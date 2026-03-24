“No es un mantenido”: exnovia de 'Colate' elogia al ex de Paulina Rubio y recuerda cuando convivía con Andrea Nicolás

Exnovia de 'Colate' asegura que Nicolás Vallejo-Nágera es un papá ejemplar

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la exnovia de "Colate" aseguró que la imagen negativa que se ha construido alrededor de él por sus constantes conflictos legales con Paulina Rubio no corresponde con la persona que ella conoció.

Además, reveló que durante el tiempo en que fue pareja de Nicolás Vallejo-Nágera, convivió con el hijo de él y de Paulina como una familia.

“Él y yo tenemos y tuvimos una relación muy bonita. Él es un hombre adorado, muy caballero. Éramos una familia muy bonita de cuatro. Era Nicolito, como le decía yo, o Cookie, el perrito”.

Las declaraciones de la colombiana se dan en medio de la tensión que existe entre Paulina Rubio y su ex esposo por la custodia de su hijo Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio, quien recientemente habría manifestado su deseo de mudarse a España para vivir con su papá.

María Clara Mejía, exnovia de "Colate", defendió al español como un papá ejemplar (Instagram)

En este sentido, María Clara Mejía no dudó en defender el papel de "Colate" como papá y aseguró que su prioridad siempre ha sido el bienestar del adolescente.

“No, pues es que es increíble. Con eso sí, pues no hay palabras, es un papá dedicado. No hay otra cosa que Nicolás quiera para su niño que el bien y todo el amor que le da él”, aseguró su ex.