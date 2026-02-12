Yadhira Carrillo revela por qué no ha firmado el divorcio de Juan Collado

Además, compartió que atravesó un proceso delicado de cáncer dentro de su círculo más cercano. “Tuve una hermanita que ya está bien ahorita, pero pasó casi dos años muy mal, tuvo un cáncer muy fuerte”, explicó.

Incluso recordó que durante la presentación de su novela utilizó un turbante negro que pertenecía a su hermana, símbolo del difícil momento que vivían. Hoy, celebró que su familiar ya superó la enfermedad y se encuentra recuperada.

Juan Collado y Yadhira Carrillo (Instagram)

En medio de este escenario familiar, Yadhira también vivió la transformación de su vida sentimental. La actriz confirmó que su matrimonio con el abogado Juan Collado llegó a su fin, luego de varios años.

La relación enfrentó un punto de quiebre tras el proceso legal que mantuvo a Collado en prisión desde 2019, situación que impactó profundamente la dinámica de la pareja y los llevó, con el tiempo, a tomar caminos separados.

“Fue una etapa muy dura desde todo el año pasado, todo completo entero. Fue todo al mismo tiempo. Fue la salida de ese lugar en donde ustedes me veían, enseguida viene esta etapa de mi vida de… hacer cada uno nuestras vidas, en continentes separados, lejos uno del otro. Al mismo tiempo el cáncer de mi hermana. Al mismo tiempo todo. Me estoy reinventando paso a paso”, expresó.

Aunque la relación sentimental concluyó, el proceso legal del divorcio aún no se formaliza. “Fíjate que no y aparte nos llevamos muy bien y todo. Sí, sí, sí. Y es algo, cosas que se tienen que atender”, comentó. No obstante, enfatizó que entre ambos prevalece el respeto y el agradecimiento por los años compartidos.

“Lo más bonito es siempre quedar bien, y quedar bonito, y siempre muy agradecidos por lo hermoso que fue todo y que nos dimos tantas cosas bonitas”, añadió.

