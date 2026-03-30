¿Confirmación oficial? Erik Rubín publica primeras fotos junto a su supuesta novia

Erik Rubín reaparece en Pa’l Norte 2026 acompañado de su presunta novia

El pasado fin de semana se llevó a cabo el festival Tecate Pa’l Norte 2026 en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, donde Erik Rubín formó parte del evento como parte de Los 90´s Pop Tour. Sin embargo, más allá de su participación musical, llamó la atención su acompañante.

Erik Rubín y su hija Nina (Instagram)

El cantante se dejó ver nuevamente en compañía de la joven con la que ha sido relacionado sentimentalmente en las últimas semanas, además de una de sus hijas, Nina Rubín. Aunque el artista ha comenzado a mostrarse poco a poco junto a ella, hasta ahora no ha confirmado públicamente que mantenga una relación formal ni ha revelado la identidad de su supuesta novia.

Aun así, todo apunta a que la relación podría ir en serio. El intérprete compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente junto a Nina y su presunta pareja, lo que sugiere que su familia ya convive con ella.

Erik Rubín y su hija Nina (Instagram)

Además, publicó algunas historias en las que se les ve disfrutando juntos del concierto de Guns N’ Roses en el festival.

El cantante también compartió otro momento más íntimo: una imagen en un restaurante donde los tres aparecen sonrientes, dejando ver que la convivencia va más allá de eventos públicos. Aunque Erik Rubín mantiene discreción sobre su vida amorosa, estas apariciones han despertado el interés de sus seguidores, quienes ya especulan sobre una nueva etapa en su vida sentimental.