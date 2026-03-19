Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia a pocos días de cumplir 86 años

El ícono de acción Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia este 19 tras sufrir una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai, Hawái.
De acuerdo con información publicada por el sitio de noticias TMZ, alrededor de las 10:10 de la mañana hora local en Hawái, el actor fue trasladado a un hospital local, aunque hasta el momento se desconoce la razón exacta de la emergencia médica.
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Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái
El actor estadounidense Chuck Norris, reconocido por películas como Desaparecido en combate y La fuerza Delta, fue hospitalizado de emergencia en la isla de Kauai, en Hawái, a pocos días de haber celebrado su cumpleaños número 86.
De acuerdo con información citada por TMZ, el actor se encuentra “bien de ánimo”, aunque hasta ahora no se ha revelado la causa de su hospitalización. “Lo que sea que haya ocurrido, debió suceder rápidamente, porque el miércoles estaba entrenando en la isla... un amigo de Chuck estaba hablando con él por teléfono, y dice que Chuck estaba de buen humor y contando chistes”, señaló la fuente.
Cabe recordar que Norris cumplió 86 años el pasado 10 de marzo, fecha que celebró compartiendo en redes sociales un video en el que aparece entrenando. “No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán. Que Dios los bendiga”, escribió.
En días recientes, el actor se encontraba en Kauai disfrutando de tiempo con su familia, según sus propias publicaciones. Incluso, alrededor del 12 de marzo, fans compartieron imágenes y videos en los que se le veía relajado en las playas de la isla, sin indicios de que estuviera trabajando en algún proyecto profesional.
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¿Quién es Chuck Norris, actor que fue hospitalizado?
Chuck Norris es un actor, artista marcial y figura cultural estadounidense que alcanzó fama internacional por sus películas de acción en las décadas de 1980 y 1990.
Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, su nombre real es Carlos Ray Norris. Antes de su carrera en el cine, destacó como campeón de artes marciales, disciplina que lo llevó a competir y posteriormente a entrenar a celebridades en Hollywood.
Su popularidad creció aún más gracias a la serie de televisión Walker, Texas Ranger, donde interpretó a un vaquero con habilidades de combate y un fuerte sentido de la justicia.
Chuck Norris reside principalmente en Texas, donde lleva una vida más privada desde que redujo su presencia en Hollywood. Está casado desde 1998 con Gena O’Kelley, con quien tiene dos hijos, Dakota Alan y Danilee Kelly. También tiene hijos de su primer matrimonio con Dianne Holechek, quien murió en 2025 a los 84 años: Mike, Eric y Dina, esta última de una relación anterior.