la fama con su álbum debut homónimo de 2004 y The High Road (2006). Sin embargo, la cantante enfrentó obstáculos cuando la disquera retrasó indefinidamente el lanzamiento de su tercer álbum, mientras se negaba a liberarla de su contrato. Con el paso de los años, presentó múltiples demandas contra el sello.

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En medio de esta batalla legal, JoJo lanzó dos mixtapes gratuitos en 2010 y 2012. Tras finalmente liberarse de su contrato con Blackground en 2014, firmó rápidamente con Atlantic Records y lanzó Mad Love, su primer álbum con la nueva disquera, en 2016.

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En 2017, dejó Atlantic para crear Clover Music, una empresa conjunta con Warner Records que la ayudó a alcanzar su “objetivo final” de tener control sobre su música. En 2018, comenzó a regrabar sus dos primeros álbumes, explicando a Billboard que lo hizo porque sus fans estaban siendo “muy vocales en redes sociales”.

En 2023, se convirtió en una artista completamente independiente y se mudó a Nueva York para protagonizar Moulin Rouge! The Musical en Broadway.

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“Todavía es un proceso, porque tengo mucho que desaprender”, dijo JoJo a PEOPLE en 2024.

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Frank Ocean

Hubo una brecha notable entre el debut de estudio de Frank Ocean, Channel Orange (2012), y sus lanzamientos de 2016, Endless y Blonde, algo que los fans no tardaron en notar.

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El artista ganador del Grammy contó a The New York Times en 2016 que, entre álbumes, vivió en Londres, donde atravesó dificultades personales y una “sensación de aislamiento”.

“Dentro de mi círculo, había muchos lugares a los que pensaba que podía acudir y sentí que ya no podía hacerlo”, dijo.

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En 2016, Ocean se liberó de su contrato con Def Jam Recordings y compró sus grabaciones maestras con su propio dinero. Describió el proceso como “una partida de ajedrez de siete años”.

Endless fue distribuido por Def Jam bajo las condiciones de su contrato. Dos días después de ese lanzamiento digital, el cantante de Thinkin Bout You publicó Blonde de forma independiente.

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“Con este disco en particular, quería sentir que ya había ganado antes de que saliera, y lo logré, así que eso me quitó mucha presión sobre cómo le iría después”, explicó Ocean. “No es esencial para mí tener una gran semana de debut ni grandes éxitos en la radio”.

Desde entonces, ha lanzado varios sencillos, como Chanel (2017), un cover de Moon River (2018) y In My Room (2019). También ha colaborado con artistas como A$AP Rocky y Travis Scott; sin embargo, no ha publicado otro álbum de larga duración.

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Anita Baker

Pasó mucho tiempo antes de que Anita Baker lograra obtener el control de sus grabaciones maestras.

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La intérprete de Sweet Love documentó por primera vez su proceso en marzo de 2021, cuando publicó en X que estaba intentando recuperar el control de su música y pidió a sus fans que no compraran ni reprodujeran sus canciones hasta lograrlo.

“Milagrosamente… he sobrevivido a TODOS mis contratos como artista. Ya no ‘poseen’ mi nombre ni mi imagen. Y, por ley… los masters de 30 años deben ser devueltos a mí. Desafortunadamente, van a hacerme luchar por ello. Estoy preparada para hacerlo. Por favor, no los promocionen ni compren”, escribió.

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El 3 de septiembre de 2021, Baker reveló que oficialmente era la orgullosa dueña de sus masters.

“Todos mis hijos están regresando a casa”, compartió en X junto a una foto de varios de sus álbumes. “Las cosas imposibles pasan… todos. los. días. Con gratitud”.

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Al día siguiente, Taylor Swift reaccionó a la noticia citando su publicación: “¡Qué momento tan hermoso, FELICIDADES ANITA!”.

Durante un concierto en Las Vegas en 2022, Baker también agradeció al rapero Chance the Rapper por ayudarla a “recuperar el control y la propiedad de sus grabaciones maestras”, según Billboard. En 2023, la leyenda del R&B salió de gira para celebrar el 40 aniversario de su álbum debut The Songstress, marcando su primera gira desde 1995.

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Lorde

Aunque Lorde no ha peleado legalmente por los derechos de su música si compartió que de ahora en adelante iba a ser una artista independiente después de que su contrato con Universal Music Group expirara a finales del año pasado.

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La cantante compartió la noticia a través de una serie de notas de voz dirigidas a sus fans, explicando que buscaba un “borrón y cuenta nueva” tras el contrato que firmó a los 12 años y que finalizó a finales de 2025. Variety también confirmó que ya no forma parte de UMG.

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“Sentía una verdadera hambre de algo nuevo y siento […] como si estuviera pasando la página o se me hubiera presentado un lienzo en blanco, y me siento así porque a finales del año pasado mi contrato discográfico con Universal Music Group llegó a su fin”, dijo Lorde. “He estado bajo ese contrato durante muchísimo tiempo, de una forma u otra desde que tenía 12 años, cuando firmé mi primer acuerdo de desarrollo con Universal”.

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Se refirió al equipo de Universal Music Group como “personas increíbles” y dijo que los “adora”, pero añadió: “La verdad es que una niña de 12 años vendió por adelantado su obra creativa antes de saber cómo sería y antes de entender a qué estaba renunciando. Estoy segura de que volveré a tener un contrato, podría ser incluso con Universal, pero sabía que necesitaba tomarme un tiempo sin que nada de lo que provenga de mí sea comprado o vendido”.

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“Cuando veo una oportunidad para empezar de cero, intento aprovecharla”, continuó Lorde. “Se siente diferente. Parece que no debería, pero realmente lo es. Hay una sensación de apertura, de posibilidades y, claro, de inspiración. Estoy trabajando y todo eso, pero se siente emocionante quitar, aunque sea por un momento, ese ‘contenedor’. Así que sí, la novedad es un poco el tema, empezar de cero para abrirle paso a eso nuevo. No sé si viste el fondo de pantalla de mi celular que dice ‘I have no master’, pero estoy intentando sentir qué significa eso.”

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Lorde lanzó recientemente su cuarto álbum, Virgin, en junio de 2025 a través de UMG. Actualmente se encuentra en su gira mundial Ultrasound, y compartió en sus notas de voz que sus próximos conciertos en Los Ángeles, los días 14 y 15 de mayo, marcarán el cierre del tour.