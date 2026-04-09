A su regreso de unas vacaciones en Disney junto a sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín , Mía y Nina hablaron sobre su nueva dinámica familiar, (tras la separación de la conductora y el cantante). Con total madurez, las jóvenes dejaron en claro que no les incomoda que ambos tengan nuevas parejas, incluso, han sido captadas conviviendo con ellos.
Mia y Nina Rubin hablan con madurez de su nueva dinámica familiar con las parejas de sus papás: 'No hubo traumas'
Mía y Nina habla de la separación de sus papás
Mía y Nina Rubín fueron abordadas por la prensa en el aeropuerto, luego de disfrutar unas vacaciones familiares. Durante el encuentro con medios, compartieron cómo se sienten al convivir con el novio de su mamá y con la presunta pareja sentimental de su papá, quienes habrían estado presentes durante el viaje.
Mía Rubín explicó que la separación de sus padres es un tema completamente superado para ellas, pues ha pasado suficiente tiempo desde que la familia tomó esa decisión.
“Ya pasaron seis años, obviamente ya lo tenemos súper superado. Al contrario, nosotros no tuvimos ningún tipo de trauma, ni mala reacción hacia eso, al contrario, creo que fue una decisión que funcionó para todos y fue para bien, como lo hemos hablado en miles de otras entrevistas”, expresó.
La joven cantante también señaló que entiende que la historia entre sus padres siga generando interés público debido al largo tiempo que estuvieron juntos y a su relevancia dentro del mundo del espectáculo.
“La verdad yo entiendo que siempre va a ser tema porque mis papás estuvieron juntos por muchísimos años, fueron una pareja muy importante en el medio, pero pues ya pasaron como seis años ya”, comentó.
Asimismo, destacó que, más allá de los comentarios que puedan surgir en redes sociales o medios, la familia continúa disfrutando de su convivencia.
“Al final siempre van a hablar bonito, bien, mal, nosotros vamos a seguir disfrutando y nos la vamos a seguir pasando bien”, agregó.
Por su parte, Nina Rubín dejó claro que tanto ella como su hermana mantienen una actitud positiva ante esta nueva etapa familiar y que no les incomoda la posibilidad de que sus padres tengan nuevas relaciones sentimentales.
“Para nada, estamos felices, son lo máximo, venga chicos, alegría, paz”, comentó.
La relación de Mía y Nina Rubín con las nuevas parejas de sus papás
Las declaraciones se dan a meses de que sus papás iniciaran nueva relaciones sentimentales formales. Andrea Legarreta hizo público su noviazgo con el coach de fitness Luis Carlos Origel, mientras que Erik Rubín también ha sido captado recientemente en compañía de una joven con la que presuntamente mantiene una relación, aunque la identidad de la mujer no ha sido revelada públicamente.
Pese a la separación anunciada en 2023 tras más de dos décadas de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín han reiterado que mantienen una relación cercana y respetuosa por el bienestar de sus hijas, algo que Mía y Nina han destacado en diversas ocasiones al señalar que continúan siendo una familia unida.