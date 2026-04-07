Aaron Paul, estrella de 'Breaking Bad', visitará la CDMX para la CCXP 2026

Aaron Paul, el actor conocido por su papel de Jesse Pinkman en la popular serie Breaking Bad, visitará la Ciudad de México a finales de abril. El motivo de su visita es su participación en la CCXP (Comic-Con Experience), un festival de cultura pop que reúne a miles de asistentes gracias a los invitados internacionales que trae al país.
La noticia ha emocionado a sus fans, quienes esperan tener la oportunidad de verlo en persona, asistir a su panel e incluso conseguir una foto o autógrafo del actor.
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¿Quién es Aaron Paul?
Aaron Paul es un reconocido actor estadounidense de 46 años. Nacido en Idaho, fue catapultado a la fama en 2008 gracias a la serie Breaking Bad, donde dio vida a Jesse Pinkman, uno de los personajes más queridos de la serie.
Este es, sin duda, su papel más recordado y galardonado, por el cual obtuvo el Emmy a Mejor Actor de Reparto en 2010, 2012 y 2014, además de múltiples nominaciones que lo consolidaron como una figura relevante en la industria. Tiempo después, retomó este personaje en la película El Camino: A Breaking Bad Movie, donde funge como el protagonista.
Entre sus trabajos más recientes destacan su participación en el episodio Beyond the Sea de la sexta temporada de Black Mirror, su aparición en la tercera temporada de Westworld de HBO, y su trabajo de doblaje en la serie animada BoJack Horseman, donde da vida a Todd Chavez y también participa como productor ejecutivo.
Aaron Paul viene a la CDMX
La cuenta de CCXP anunció que la edición de este año contaría con la presencia de Aaron Paul el viernes 24 y el sábado 25 de abril.
El actor tendrá un panel especial en el Thunder Stage by Cinemex, el escenario principal de la convención, donde suelen presentarse las figuras más importantes y realizarse anuncios destacados para los fans.
Pero su presencia en el escenario no es lo único que entusiasma al público, sino que, de acuerdo con los organizadores del evento, el actor tendrá sesiones especiales de fotos y autógrafos con sus seguidores, que próximamente estarán disponibles para adquirir en Ticketmaster. Es importante mencionar que estas tienen un costo adicional al boleto de entrada del evento.
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CCXP México 2026
La convención se llevará a cabo una vez más en el Centro Banamex ubicado en Av. del Conscripto, Ciudad de México, del 24 al 26 de abril.
Además de Paul, otros invitados destacados que estarán en el evento son Christopher Lloyd, quien interpreta al doctor Emmett Brown en la trilogía de Volver al Futuro; Tom Wlaschiha, conocido por su papel de Jaqen H'ghar en Game of Thrones y Dmitri “Enzo” Antonov en Stranger Things; y Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden. Asimismo, habrá paneles de grandes producciones como El diablo viste a la moda 2, Toy Story 5 y La casa del dragón.
Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster y el evento cuenta con una variedad de accesos que se adaptan a la experiencia de cada asistente, desde el Epic Pass, que ofrece acceso total y comodidades extra, hasta los pases por día.