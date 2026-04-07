Aaron Paul, estrella de 'Breaking Bad', visitará la CDMX para la CCXP 2026

¿Quién es Aaron Paul?

Aaron Paul es un reconocido actor estadounidense de 46 años. Nacido en Idaho, fue catapultado a la fama en 2008 gracias a la serie Breaking Bad, donde dio vida a Jesse Pinkman, uno de los personajes más queridos de la serie.

Aaron Paul en su papel de Jesse Pinkman en Breaking Bad. (IMDB)

Este es, sin duda, su papel más recordado y galardonado, por el cual obtuvo el Emmy a Mejor Actor de Reparto en 2010, 2012 y 2014, además de múltiples nominaciones que lo consolidaron como una figura relevante en la industria. Tiempo después, retomó este personaje en la película El Camino: A Breaking Bad Movie, donde funge como el protagonista.

Entre sus trabajos más recientes destacan su participación en el episodio Beyond the Sea de la sexta temporada de Black Mirror, su aparición en la tercera temporada de Westworld de HBO, y su trabajo de doblaje en la serie animada BoJack Horseman, donde da vida a Todd Chavez y también participa como productor ejecutivo.

Aaron Paul estará en la CCXP 2026. (Getty Images)

Aaron Paul viene a la CDMX

La cuenta de CCXP anunció que la edición de este año contaría con la presencia de Aaron Paul el viernes 24 y el sábado 25 de abril.

El actor tendrá un panel especial en el Thunder Stage by Cinemex, el escenario principal de la convención, donde suelen presentarse las figuras más importantes y realizarse anuncios destacados para los fans.

Pero su presencia en el escenario no es lo único que entusiasma al público, sino que, de acuerdo con los organizadores del evento, el actor tendrá sesiones especiales de fotos y autógrafos con sus seguidores, que próximamente estarán disponibles para adquirir en Ticketmaster. Es importante mencionar que estas tienen un costo adicional al boleto de entrada del evento.