Familia de Chuck Norris denuncia videos falsos hechos con inteligencia artificial tras la muerte del actor

Contenido falso con IA sobre Chuck Norris genera preocupación en su familia

De acuerdo con reportes difundidos en medios internacionales, en internet circulan videos, imágenes y publicaciones manipuladas que muestran situaciones que nunca ocurrieron. Entre ellas, destacan narrativas falsas sobre el estado de salud de Chuck Norris, así como montajes de un supuesto funeral.

Estas piezas, creadas mediante inteligencia artificial, han logrado engañar a muchos usuarios debido a su alto nivel de realismo. Como consecuencia, algunas personas han llegado a creer que se trata de información verídica, lo que ha amplificado su difusión en distintas plataformas.

“Estamos muy enojados por la forma en que se ha utilizado la inteligencia artificial para crear historias falsas sobre Chuck”, señalaron personas cercanas al entorno familiar, de acuerdo con versiones difundidas por medios especializados.

Ante esto, familiares del actor manifestaron su molestia, asegurando que el uso de su imagen para construir historias falsas resulta inaceptable. También hicieron un llamado directo a los seguidores para evitar compartir este tipo de contenido, ya que contribuye a la propagación de noticias falsas.

“Se han creado imágenes y relatos que no tienen nada que ver con la realidad. Pedimos a la gente que no comparta ese tipo de contenido porque solo alimenta la desinformación”, agregaron.

El equipo cercano al protagonista de Walker, Texas Ranger insistió en la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente en un entorno digital donde los contenidos manipulados son cada vez más sofisticados.