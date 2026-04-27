Melania Trump pide cancelar show de Jimmy Kimmel tras monólogo donde la llamó "viuda"

“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos”, dijo Melania Trump a través de sus redes sociales.

"Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio… Ya basta. Es hora de que ABC tome una postura”, agregó.

A pesar de que Jimmy Kimmel hizo ese comentario en un monólogo la noche del jueves, días antes del atentado a Donald Trump, personajes públicos alineados con Trump lo rescataron para pedir que su canal tome medidas contra el presentador.

Funcionarios del gobierno de Washington consideran que el atacante en una gala con periodistas encabezada por Trump tenía como objetivo matar al presidente y a otros miembros de su gabinete presentes.

Jimmy Kimmel (Getty Images)

Seguidores republicanos culparon de este incidente al lado demócrata por avivar el extremismo con sus críticas contra el presidente, a pesar de que este ha roto constantemente el decoro político con sus ataques verbales furibundos contra todo aquel que considera rivales, ya sean políticos, medios de comunicación o jueces.

Como destacado presentador de un programa nocturno, Jimmy Kimmel ha estado en el centro del debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.

En su monólogo del pasado jueves, Kimmel se presentó a sí mismo como el hipotético maestro de ceremonias de la cena de los corresponsales de la Casa Blanca.

En un momento, el cómico si dirigió a la primera dama, presente entre el público, y le dijo: "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda".