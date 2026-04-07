Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su romance en un paseo a toda velocidad por Tokio

Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su romance

En el video, Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen a bordo de un Ferrari F40 mientras recorren a gran velocidad el famoso estacionamiento de Daikoku, en Tokio, Japón. Las imágenes muestran al piloto de la Fórmula 1 al volante, realizando maniobras y giros, mientras la empresaria lo acompaña como su copiloto, reaccionando con entusiasmo a la experiencia.

“Aquí vamos de nuevo Tokyo Drift Vol. III” fue el mensaje con el que Hamilton acompañó la noticia con la canción "Victory Lap" de Skepta, PlaqueboyMax y Fred Again. Al final del video, se puede ver a Kim en el asiento del copiloto con un top blanco de cuello alto. Cuando la cámara se acerca a ella dice: "Esto es una locura", después de su paseo a gran velocidad.

Kim Kardashian (RRSS)

Esta es la primera vez que ambos reconocen públicamente su relación en redes sociales, luego de que durante meses fueron vinculados sentimentalmente.

Hace algunos días, una fuente confirmó a la revista People que Kim Kardashian y Lewis Hamilton viajaron juntos a Tokio, acompañados por tres hijos de la empresaria, Saint, de 10 años, Chicago, de 9, y Psalm, de 6, quienes, junto a North, de 12 años, son fruto de su relación con Kanye West.

Kim Kardashian junto a su familia en Tokio (Instagram)

De acuerdo con el mismo informante, al viaje también se sumaron Khloé Kardashian y sus hijos, True y Tatum, quienes compartieron la experiencia en Japón junto al piloto, incluso se vio a Hamilton pasando el rato con Saint West, en un centro comercial en Tokio.