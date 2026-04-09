⁠Ernesto D’Alessio reacciona a rumores de separación de su hermano Jorge y Marichelo, hermana de Anahí

Lo que se sabe sobre la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

Después de que Marichelo dejara de seguir a Jorge D’Alessio de Instagram, nació la sospecha de una separación entre el hijo de Lupita D’Alessio y la hermana de Anahí. Ellos llevan 14 años casados y comparten dos hijos, Santiago y Patricio, además de Ana Paula, hija de Marichelo de una relación pasada a quien Jorge crió como propia.

Posteriormente, en un encuentro que D’Alessio tuvo con la prensa en el aerouerto de la CDMX, afirmó que “mi corazón está tranquilo, pasando por un momento complicado pero tranquilo” y optó por no dar más detalles, mostrándose molesto por el interés de la prensa en su vida privada, aclarando que “de mi vida personal nunca he hablado y no voy a empezar hoy”.



Días después, nuevamente en una interacción con la prensa, Jorge fue más abierto sobre el tema y aceptó que “todos los seres humanos pasamos por algún momento complicado, pero al mal tiempo buena cara y dejar todo en manos de Dios y que todo esté bien”.

También afirmó que sus hijos sobrellevan la situación ya que “son muy inteligentes, mis tres hijos son muy inteligentes, porque tengo tres, Ana Paula, Santiago y Patricio”, con lo que enfatizó que Ana Paula es también una hija para él. “Saben que de pronto hay dificultades y que nunca, y yo siempre lo he creído, que la familia se va a acabar sin importar lo que pase en una pareja, todo el amor con los hijos y demás es solidó”, agregó.

Jorge D'Alessio afirmó que sus tres hijos entienden lo que está pasando porque son muy inteligentes. (Instagram)

Durante esa segunda ocasión, Jorge tampoco reveló más detalles sobre la razón detrás de su crisis matrimonial, pero sí habló positivamente de Marichelo: “Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra con todos los valores del mundo, que es una mujer fuera de serie, una mamá intachable. Esa es la realidad y eso a mí me da mucha paz”.

Por su parte, Marichelo compartió un mensaje que levantó sospechas entre sus seguidores. Algunos lo consideraron como una indirecta sobre su separación, mientras otros usuarios creen que se refiere al ataque de tiburón que sufrió uno de sus hijos. "Hoy estoy aquí para sanar, para darte las gracias porque él está bien y seguir porque ya pasó", posteó sobre un video del mar.

A pesar de las preguntas de sus fans, Marichelo continua sin hablar del tema, manteniendo en privado sus problemas con Jorge D'Alessio. Aún se desconoce cuál fue el motivo detrás de esta separación o si existen planes de divorcio entre ellos.