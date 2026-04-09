La relación de Jorge D’Alessio y Marichelo ha estado bajo la mira desde que aparecieron rumores de una separación después de que ella dejara de seguirlo en Instagram y borrara las fotografías que tenía con él. Días después, Jorge admitió que estaban pasando por un momento difícil y ahora su hermano, Ernesto D'Alessio, también ha hablado sobre la situación.
Ernesto D’Alessio reacciona a rumores de separación de su hermano Jorge y Marichelo, hermana de Anahí
Ernesto D’Alessio no toma partidos en los problemas entre Jorge D’Alessio y Marichelo
Ernesto D’Alessio fue cuestionado durante una entrevista para el programa Hoy sobre la presunta ruptura de su hermano y cuñada y dejó en claro que apoya a los dos y no solo a Jorge.
“En realidad los acompaño a los dos porque Marichelo es la mamá de mis sobrinos, entonces obviamente Jorge es mi hermano y estoy con él, pero también entiendo que Marichelo debe estar pasando, yo le sigo diciendo ‘cuñis’, por un momento difícil”, declaró Ernesto.
El hijo de Lupita D’Alessio comentó que los problemas entre Marichelo y Jorge son únicamente de ellos: “Lo que Jorge está viviendo con Marichelo es de ellos, yo sigo, seguiré hablando con mi cuñada, mis hijos seguirán viendo a sus primos porque se quieren mucho”. D’Alessio agregó que “el día que él me necesite o ella me necesite yo ahí voy a estar para darles un abrazo, una palabra de consuelo, pero es todo”, reiterando su apoyo a ambos.
Los rumores en torno a la separación de Marichelo y Jorge no son la prioridad de Ernesto D’Alessio
También habló sobre cómo su familia ignora los rumores: “Nosotros ya estamos muy curtidos en esa área, nosotros, claro, que vemos redes sociales y vemos todo lo que se dice y pues ya la verdad me vale ma****”. Sin embargo, Ernesto considera como algo lamentable que las personas inventen rumores sobre los problemas de los demás para monetizar y tener rating.
Ernesto también reveló que su prioridad en el proceso de separación de su hermano y cuñada es cuidar de sus tres sobrinos: “Lo que sí se es que tienen un tío que saben, tanto Patito, como Santi, como la princesa hermosa, saben que tienen un tío que está para ellos”.
Agregó que sus hijos también están al pendiente de sus primos: “Lo único que se es que hablan con mis hijos, creo que mis hijos vendrán dentro de poco tiempo a pasar un tiempo con ellos”.
Lo que se sabe sobre la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio
Después de que Marichelo dejara de seguir a Jorge D’Alessio de Instagram, nació la sospecha de una separación entre el hijo de Lupita D’Alessio y la hermana de Anahí. Ellos llevan 14 años casados y comparten dos hijos, Santiago y Patricio, además de Ana Paula, hija de Marichelo de una relación pasada a quien Jorge crió como propia.
Posteriormente, en un encuentro que D’Alessio tuvo con la prensa en el aerouerto de la CDMX, afirmó que “mi corazón está tranquilo, pasando por un momento complicado pero tranquilo” y optó por no dar más detalles, mostrándose molesto por el interés de la prensa en su vida privada, aclarando que “de mi vida personal nunca he hablado y no voy a empezar hoy”.
Días después, nuevamente en una interacción con la prensa, Jorge fue más abierto sobre el tema y aceptó que “todos los seres humanos pasamos por algún momento complicado, pero al mal tiempo buena cara y dejar todo en manos de Dios y que todo esté bien”.
También afirmó que sus hijos sobrellevan la situación ya que “son muy inteligentes, mis tres hijos son muy inteligentes, porque tengo tres, Ana Paula, Santiago y Patricio”, con lo que enfatizó que Ana Paula es también una hija para él. “Saben que de pronto hay dificultades y que nunca, y yo siempre lo he creído, que la familia se va a acabar sin importar lo que pase en una pareja, todo el amor con los hijos y demás es solidó”, agregó.
Durante esa segunda ocasión, Jorge tampoco reveló más detalles sobre la razón detrás de su crisis matrimonial, pero sí habló positivamente de Marichelo: “Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra con todos los valores del mundo, que es una mujer fuera de serie, una mamá intachable. Esa es la realidad y eso a mí me da mucha paz”.
Por su parte, Marichelo compartió un mensaje que levantó sospechas entre sus seguidores. Algunos lo consideraron como una indirecta sobre su separación, mientras otros usuarios creen que se refiere al ataque de tiburón que sufrió uno de sus hijos. "Hoy estoy aquí para sanar, para darte las gracias porque él está bien y seguir porque ya pasó", posteó sobre un video del mar.
A pesar de las preguntas de sus fans, Marichelo continua sin hablar del tema, manteniendo en privado sus problemas con Jorge D'Alessio. Aún se desconoce cuál fue el motivo detrás de esta separación o si existen planes de divorcio entre ellos.