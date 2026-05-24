Donald Trump Jr. y Bettina Anderson se casan en una íntima ceremonia en las Bahamas

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson se casan en una isla privada de Baham

Bettina Anderson y Donald Trump Jr. se casaron este sábado en una íntima ceremonia realizada en una isla privada de las Bahamas, rodeados de familiares y amigos cercanos. La boda reunió a cerca de 40 invitados, entre ellos los cinco hijos de Trump Jr., además de sus hermanos Ivanka Trump, Eric Trump y Tiffany Trump junto a sus respectivas parejas. También asistieron integrantes de la familia Anderson y algunos amigos cercanos de la novia.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson (Getty Images)

“Don y Bettina son una pareja maravillosa. Me siento muy orgulloso de haber presenciado gran parte de su historia. Se les ve radiantes el uno con el otro y ha sido increíble ver cómo se desarrolla su historia. No podría estar más feliz por ellos en su día especial”, declaró Eric Trump a Page Six.

La organización de la boda estuvo a cargo de Lewis Miller Design, reconocido por colaborar en eventos de figuras como Meghan Markle y Carolina Herrera. El pastel fue elaborado por Sweet Stacy’s de Palm Beach, mientras que el menú con caligrafía artesanal fue diseñado por Bernard Maisner.

Inicialmente, la pareja contemplaba casarse en la Casa Blanca, pero finalmente optó por una celebración mucho más discreta debido al contexto internacional y la guerra en Irán. Sin embargo, los recién casados planean realizar una fiesta más grande a finales de este año con familiares y amigos, posiblemente también en la Casa Blanca. Donald Trump explicó públicamente por qué no asistió a la boda religiosa de su hijo.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson (Getty Images)

“Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten”, escribió el mandatario en Truth Social. “Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período de tiempo”, agregó.

Un día antes de la ceremonia en Bahamas, la pareja había formalizado legalmente su matrimonio en Palm Beach, Florida.