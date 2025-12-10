El hombre identificado como Johnson Wen, mejor conocido como Pyjama Man , quien hace unas semanas protagonizó un incidente al abalanzarse sobre Ariana Grande durante la premiere de Wicked: For Good en Singapur, fue expulsado este martes del concierto de Lady Gaga en el estadio Suncorp Stadium, informaron medios internacionales.
Hombre que atacó a Ariana Grande es expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia
Además lee:
Hombre que atacó a Ariana Grande es expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia
Según medios australianos, el equipo de seguridad de Lady Gaga había recibido información previa sobre el riesgo que representaba Wen. A su llegada al Suncorp Stadium, aunque iba disfrazado con lentes y bigote falso, fue identificado por fans y personal de seguridad antes de que comenzara el show.
En videos virales compartidos en redes, puede verse cómo lo escoltan fuera del recinto mientras algunos asistentes gritan en coro “Que lo saquen de aquí”.
#PyjamaMan 😱 I Fan que atacó a Ariana Grande expulsado de concierto de Lady Gaga en Australia.
Johnson Wen, conocido como "Pyjama Man", fue retirado por seguridad antes de que iniciara el show tras su polémico episodio en Singapur.
Más información: https://t.co/lJ4cvFnqG6 pic.twitter.com/CcHUPoN5Sx
— El Mexicano (@ElMexicanOnline) December 9, 2025
El propio Wen lo confirmó en una historia de Instagram, en la que escribió: “Me sacaron del concierto de Lady Gaga. El show no empieza hasta las 8 pm. Los fans estaban abucheándome”.
Los antecedentes de acoso de Pyjama Man
El escándalo inició el 13 de noviembre, durante la premiere de la película Wicked: For Good en Singapur. Allí, Wen brincó la valla protectora, corrió hacia Ariana Grande y la abrazó, lo que provocó la intervención inmediata de la actriz Cynthia Erivo.
Seguridad intervino y lo detuvo. Wen fue acusado de “molestia pública”, condenándose a nueve días de cárcel, y posteriormente deportado, quedando vetado para ingresar de nuevo a Singapur.
Esa no fue la primera vez que Wen interfiere con celebridades. Se le acusa de haber irrumpido en conciertos de artistas como Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers, así como en eventos deportivos de alto perfil.
Tras el reciente incidente con Ariana Grande, y con la expulsión en Brisbane, queda claro que los organizadores de eventos y conciertos están más alerta,y dispuestos a actuar, frente a lo que muchos ven ya como un riesgo real para la seguridad de los artistas.