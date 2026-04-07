Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su romance en un paseo a toda velocidad por Tokio

En el video, Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen a bordo de un Ferrari F40 mientras recorren a gran velocidad el famoso estacionamiento de Daikoku, en Tokio, Japón.
mar 07 abril 2026 10:54 AM
Kim Kardashian y Lewis Hamilton
Kim Kardashian y Lewis Hamilton (Getty Images)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron públicamente su relación tras semanas de especulaciones. La pareja dio el siguiente paso y oficializó su romance en Instagram en un video que rápidamente se volvió viral.

Fue el piloto de Fórmula 1 quien compartió la noticia en un reel grabado en Tokio. En el clip, ambos aparecen a bordo de un Ferrari F40, mientras Hamilton conduce a gran velocidad con la empresaria como copiloto, quien reacciona con entusiasmo a la experiencia.

Publicidad

Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su romance

En el video, Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen a bordo de un Ferrari F40 mientras recorren a gran velocidad el famoso estacionamiento de Daikoku, en Tokio, Japón. Las imágenes muestran al piloto de la Fórmula 1 al volante, realizando maniobras y giros, mientras la empresaria lo acompaña como su copiloto, reaccionando con entusiasmo a la experiencia.

“Aquí vamos de nuevo Tokyo Drift Vol. III” fue el mensaje con el que Hamilton acompañó la noticia con la canción "Victory Lap" de Skepta, PlaqueboyMax y Fred Again. Al final del video, se puede ver a Kim en el asiento del copiloto con un top blanco de cuello alto. Cuando la cámara se acerca a ella dice: "Esto es una locura", después de su paseo a gran velocidad.

Kim Kardashian
Kim Kardashian (RRSS)

Esta es la primera vez que ambos reconocen públicamente su relación en redes sociales, luego de que durante meses fueron vinculados sentimentalmente.

Hace algunos días, una fuente confirmó a la revista People que Kim Kardashian y Lewis Hamilton viajaron juntos a Tokio, acompañados por tres hijos de la empresaria, Saint, de 10 años, Chicago, de 9, y Psalm, de 6, quienes, junto a North, de 12 años, son fruto de su relación con Kanye West.

SaveClip.App_658406021_18773820571060659_3583706511963879637_n.jpg
Kim Kardashian junto a su familia en Tokio (Instagram)

De acuerdo con el mismo informante, al viaje también se sumaron Khloé Kardashian y sus hijos, True y Tatum, quienes compartieron la experiencia en Japón junto al piloto, incluso se vio a Hamilton pasando el rato con Saint West, en un centro comercial en Tokio.

Publicidad

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: de amigos a romance confirmado

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron amigos durante años antes de que surgiera el romance. Su relación comenzó a acaparar titulares en febrero, cuando viajaron juntos al Reino Unido para una escapada de fin de semana.

2024 LACMA Art+Film Gala
Kim Kardashian (Getty Images)

Posteriormente, la pareja fue vista en viajes más íntimos a ciudades como Londres y París. Ese mismo mes, también fueron fotografiados juntos en el Super Bowl 2026, donde estuvieron sentados uno al lado del otro en un palco VIP.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana describió al piloto como “un tipo tranquilo con mucha energía” y aseguró que a la familia de Kardashian “le cae bien”. Además, destacó que la empresaria está muy interesada en él: “Kim está muy enamorada de él. Ambos están muy ocupados con sus carreras, pero se ven siempre que pueden. Es más que una simple relación pasajera. Es difícil captar el interés de Kim, y sin duda está intrigada”.

Dior Homme - Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Aparte de ser piloto de Fórmula 1, es un icono de la moda masculina. Lewis Hamilton asistió al show de Dior en la Semana de la Moda de Paris. Llevando un total look de la maison, styleado por Erik McNeal. Nos encanta el contraste que se logró en el outfit de Lewis.

Llevando un abrigo largo de solapas anchas y cuello de piel, acompañado de una camisa blanca sin corbata, que nos brinda ese look relajado con un aire elegante. La pieza que le dio el toque al outfit es la fajilla blanca de seda, la cual tiene una caída larga creando un efecto dramático y muy chic. Acompañó este look de unos cluster earings con incrustaciones de diamante, y anillos plateados que resaltan la estética personal del piloto. (Aurore Marechal/Getty Images)

Los rumores crecieron aún más en marzo, cuando Hamilton dejó un comentario en una publicación de Kim en Instagram. La fundadora de SKIMS compartió imágenes de una fiesta posterior a los Oscar, incluyendo fotos y videos de su preparación. En respuesta, el piloto reaccionó con un emoji de ojos de corazón, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Publicidad

Tags

Kim Kardashian Lewis Hamilton

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad