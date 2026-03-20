Muere Chuck Norris a los 86 años: adiós a una leyenda del cine de acción

Muere Chuck Norris a los 86 años

De acuerdo con el mensaje, el actor, cuyo nombre real era Carlos Ray Norris, falleció el 19 de marzo, acompañado por sus seres queridos y “en paz”, aunque no se revelaron las causas específicas de su muerte.

La noticia se dio a conocer poco después de que trascendiera que el protagonista de Walker, Texas Ranger había sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, lo que había generado preocupación entre sus seguidores.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, comienza el mensaje.

"Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", continuaron sin revelar las causas.

