Emma Roberts y Gigi Hadid llevan los colores de pelo más hot para este 2026

Este 2026 nos invita a decirle bye bye a los colores de pelo demasiado artificiales y nos invita a los tonos más clásicos, aunque también esta el rubio que seguirá en el top y para muestra el cambio que acaba de hacerse Emma Roberts.
La actriz se despidió de su melena rojiza para convertirse en rubia, sí, ¡leíste bien! Aunque las tenencias indican que los colores y cortes de pelo serán mucho más naturales y effortless , hay uno que siempre esta de moda y ese es el rubio. Aunque si estás pensando en renovar tu look, en definitiva hay colores que estarán super out este año. Aquí la lista de los estilos y colores que estarán quedando atrás para apostar a lo más trendy.
¿Cuáles son los colores para pelo que estarán out este 2026?
Sí, tenemos que aceptarlo; hay tintes que robaron cámara el año pasado, pero que ahora no los vamos a ver por ningún lado. Esto es porque entramos a una tendencia mucho más natural, en dónde los procesos a nuestra cabellera no sean tan excesivos y que el mantenimiento no se trate de dañar más nuestro pelo.
Platinados extremos
El pelo platinado, cenizo o casi blanco dominaban el estilo de muchas celebs y del street style, hoy ese color extremo comienza a sentirse fuera de lugar. Estilistas están promoviendo tonos más cálidos y naturales que no demanden una ida constante al salón. Menos horas en decoloración, más amor por los tonos naturales.
Neones y pasteles
Los colores juguetones como el rosa chicle, el azul eléctrico, el verde lima que dominaron varias temporadas están perdiendo relevancia. La razón no solo es estética: estos colores usualmente requieren de altos niveles de decoloración, lo que compromete la salud de tu pelo. En el 2026 los profesionales recomiendan tonos que mejoren la textura y brillo natural en lugar de saturarlo de pigmento artificial.
Sólidos y sin movimiento
Esta tendencia habla de colores naturales, por lo tanto tienen que verse con vida, movimiento y mucho brillo. No importa si te vas a los oscuros o cobrizos, la idea es que tu pelo se vea sano a kilómetros de distancia. Así que los colores que hacen que tu pelo se vea como un bloque seco, quedaron fuera del top.
Gigi Hadid ya se sumó a esta tendencia, pues la modelo estrenó una melena oscura en un bob que nos tiene obsesionadas. El estilista Dimitris Giannetos publicó unas fotos con el cambio de imagen y el Internet se volvió loco, pues es un look completamente distinto a lo que habíamos visto en la modelo.
¿El pelo rubio seguirá siendo tendencia?
¡Sí! Aunque parezca un poco contradictorio a las tendencias, este es el único tono que seguirá, y seguirá y seguirá.
La muestra más clara de esto es Emma Roberts, quien dio la bienvenida al nuevo año regresando a su icónico rubio dorado, dejando atrás los matices cobrizos que marcaron su última etapa. Una transformación que no solo redefine su imagen, sino que confirma que el rubio seguirá siento todo un protagonista. Eso sí, si quieres ser parte de este team, debes saber que es un proceso largo pero que antes que todo, debes darle un cuidado especial a tu pelo por lo menos tres meses antes del cambio de color.
La actriz se puso en manos de Nikki Lee, Global Ambassador de Wella Professionals, quien creó y perfeccionó el look, dejando como resultado una melena saludable, ultra brillante y lista para cualquier red carpet.