Tras confirmar su romance con Lewis Hamilton en Japón , Kim Kardashian publicó la primera fotografía junto a él en su perfil de Instagram.
Kim Kardashian comparte su primera foto junto a Lewis Hamilton (y es muy hot)
Kim Kardashian hace Instagram official su romance con Lewis Hamilton
La empresaria Kim Kardashian compartió este jueves varias imágenes de su fin de semana en el Festival de Coachella en, Indio, California. En ellas, la ex de Kanye West aparece en modo festival, pero hay un detalle que convirtió su post en noticia: en una de las fotos, se ve a la también actriz sentada sobre las piernas del piloto mientras él la abraza.
La historia de amor de Kim Kardashian y Lewis Hamilton
La historia entre Kim y Hamilton no surgió de la nada . Aunque se conocen desde hace años y han coincidido en eventos desde al menos 2014, fue a inicios de 2026 cuando su amistad cambió a algo más.
Primero hubo varias escapadas románticas que encendieron los rumores de romance: un fin de semana en Europa, apariciones en París y viajes compartidos que levantaron sospechas. Luego, momentos clave como el Super Bowl 2026, donde fueron vistos juntos, y un reciente viaje a Tokio en el que incluso convivieron con los hijos de Kim.
Ahora, en la era digital, las fotos en Coachella hacen el romance "Instagram official".
Kim Kardashian y Lewis Hamilton van en serio
Aunque la mediática pareja ha evitado dar declaraciones públicas sobre su relación, fuentes cercanas a ellos han declarado que hay un compromiso real y no ven su historia juntos como algo pasajero. Los allegado detallan que existe una conexión real y que Hamilton ya tiene buena relación con la familia y amigos de Kim.
Kim y Lewis, la power couple del momento
Desde que comenzaron a circular los rumores de romance, la pareja atrajo atención mundial, pues se trata de una de las mujeres más influyentes del entretenimiento global y uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1.
Ella, ícono de la cultura pop y empresaria multimillonaria. Él, figura clave del deporte y referente global dentro y fuera de la pista.