Marichelo comparte misterioso mensaje en medio de especulaciones de crisis matrimonial con Jorge D'Alessio

El mensaje de Marichelo Puente en medio de rumores de crisis con Jorge D'Alessio

Días antes, Marichelo Puente había compartido en Instagram momentos familiares de su viaje a la playa para celebrar el cumpleaños de su mamá. Sin embargo, en una nueva publicación, la hermana de Anahí reavivó las especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con Jorge D'Alessio.

Marichelo Puente envió un un misterioso mensaje (Intagram)

“Hoy estoy aquí para sanar; para darte las gracias porque él está bien y seguir porque ya pasó”, se lee sobre un video grabado al atardecer, en el que aparece caminando por la orilla del mar. Junto a la publicación, la hermana de Anahí se limitó a añadir un emoji de corazón y unas manos en señal de agradecimiento.

Jorge D'Alessio y Marichelo Puente (Instagram)

Hace apenas unos días surgieron rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Jorge D'Alessio y Marichelo Puente. Las especulaciones comenzaron cuando la hermana de Anahí dejó de seguir en Instagram a su esposo, así como a la banda Matute y a su vocalista, Tana Planter; además eliminó todas las fotos que tenía con el papá de sus hijos.

Días después, durante un encuentro con un grupo de reporteros, el músico se negó a dar detalles sobre la situación de su matrimonio, sin embargo, declaró que atraviesa un momento complicado, pero en calma.