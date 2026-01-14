Todo lo que sabemos de la cuarta temporada de 'The White Lotus'

'The White Lotus 4': Un nuevo misterio como punto de partida

Si algo distingue a The White Lotus es su estructura donde un asesinato que aparece desde el primer episodio da paso a una historia que se reconstruye poco a poco a través de flashbacks.

La cuarta temporada seguirá ese mismo camino, presentando a un nuevo grupo de huéspedes cuyas tensiones, secretos y decisiones irán saliendo a la luz conforme avanza la historia.

Mike White ha confirmado que el humor negro y la crítica social seguirán siendo el corazón de la serie.

Escenas de 'The White Lotus' (Insta@whitelotus)

El sur de Francia, el escenario perfecto para 'The White Lotus'

El nuevo hotel White Lotus se ubica en el sur de Francia, específicamente en Saint Tropez.

La serie se está filmando en el Château de la Messardière, un palacio del siglo XIX convertido en hotel de ultra lujo, donde las suites, spa y los servicios exclusivos refuerzan esa atmósfera de exceso que la serie sabe usar tan bien.

Un entorno elegante que, como ya es tradición, sirve de contraste para el caos emocional de sus personajes.