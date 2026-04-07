Marichelo comparte misterioso mensaje en medio de especulaciones de crisis matrimonial con Jorge D'Alessio

La publicación rápidamente desató interpretaciones entre sus fans, quienes no tardaron en relacionarlo con los rumores que circulan sobre su vida personal.
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El mensaje de Marichelo Puente en medio de rumores de crisis con Jorge D'Alessio
Días antes, Marichelo Puente había compartido en Instagram momentos familiares de su viaje a la playa para celebrar el cumpleaños de su mamá. Sin embargo, en una nueva publicación, la hermana de Anahí reavivó las especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con Jorge D'Alessio.
“Hoy estoy aquí para sanar; para darte las gracias porque él está bien y seguir porque ya pasó”, se lee sobre un video grabado al atardecer, en el que aparece caminando por la orilla del mar. Junto a la publicación, la hermana de Anahí se limitó a añadir un emoji de corazón y unas manos en señal de agradecimiento.
Hace apenas unos días surgieron rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Jorge D'Alessio y Marichelo Puente. Las especulaciones comenzaron cuando la hermana de Anahí dejó de seguir en Instagram a su esposo, así como a la banda Matute y a su vocalista, Tana Planter; además eliminó todas las fotos que tenía con el papá de sus hijos.
Días después, durante un encuentro con un grupo de reporteros, el músico se negó a dar detalles sobre la situación de su matrimonio, sin embargo, declaró que atraviesa un momento complicado, pero en calma.
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Jorge D’Alessio habla de un momento complicado en medio de rumores de crisis matrimonial
En medio de las especulaciones sobre una posible crisis con Marichelo Puente, Jorge D'Alessio evitó dar detalles sobre su matrimonio, aunque reconoció que atraviesa un momento complicado en su vida personal.
“Todos los seres humanos pasamos por algún momento complicado, pero al mal tiempo buena cara y dejar todo en manos de Dios y que todo esté bien”, declaró ante un grupo de reporteros.
Respecto a sus hijos, añadió: “Son muy inteligentes, mis tres hijos son muy inteligentes porque tengo tres, Ana Paula, Santiago y Patricio”.
Sin excluir a la primogénita de Marichelo, a quien considera su hija, continuó: “Son seres humanos muy inteligentes y saben que de pronto hay dificultades y que nunca, y yo siempre lo he creído, que la familia jamás se va a acabar sin importar lo que pase en una pareja, todo el amor con los hijos y demás es sólido”.
Jorge, además, se expresó de la mejor manera de Marcihelo: “Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra con todos los valores del mundo, que es una mujer fuera de serie, una mamá intachable. Esa es la realidad y eso a mí me da mucha paz”.