Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia a pocos días de cumplir 86 años

Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái

El actor estadounidense Chuck Norris, reconocido por películas como Desaparecido en combate y La fuerza Delta, fue hospitalizado de emergencia en la isla de Kauai, en Hawái, a pocos días de haber celebrado su cumpleaños número 86.

Chuck Norris (Instagram)

De acuerdo con información citada por TMZ, el actor se encuentra “bien de ánimo”, aunque hasta ahora no se ha revelado la causa de su hospitalización. “Lo que sea que haya ocurrido, debió suceder rápidamente, porque el miércoles estaba entrenando en la isla... un amigo de Chuck estaba hablando con él por teléfono, y dice que Chuck estaba de buen humor y contando chistes”, señaló la fuente.

Cabe recordar que Norris cumplió 86 años el pasado 10 de marzo, fecha que celebró compartiendo en redes sociales un video en el que aparece entrenando. “No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán. Que Dios los bendiga”, escribió.

En días recientes, el actor se encontraba en Kauai disfrutando de tiempo con su familia, según sus propias publicaciones. Incluso, alrededor del 12 de marzo, fans compartieron imágenes y videos en los que se le veía relajado en las playas de la isla, sin indicios de que estuviera trabajando en algún proyecto profesional.