Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su romance en un paseo a toda velocidad por Tokio

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron públicamente su relación tras semanas de especulaciones. La pareja dio el siguiente paso y oficializó su romance en Instagram en un video que rápidamente se volvió viral.
Fue el piloto de Fórmula 1 quien compartió la noticia en un reel grabado en Tokio. En el clip, ambos aparecen a bordo de un Ferrari F40, mientras Hamilton conduce a gran velocidad con la empresaria como copiloto, quien reacciona con entusiasmo a la experiencia.
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Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su romance
En el video, Kim Kardashian y Lewis Hamiltonaparecen a bordo de un Ferrari F40 mientras recorren a gran velocidad el famoso estacionamiento de Daikoku, en Tokio, Japón. Las imágenes muestran al piloto de la Fórmula 1 al volante, realizando maniobras y giros, mientras la empresaria lo acompaña como su copiloto, reaccionando con entusiasmo a la experiencia.
“Aquí vamos de nuevo Tokyo Drift Vol. III” fue el mensaje con el que Hamilton acompañó la noticia con la canción "Victory Lap" de Skepta, PlaqueboyMax y Fred Again. Al final del video, se puede ver a Kim en el asiento del copiloto con un top blanco de cuello alto. Cuando la cámara se acerca a ella dice: "Esto es una locura", después de su paseo a gran velocidad.
Esta es la primera vez que ambos reconocen públicamente su relación en redes sociales, luego de que durante meses fueron vinculados sentimentalmente.
Hace algunos días, una fuente confirmó a la revista People que Kim Kardashian y Lewis Hamilton viajaron juntos a Tokio, acompañados por tres hijos de la empresaria, Saint, de 10 años, Chicago, de 9, y Psalm, de 6, quienes, junto a North, de 12 años, son fruto de su relación con Kanye West.
De acuerdo con el mismo informante, al viaje también se sumaron Khloé Kardashian y sus hijos, True y Tatum, quienes compartieron la experiencia en Japón junto al piloto, incluso se vio a Hamilton pasando el rato con Saint West, en un centro comercial en Tokio.
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Kim Kardashian y Lewis Hamilton: de amigos a romance confirmado
Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron amigos durante años antes de que surgiera el romance. Su relación comenzó a acaparar titulares en febrero, cuando viajaron juntos al Reino Unido para una escapada de fin de semana.
Posteriormente, la pareja fue vista en viajes más íntimos a ciudades como Londres y París. Ese mismo mes, también fueron fotografiados juntos en el Super Bowl 2026, donde estuvieron sentados uno al lado del otro en un palco VIP.
De acuerdo con la revistaPeople, una fuente cercana describió al piloto como “un tipo tranquilo con mucha energía” y aseguró que a la familia de Kardashian “le cae bien”. Además, destacó que la empresaria está muy interesada en él: “Kim está muy enamorada de él. Ambos están muy ocupados con sus carreras, pero se ven siempre que pueden. Es más que una simple relación pasajera. Es difícil captar el interés de Kim, y sin duda está intrigada”.
Los rumores crecieron aún más en marzo, cuando Hamilton dejó un comentario en una publicación de Kim en Instagram. La fundadora de SKIMS compartió imágenes de una fiesta posterior a los Oscar, incluyendo fotos y videos de su preparación. En respuesta, el piloto reaccionó con un emoji de ojos de corazón, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.