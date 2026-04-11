“Surprise bitch… ¿creen que ya habían visto todo de mí?”: Emma Roberts regresa a American Horror Story

El universo de American Horror Story vuelve a sacudir a sus fans, y esta vez lo hace con una frase que ya se volvió viral. Emma Roberts , una de las actrices más icónicas del universo de terror creado por Ryan Murphy, reapareció en un video diciendo: “Surprise bitch… ¿creen que ya habían visto todo de mí?”, una línea que confirmaría el regreso de Maddison Montgomery, su emblemático personaje.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el título o temática completa de la nueva temporada, todo apunta a que la serie retomará elementos clásicos que la hicieron popular como Coven.
El regreso de Roberts sugiere también una conexión con temporadas anteriores, algo que Murphy ha sabido explotar para mantener viva la narrativa del multiverso de la serie.