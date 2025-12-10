Hombre que atacó a Ariana Grande es expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia

Según medios australianos, el equipo de seguridad de Lady Gaga había recibido información previa sobre el riesgo que representaba Wen. A su llegada al Suncorp Stadium, aunque iba disfrazado con lentes y bigote falso, fue identificado por fans y personal de seguridad antes de que comenzara el show.

En videos virales compartidos en redes, puede verse cómo lo escoltan fuera del recinto mientras algunos asistentes gritan en coro “Que lo saquen de aquí”.



#PyjamaMan 😱 I Fan que atacó a Ariana Grande expulsado de concierto de Lady Gaga en Australia. Johnson Wen, conocido como "Pyjama Man", fue retirado por seguridad antes de que iniciara el show tras su polémico episodio en Singapur. Más información: https://t.co/lJ4cvFnqG6 pic.twitter.com/CcHUPoN5Sx — El Mexicano (@ElMexicanOnline) December 9, 2025

El propio Wen lo confirmó en una historia de Instagram, en la que escribió: “Me sacaron del concierto de Lady Gaga. El show no empieza hasta las 8 pm. Los fans estaban abucheándome”.