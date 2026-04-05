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Espectáculos

Familia de Chuck Norris denuncia videos falsos hechos con inteligencia artificial tras la muerte del actor

La familia de Chuck Norris expresa su enojo por videos creados con inteligencia artificial que difunden historias falsas, incluyendo rumores sobre su salud y montajes de un supuesto funeral.
dom 05 abril 2026 12:30 PM
Chuck Norris
Chuck Norris (Instagram)

La familia de Chuck Norris alzó la voz tras la circulación de contenido falso generado con inteligencia artificial que utiliza la imagen del actor sin autorización. En medio del auge de herramientas digitales capaces de crear videos y fotografías hiperrealistas, el caso ha encendido la preocupación sobre la desinformación que se propaga en redes sociales.

En los últimos días, diversas publicaciones han comenzado a viralizarse, mostrando escenas completamente inventadas sobre la vida del actor, lo que ha generado confusión entre sus seguidores y una fuerte reacción por parte de su entorno cercano.

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Contenido falso con IA sobre Chuck Norris genera preocupación en su familia

De acuerdo con reportes difundidos en medios internacionales, en internet circulan videos, imágenes y publicaciones manipuladas que muestran situaciones que nunca ocurrieron. Entre ellas, destacan narrativas falsas sobre el estado de salud de Chuck Norris, así como montajes de un supuesto funeral.

Estas piezas, creadas mediante inteligencia artificial, han logrado engañar a muchos usuarios debido a su alto nivel de realismo. Como consecuencia, algunas personas han llegado a creer que se trata de información verídica, lo que ha amplificado su difusión en distintas plataformas.

(Obligatorio)

“Estamos muy enojados por la forma en que se ha utilizado la inteligencia artificial para crear historias falsas sobre Chuck”, señalaron personas cercanas al entorno familiar, de acuerdo con versiones difundidas por medios especializados.

Ante esto, familiares del actor manifestaron su molestia, asegurando que el uso de su imagen para construir historias falsas resulta inaceptable. También hicieron un llamado directo a los seguidores para evitar compartir este tipo de contenido, ya que contribuye a la propagación de noticias falsas.

chuck norris.png

“Se han creado imágenes y relatos que no tienen nada que ver con la realidad. Pedimos a la gente que no comparta ese tipo de contenido porque solo alimenta la desinformación”, agregaron.

El equipo cercano al protagonista de Walker, Texas Ranger insistió en la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente en un entorno digital donde los contenidos manipulados son cada vez más sofisticados.

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Familia de Chuck Norris pide frenar la difusión de información falsa en internet

La preocupación principal de la familia radica en el impacto que este tipo de contenido puede tener tanto en la reputación del actor como en la percepción del público. Al tratarse de una figura ampliamente reconocida, cualquier información falsa puede expandirse rápidamente y generar confusión a gran escala.

Chuck Norris
Chuck Norris (Instagram)

Chuck Norris, cuyo nombre real es Carlos Ray Norris, es considerado un ícono del cine de acción y las artes marciales, con una trayectoria que marcó a varias generaciones. Por ello, sus familiares enfatizan la importancia de recordar su legado artístico a través de su trabajo real, y no mediante material manipulado.

Asimismo, este caso refleja un problema amplio como el uso de la inteligencia artificial para crear contenido engañoso que puede afectar la imagen de figuras públicas. La situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de regular estas tecnologías y fomentar un consumo responsable de información.

Chuck Norris
Chuck Norris (Instagram)

“Es importante que el público verifique la información y solo confíe en fuentes oficiales”, señalaron.

Finalmente, la familia reiteró su llamado a la audiencia: informarse a través de fuentes confiables y evitar compartir contenido cuya veracidad no esté confirmada.

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abril 2026

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