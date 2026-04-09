Mia y Nina Rubin hablan con madurez de su nueva dinámica familiar con las parejas de sus papás: 'No hubo traumas'

Mía y Nina habla de la separación de sus papás

Mía y Nina Rubín fueron abordadas por la prensa en el aeropuerto, luego de disfrutar unas vacaciones familiares. Durante el encuentro con medios, compartieron cómo se sienten al convivir con el novio de su mamá y con la presunta pareja sentimental de su papá, quienes habrían estado presentes durante el viaje.

Mía Rubín explicó que la separación de sus padres es un tema completamente superado para ellas, pues ha pasado suficiente tiempo desde que la familia tomó esa decisión.

Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus hijas Mía y Nina (Instagram)

“Ya pasaron seis años, obviamente ya lo tenemos súper superado. Al contrario, nosotros no tuvimos ningún tipo de trauma, ni mala reacción hacia eso, al contrario, creo que fue una decisión que funcionó para todos y fue para bien, como lo hemos hablado en miles de otras entrevistas”, expresó.

La joven cantante también señaló que entiende que la historia entre sus padres siga generando interés público debido al largo tiempo que estuvieron juntos y a su relevancia dentro del mundo del espectáculo.

“La verdad yo entiendo que siempre va a ser tema porque mis papás estuvieron juntos por muchísimos años, fueron una pareja muy importante en el medio, pero pues ya pasaron como seis años ya”, comentó.

Juan Carlos Origel habló sobre la relación que lleva con las hijas de Andrea Legarreta, Mía y Nina. (Instagram - @andrealegarreta / @miarubinlega)

Asimismo, destacó que, más allá de los comentarios que puedan surgir en redes sociales o medios, la familia continúa disfrutando de su convivencia.

“Al final siempre van a hablar bonito, bien, mal, nosotros vamos a seguir disfrutando y nos la vamos a seguir pasando bien”, agregó.

Por su parte, Nina Rubín dejó claro que tanto ella como su hermana mantienen una actitud positiva ante esta nueva etapa familiar y que no les incomoda la posibilidad de que sus padres tengan nuevas relaciones sentimentales.

“Para nada, estamos felices, son lo máximo, venga chicos, alegría, paz”, comentó.