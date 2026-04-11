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Espectáculos

“Surprise bitch… ¿creen que ya habían visto todo de mí?”: Emma Roberts regresa a American Horror Story

Emma Roberts vuelve a American Horror Story y te contamos de qué tratará, quiénes regresan, quiénes no y la posible fecha de estreno.
sáb 11 abril 2026 03:59 PM
Official character portraits for @AHSFX-
Emma Roberts en Photoshoot para American Horror Story (American Horror Story- Instagram )

El universo de American Horror Story vuelve a sacudir a sus fans, y esta vez lo hace con una frase que ya se volvió viral. Emma Roberts , una de las actrices más icónicas del universo de terror creado por Ryan Murphy, reapareció en un video diciendo: “Surprise bitch… ¿creen que ya habían visto todo de mí?”, una línea que confirmaría el regreso de Maddison Montgomery, su emblemático personaje.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el título o temática completa de la nueva temporada, todo apunta a que la serie retomará elementos clásicos que la hicieron popular como Coven.

El regreso de Roberts sugiere también una conexión con temporadas anteriores, algo que Murphy ha sabido explotar para mantener viva la narrativa del multiverso de la serie.

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El regreso de Emma Roberts y Jessica Lange a 'American Horror Story'

Emma Roberts es, sin duda, el nombre más destacado confirmado hasta ahora. Su participación ha sido clave en temporadas como Coven, Apocalypse y 1984, donde interpretó personajes memorables.

Además de Roberts, se espera el regreso de rostros recurrentes de la franquicia, como Sarah Paulson y Evan Peters. Ambos actores han sido pilares fundamentales de la serie y también de los favoritos del publico y ambos pertenecen al cast original desde la primer temporada. En el video en la cuenta de instagram de la serie se puede ver a Emma Roberts diciendo su popular frase de la tercera temporada : "Surprise bitch... ¿creen que habían visto lo último de mí?" y esta frase encendió las redes sociales y a los fans de la serie.

Por otro lado también contará con el esperado regreso de la actriz Jessica Lange, quien fue clave en las primeras temporadas y que es uno de los regresos más esperados de American Horror Story y de acuerdo a redes sociales podría volver a interpretar a la popular villana Fiona Goode.

Ryan Murphy shares a first look at #AHS13- “Day One. The return of Jessica Lange!”.jpg
Jessica Lange en American Story temporada 13 (Instagram )

También se habla de la incorporación de nuevas caras, algo que Murphy suele hacer para refrescar la narrativa entre los nombres más populares se encuentra la cantante Ariana Grande y Billie lourd.

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De qué tratará la nueva temporada de 'American Horror Story'

El gran misterio sigue siendo la trama. Sin embargo, filtraciones y pistas en redes sociales sugieren que la nueva temporada podría inclinarse hacia un horror más psicológico. La frase de Emma Roberts y contenido compartido en redes ha llevado a muchos fans a pensar en una continuación de la trama de las brujas de la tercera temporada Coven.

First look at Sarah Paulson as Cordelia Goode in #AHS13! The season will premiere in September a.jpg
Sarah Paulson en American Horror Story (Instagram American Horror Story )

En cuanto a la fecha de estreno, la nueva temporada de American Horror Story llegará en septiembre de 2026, siguiendo el patrón de lanzamientos anteriores. La producción ya estaría en fases iniciales, lo que hace pensar que pronto habrá más avances y confirmaciones.

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Tags

Emma Roberts Ariana Grande Sarah Paulson

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abril 2026

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