Jennifer Garner sufre dolorosa pérdida en los incendios de California

Aunque todavía no puede dar más detalles por razones que tienen que ver con la comunidad de la iglesia a la que asiste, Jennifer Garner confirmó que una amiga suya perdió la vida a consecuencia de uno de los incendios que han arrasado con vastas zonas de Los Ángeles como los exclusivos barrios de Pacific Palisades y la zona de playa de Malibú.

“Perdí a una amiga, pero por nuestra iglesia, siento que no debo hablar de ella todavía. Pero sí, perdí a una amiga a quien no le dio tiempo salir”, aseguró la actriz en una entrevista televisiva que dio mientras participaba en las acciones de ayuda organizadas por Save The Children.