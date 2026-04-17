Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Kim Kardashian comparte su primera foto junto a Lewis Hamilton (y es muy hot)

Luego de meses de especulaciones, Kim Kardashian hizo 'Instagram official' su inesperado romance con el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton.
vie 17 abril 2026 12:04 PM
Coachella (3).jpg
Kim Kardashian. (Instagram)
Publicidad

Kim Kardashian hace Instagram official su romance con Lewis Hamilton

La empresaria Kim Kardashian compartió este jueves varias imágenes de su fin de semana en el Festival de Coachella en, Indio, California. En ellas, la ex de Kanye West aparece en modo festival, pero hay un detalle que convirtió su post en noticia: en una de las fotos, se ve a la también actriz sentada sobre las piernas del piloto mientras él la abraza.

Coachella.jpg
Kim Kardashian en Coachella. (Instagram)

La historia de amor de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

La historia entre Kim y Hamilton no surgió de la nada . Aunque se conocen desde hace años y han coincidido en eventos desde al menos 2014, fue a inicios de 2026 cuando su amistad cambió a algo más.

Kim y Lewis
Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de relación. (Getty Images)

Primero hubo varias escapadas románticas que encendieron los rumores de romance: un fin de semana en Europa, apariciones en París y viajes compartidos que levantaron sospechas. Luego, momentos clave como el Super Bowl 2026, donde fueron vistos juntos, y un reciente viaje a Tokio en el que incluso convivieron con los hijos de Kim.

Ahora, en la era digital, las fotos en Coachella hacen el romance "Instagram official".

Publicidad

Kim Kardashian y Lewis Hamilton van en serio

Aunque la mediática pareja ha evitado dar declaraciones públicas sobre su relación, fuentes cercanas a ellos han declarado que hay un compromiso real y no ven su historia juntos como algo pasajero. Los allegado detallan que existe una conexión real y que Hamilton ya tiene buena relación con la familia y amigos de Kim.

Lewis y Ki
La empresaria y el piloto de F1 fueron vistos nuevamente en una cita romántica. (Getty Images)

Kim y Lewis, la power couple del momento

Desde que comenzaron a circular los rumores de romance, la pareja atrajo atención mundial, pues se trata de una de las mujeres más influyentes del entretenimiento global y uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1.

Ella, ícono de la cultura pop y empresaria multimillonaria. Él, figura clave del deporte y referente global dentro y fuera de la pista.

Publicidad

Tags

Kim Kardashian

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad