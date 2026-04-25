Christopher Lloyd revela cuál de sus personajes es el favorito y no es 'el Doc Brown' de 'Volver al Futuro'

Christopher Lloyd fue una de las grandes figuras en la jornada inaugural de la CCXP México 2026, celebrada este viernes 24 de abril en elCentro Banamex de laCiudad de México.
De acuerdo con El Universal, el actor estadounidense recibió una calurosa ovación de los asistentes durante su participación, espacio en el que recordó los papeles más emblemáticos de su trayectoria y reveló cuál de ellos ha disfrutado más interpretar.
Lloyd era uno de los invitados más esperados del evento, especialmente por su icónico papel como el "Doc" Brownen la saga deVolver al Futuro, reuniendo a miles de fanáticos en el evento.
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El personaje favorito de Christopher Lloyd no es El Doc Brown
Aunque muchos fans lo identifican principalmente como Doc Emmett Brown, el inolvidable científico de Volver al futuro, el actor Christopher Lloyd sorprendió al público de la CCXP México 2026 al revelar que su personaje favorito es el inolvidable Tío Lucas, de Los locos Addams.
El actor explicó que su cariño por este personaje viene desde su infancia, cuando leía historietas en los periódicos.
De acuerdo con El Universal, Lloyd compartió ante cientos de fans que, cuando era niño, compraba el periódico para leer caricaturas, y recordó sobre el Tío Lucas: “Cuando era niño, a los 8, 9 ó 10 años, compraba el periódico y leía caricaturas. Él era mi favorito”.
Esto sorprendió a los fanáticos ya que muchos se imaginaban que su respuesta iba a ser este icónico papel con el que salto a la fama en la trilogía donde actuó con Michael J. Fox.
Christopher Lloyd siempre habla con mucho cariño del Doc Brown, y no es para menos ya que es el papel más importante de su carrera.
El actor confesó que cuida muchísimo al personaje; por eso, aunque a veces hace cameos o anuncios de la saga, se asegura de que sean de calidad para no defraudar a los fieles seguidores.
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La piñata del auto Delorean que Christopher Lloyd cargó con emoción
La visita de Christopher Lloyd a CCXP México 2026 estuvo marcada por la nostalgia y el cariño del público. Según El Universal, el actor fue recibido con una ovación a su llegada al Thunder Stage, donde los asistentes celebraron su trayectoria en películas que marcaron a varias generaciones, como Volver al futuroy Los locos Addams.
Durante su paso por el Omelette Stage, Lloyd también recibió un regalo muy mexicano: una piñata con forma del DeLorean, el famoso auto de Volver al Futuro.
De acuerdo con El Universal, el actor observó la piñata con humor y terminó colocándosela sobre la cabeza al despedirse, gesto que provocó risas entre los asistentes pero donde la tomó amablemente y se notaba al actor conmocionado y feliz por el apoyo de el público.
El actor también habló sobre los recuerdos que conserva del set de Volver al futuro, como que uno de los pocos objetos que se llevó fue una prenda del vestuario y dijo: “Lo único que tengo es una camisa que usé”. el actor bromeó con los visitantes.
Con su reciente aparición, Christopher Lloyd reafirmó por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la cultura popular. Su participación en la CCXP México 2026 no solo estuvo impregnada por la nostalgia de Volver al futuro, sino también por una revelación conmovedora que el público no se esperaba.