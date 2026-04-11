“Surprise bitch… ¿creen que ya habían visto todo de mí?”: Emma Roberts regresa a American Horror Story

El regreso de Emma Roberts y Jessica Lange a 'American Horror Story'

Emma Roberts es, sin duda, el nombre más destacado confirmado hasta ahora. Su participación ha sido clave en temporadas como Coven, Apocalypse y 1984, donde interpretó personajes memorables.

Además de Roberts, se espera el regreso de rostros recurrentes de la franquicia, como Sarah Paulson y Evan Peters. Ambos actores han sido pilares fundamentales de la serie y también de los favoritos del publico y ambos pertenecen al cast original desde la primer temporada. En el video en la cuenta de instagram de la serie se puede ver a Emma Roberts diciendo su popular frase de la tercera temporada : "Surprise bitch... ¿creen que habían visto lo último de mí?" y esta frase encendió las redes sociales y a los fans de la serie.

Por otro lado también contará con el esperado regreso de la actriz Jessica Lange, quien fue clave en las primeras temporadas y que es uno de los regresos más esperados de American Horror Story y de acuerdo a redes sociales podría volver a interpretar a la popular villana Fiona Goode.

Jessica Lange en American Story temporada 13 (Instagram )

También se habla de la incorporación de nuevas caras, algo que Murphy suele hacer para refrescar la narrativa entre los nombres más populares se encuentra la cantante Ariana Grande y Billie lourd.