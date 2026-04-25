Christopher Lloyd revela cuál de sus personajes es el favorito y no es 'el Doc Brown' de 'Volver al Futuro'

El personaje favorito de Christopher Lloyd no es El Doc Brown

Aunque muchos fans lo identifican principalmente como Doc Emmett Brown, el inolvidable científico de Volver al futuro, el actor Christopher Lloyd sorprendió al público de la CCXP México 2026 al revelar que su personaje favorito es el inolvidable Tío Lucas, de Los locos Addams.

El actor explicó que su cariño por este personaje viene desde su infancia, cuando leía historietas en los periódicos.

Christopher Lloyd en CCXP 2026 (CCXP/ Instagram )

De acuerdo con El Universal, Lloyd compartió ante cientos de fans que, cuando era niño, compraba el periódico para leer caricaturas, y recordó sobre el Tío Lucas: “Cuando era niño, a los 8, 9 ó 10 años, compraba el periódico y leía caricaturas. Él era mi favorito”.

Esto sorprendió a los fanáticos ya que muchos se imaginaban que su respuesta iba a ser este icónico papel con el que salto a la fama en la trilogía donde actuó con Michael J. Fox.

Christopher Lloyd siempre habla con mucho cariño del Doc Brown, y no es para menos ya que es el papel más importante de su carrera.

El actor confesó que cuida muchísimo al personaje; por eso, aunque a veces hace cameos o anuncios de la saga, se asegura de que sean de calidad para no defraudar a los fieles seguidores.