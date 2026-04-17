Kim Kardashian comparte su primera foto junto a Lewis Hamilton (y es muy hot)

Kim Kardashian hace Instagram official su romance con Lewis Hamilton

La empresaria Kim Kardashian compartió este jueves varias imágenes de su fin de semana en el Festival de Coachella en, Indio, California. En ellas, la ex de Kanye West aparece en modo festival, pero hay un detalle que convirtió su post en noticia: en una de las fotos, se ve a la también actriz sentada sobre las piernas del piloto mientras él la abraza.

Kim Kardashian en Coachella. (Instagram)

La historia de amor de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

La historia entre Kim y Hamilton no surgió de la nada . Aunque se conocen desde hace años y han coincidido en eventos desde al menos 2014, fue a inicios de 2026 cuando su amistad cambió a algo más.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de relación. (Getty Images)

Primero hubo varias escapadas románticas que encendieron los rumores de romance: un fin de semana en Europa, apariciones en París y viajes compartidos que levantaron sospechas. Luego, momentos clave como el Super Bowl 2026, donde fueron vistos juntos, y un reciente viaje a Tokio en el que incluso convivieron con los hijos de Kim.

Ahora, en la era digital, las fotos en Coachella hacen el romance "Instagram official".