¿Confirmación oficial? Erik Rubín publica primeras fotos junto a su supuesta novia

Este fin de semana, Erik Rubínsorprendió al compartir las que serían las primeras fotos oficiales junto a su presunta nueva novia, la misma joven con la que ya se le había relacionado sentimentalmente y con la que ha aparecido en varios lugares públicos.
El cantante volvió a dejarse ver acompañado de la joven, pero esta vez también estuvo presente una de sus hijas, Nina Rubín Legarreta. Con esta aparición, se dejó entrever que, al igual que su hermana Mía, ella también aprueba que sus papás tengan nuevas relaciones.
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Erik Rubín reaparece en Pa’l Norte 2026 acompañado de su presunta novia
El pasado fin de semana se llevó a cabo el festival Tecate Pa’l Norte 2026 en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, donde Erik Rubín formó parte del evento como parte de Los 90´s Pop Tour. Sin embargo, más allá de su participación musical, llamó la atención su acompañante.
El cantante se dejó ver nuevamente en compañía de la joven con la que ha sido relacionado sentimentalmente en las últimas semanas, además de una de sus hijas, Nina Rubín. Aunque el artista ha comenzado a mostrarse poco a poco junto a ella, hasta ahora no ha confirmado públicamente que mantenga una relación formal ni ha revelado la identidad de su supuesta novia.
Aun así, todo apunta a que la relación podría ir en serio. El intérprete compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente junto a Nina y su presunta pareja, lo que sugiere que su familia ya convive con ella.
Además, publicó algunas historias en las que se les ve disfrutando juntos del concierto de Guns N’ Roses en el festival.
El cantante también compartió otro momento más íntimo: una imagen en un restaurante donde los tres aparecen sonrientes, dejando ver que la convivencia va más allá de eventos públicos. Aunque Erik Rubín mantiene discreción sobre su vida amorosa, estas apariciones han despertado el interés de sus seguidores, quienes ya especulan sobre una nueva etapa en su vida sentimental.
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Erik Rubín aviva rumores de romance tras nuevas apariciones públicas
Tras varias semanas de especulaciones sobre un posible romance, Erik Rubín parece estar listo para mostrar una nueva etapa en su vida personal. Este fin de semana, el exintegrante de Timbiriche compartió un momento junto a su hija Nina Rubín y la joven con la que ha sido relacionado, lo que muchos interpretaron como una señal clara de que tiene una nueva relación sentimental.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se les ve juntos. A inicios de año, el cantante fue captado en un centro comercial en compañía de la misma mujer.
En ese momento, también llamó la atención que caminaban tomados de la mano mientras disfrutaban de un helado, lo que desató rumores sobre un posible romance. Ante la ola de especulaciones, el propio Rubín aclaró la situación frente a la prensa; aseguró que aún no se trataba de una relación formal, que solo estaban saliendo y conociéndose.
“No, ahorita no. Yo soy muy feliz, muy, muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. No es mi pareja, las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, estamos saliendo, no tiene por qué haber título, no tiene por qué haber presión, tranquilos, nosotros estamos tranquilos,” declaró en ese momento.
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Mía Rubín respalda las nuevas relaciones de sus padres
“A mí lo único que me importa es que sean felices. Y tienen una suerte también muy bonita porque se encontraron a personas que son unos tipazos y que son unos lindos”, afirmó.
Mía también compartió su visión sobre el proceso que vivieron tras la separación de sus padres y la etapa actual, en la que ambos han reconstruido su vida sentimental. Destacó que esta transición ha sido posible gracias al respeto, la apertura y la inteligencia emocional que siempre han fomentado en su familia.
Finalmente, expresó que se siente afortunada de que las personas que hoy acompañan a sus padres sean buenas personas, y subrayó la confianza que tiene en sus decisiones: “También ellos son muy selectivos y no van a meter a cualquier persona a nuestro espacio. Tenemos la suerte de que ambos son unos tipazos”.