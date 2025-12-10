Publicidad

Espectáculos

Hombre que atacó a Ariana Grande es expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia

El hombre identificado como Pyjama Man, conocido por atacar a Ariana Grande en la premier de Wicked, fue expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia.
mié 10 diciembre 2025 09:52 AM
Piyama Man expulsado del concierto de Lady Gaga. (Getty Images/ Instagram)
Hombre que atacó a Ariana Grande es expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia

Según medios australianos, el equipo de seguridad de Lady Gaga había recibido información previa sobre el riesgo que representaba Wen. A su llegada al Suncorp Stadium, aunque iba disfrazado con lentes y bigote falso, fue identificado por fans y personal de seguridad antes de que comenzara el show.

En videos virales compartidos en redes, puede verse cómo lo escoltan fuera del recinto mientras algunos asistentes gritan en coro “Que lo saquen de aquí”.

El propio Wen lo confirmó en una historia de Instagram, en la que escribió: “Me sacaron del concierto de Lady Gaga. El show no empieza hasta las 8 pm. Los fans estaban abucheándome”.

Los antecedentes de acoso de Pyjama Man

El escándalo inició el 13 de noviembre, durante la premiere de la película Wicked: For Good en Singapur. Allí, Wen brincó la valla protectora, corrió hacia Ariana Grande y la abrazó, lo que provocó la intervención inmediata de la actriz Cynthia Erivo.

Seguridad intervino y lo detuvo. Wen fue acusado de “molestia pública”, condenándose a nueve días de cárcel, y posteriormente deportado, quedando vetado para ingresar de nuevo a Singapur.

Esa no fue la primera vez que Wen interfiere con celebridades. Se le acusa de haber irrumpido en conciertos de artistas como Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers, así como en eventos deportivos de alto perfil.

Johnson Wen ha usado playeras con motivos políticos en algunas de sus invasiones. (Instagram - @pyjamamann)

Tras el reciente incidente con Ariana Grande, y con la expulsión en Brisbane, queda claro que los organizadores de eventos y conciertos están más alerta,y dispuestos a actuar, frente a lo que muchos ven ya como un riesgo real para la seguridad de los artistas.

