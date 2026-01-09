Emma Roberts y Gigi Hadid llevan los colores de pelo más hot para este 2026

¿Cuáles son los colores para pelo que estarán out este 2026?

Sí, tenemos que aceptarlo; hay tintes que robaron cámara el año pasado, pero que ahora no los vamos a ver por ningún lado. Esto es porque entramos a una tendencia mucho más natural, en dónde los procesos a nuestra cabellera no sean tan excesivos y que el mantenimiento no se trate de dañar más nuestro pelo.

Platinados extremos

El pelo platinado, cenizo o casi blanco dominaban el estilo de muchas celebs y del street style, hoy ese color extremo comienza a sentirse fuera de lugar. Estilistas están promoviendo tonos más cálidos y naturales que no demanden una ida constante al salón. Menos horas en decoloración, más amor por los tonos naturales.

Un rubio platinado nunca pasará de moda, y viene con fuerza este 2026. (Launchmetrics.com/spotlight)

Neones y pasteles

Los colores juguetones como el rosa chicle, el azul eléctrico, el verde lima que dominaron varias temporadas están perdiendo relevancia. La razón no solo es estética: estos colores usualmente requieren de altos niveles de decoloración, lo que compromete la salud de tu pelo. En el 2026 los profesionales recomiendan tonos que mejoren la textura y brillo natural en lugar de saturarlo de pigmento artificial.

Opta por una melena más colorida que pruebe tu personalidad. (Vincenzo Grillo)

Sólidos y sin movimiento

Esta tendencia habla de colores naturales, por lo tanto tienen que verse con vida, movimiento y mucho brillo. No importa si te vas a los oscuros o cobrizos, la idea es que tu pelo se vea sano a kilómetros de distancia. Así que los colores que hacen que tu pelo se vea como un bloque seco, quedaron fuera del top.

Otra tendencia que veremos en esta temporada. (Spotlight)

Gigi Hadid ya se sumó a esta tendencia, pues la modelo estrenó una melena oscura en un bob que nos tiene obsesionadas. El estilista Dimitris Giannetos publicó unas fotos con el cambio de imagen y el Internet se volvió loco, pues es un look completamente distinto a lo que habíamos visto en la modelo.