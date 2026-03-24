‘Si yo tuviera 30’: Netflix prepara el ‘reboot’ de la clásica comedia romántica y Jennifer Garner es parte del proyecto

'Si yo tuviera 30', una comedia romántica que definió a una generación

Estrenada el 23 de abril de 2004 y dirigida por Gary Winick, la película original de Si yo tuviera 30 se convirtió en un fenómeno de la cultura pop casi de forma inmediata.

Su premisa (una niña de 13 años despierta convertida en una mujer de 30) escondía una reflexión eficaz sobre el paso del tiempo, la identidad y la importancia y repercusión de las decisiones personales.

La historia sigue a Jenna Rink (Jennifer Garner), una adolescente de 13 años que, tras un deseo impulsivo en su cumpleaños, despierta convertida en su versión de 30 años.

En ese nuevo cuerpo y en una vida adulta que no reconoce, Jenna debe lidiar con el éxito profesional, las relaciones superficiales y, sobre todo, la pérdida de autenticidad.

Además, desarrolla un vínculo con Matt Flamhaff, interpretado por Mark Ruffalo, el amigo de infancia que representa la versión más honesta de su pasado.

La película original de 13 going on 30 se convirtió en un éxito aceptable en taquilla (recaudó 96.5 millones de dólares a nivel mundial a partir de un presupuesto de 37 millones), pero además encontró una segunda vida en el todavía importante mercado doméstico y en la era digital, por lo que logró consolidarse como una referencia obligada del género romántico contemporáneo.