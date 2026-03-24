‘Si yo tuviera 30’: Netflix prepara el ‘reboot’ de la clásica comedia romántica y Jennifer Garner es parte del proyecto

En plena era de la nostalgia o ante la estrategia de los estudios de recurrir una y otra vez a las historias que fueron éxitos probados, se confirmó que la película Si yo tuviera 30 (“13 Going on 30”) tendrá un reboot que contará con las actuaciones de Emily Bader y Logan Lerman.
La producción, a cargo de Netflix, contará con Jennifer Garner, estrella de la película original de 2004, como productora ejecutiva.
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Jennifer Garner será productora ejecutiva del 'reboot' de 'Si yo tuviera 30'
Netflix decidió darle nueva vida a una de las comedias románticas más emblemáticas de los años 2000, 13 Going on 30 (conocida en México como Si yo tuviera 30). El proyecto fue confirmado por distintos medios estadounidenses y contará con los actores Emily Bader y Logan Lerman como protagonistas.
La dirección estará a cargo de Brett Haley (quien tuvo a Emily como protagonista de People we meet on vacations), mientras que el guión corre a cargo de Hannah Marks y Flora Greeson.
El detalle que da justo en la nostalgia de los fans de la historia original lo pone Jennifer Garner, ya que participa en este reboot como productora ejecutiva, lo que deja abierta la puerta a que, al menos, tenga un cameo (crucemos los dedos).
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'Si yo tuviera 30', una comedia romántica que definió a una generación
Estrenada el 23 de abril de 2004 y dirigida por Gary Winick, la película original de Si yo tuviera 30 se convirtió en un fenómeno de la cultura pop casi de forma inmediata.
Su premisa (una niña de 13 años despierta convertida en una mujer de 30) escondía una reflexión eficaz sobre el paso del tiempo, la identidad y la importancia y repercusión de las decisiones personales.
La historia sigue a Jenna Rink (Jennifer Garner), una adolescente de 13 años que, tras un deseo impulsivo en su cumpleaños, despierta convertida en su versión de 30 años.
En ese nuevo cuerpo y en una vida adulta que no reconoce, Jenna debe lidiar con el éxito profesional, las relaciones superficiales y, sobre todo, la pérdida de autenticidad.
Además, desarrolla un vínculo con Matt Flamhaff, interpretado por Mark Ruffalo, el amigo de infancia que representa la versión más honesta de su pasado.
La película original de 13 going on 30 se convirtió en un éxito aceptable en taquilla (recaudó 96.5 millones de dólares a nivel mundial a partir de un presupuesto de 37 millones), pero además encontró una segunda vida en el todavía importante mercado doméstico y en la era digital, por lo que logró consolidarse como una referencia obligada del género romántico contemporáneo.
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Lo que se sabe del reboot de ‘Si yo tuviera 30’
La nueva versión de la película Si yo tuviera 30 no será una réplica de la historia original de 2004, sino una reinterpretación contemporánea de su esencia.
Los personajes principales del reboot de 13 going on 30 serán interpretados por Emily Bader y Logan Lerman.
Emily Bader llega a este proyecto tras posicionarse como una de las apuestas jóvenes de Netflix. Su trabajo en People We Meet on Vacation la colocó en el radar como una actriz con talento nato y presencia en pantalla para las comedias románticas.
Por su parte, Logan Lerman aporta al proyecto un perfil más consolidado. Desde su salto a la fama gracias a Percy Jackson hasta proyectos más maduros como The Perks of Being a Wallflower, el actor ha construido una carrera marcada por personajes introspectivos, lo que sugiere una reinterpretación más matizada del lead masculino que en su momento encarnó Mark Ruffalo.
Jennifer Garner y Mark Ruffalo: (más de) 20 años después
El reboot de Si yo tuviera 30 nos obliga a repasar la evolución de sus protagonistas originales Jennifer Garner y Mark Ruffalo, quienes se han consolidado como dos figuras de renombre en Hollywood.
Jennifer transitó de estrella de comedia romántica a figura sólida en el drama y la producción. Tras el éxito de 13 Going on 30, consolidó su carrera en cine y televisión gracias a títulos como Alias, Dallas Buyers Club y, en años recientes, ha diversificado su perfil como productora, incluyendo una adaptación musical del propio filme.
En el plano personal, Garner ha mantenido una presencia mediática constante, particularmente durante y después de su matrimonio con Ben Affleck, pero ha sabido mantenerse como una figura cercana, asociada a causas sociales y proyectos familiares.
En contraste, Mark Ruffalo ha protagonizado una de las evoluciones más notables de Hollywood. De galán romántico pasó a convertirse en actor de prestigio y figura clave del universo Marvel como Hulk.
Nominado en múltiples ocasiones al Oscar, Ruffalo ha equilibrado su participación en el cine comercial (Avengers) con proyectos de mayor rigor como Spotlight y The Kids Are All Right; además de convertirse en uno de los actores hollywoodenses más críticos del gobierno de Donald Trump.