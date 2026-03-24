En medio de la disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera por su hijo, la diseñadora y modelo colombiana María Clara Mejía, exnovia de "Colate", salió en defensa del empresario español y lo describió como un padre ejemplar y rechazó que fuera un "mantenido".
“No es un mantenido”: exnovia de 'Colate' elogia al ex de Paulina Rubio y recuerda cuando convivía con Andrea Nicolás
Exnovia de 'Colate' asegura que Nicolás Vallejo-Nágera es un papá ejemplar
Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la exnovia de "Colate" aseguró que la imagen negativa que se ha construido alrededor de él por sus constantes conflictos legales con Paulina Rubio no corresponde con la persona que ella conoció.
Además, reveló que durante el tiempo en que fue pareja de Nicolás Vallejo-Nágera, convivió con el hijo de él y de Paulina como una familia.
“Él y yo tenemos y tuvimos una relación muy bonita. Él es un hombre adorado, muy caballero. Éramos una familia muy bonita de cuatro. Era Nicolito, como le decía yo, o Cookie, el perrito”.
Las declaraciones de la colombiana se dan en medio de la tensión que existe entre Paulina Rubio y su ex esposo por la custodia de su hijo Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio, quien recientemente habría manifestado su deseo de mudarse a España para vivir con su papá.
En este sentido, María Clara Mejía no dudó en defender el papel de "Colate" como papá y aseguró que su prioridad siempre ha sido el bienestar del adolescente.
“No, pues es que es increíble. Con eso sí, pues no hay palabras, es un papá dedicado. No hay otra cosa que Nicolás quiera para su niño que el bien y todo el amor que le da él”, aseguró su ex.
Ex novia de 'Colate' habla de cómo era su relación con el hijo de Paulina Rubio
La ex novia colombiana de "Colate" lamentó que el hijo de su ex y de Paulina Rubio se encuentre en medio del conflicto legal entre sus padres, una situación que, considera, termina afectándolo directamente.
“Lastimosamente el niño ha quedado en la mitad de eso, que es algo muy injusto para un niño de su edad. El niño, por lo que sé, quiere estar con su papá y a mí me da mucho pesar verlo en esa situación sufriendo”, aseguró la modelo al programa de televisión.
María Clara Mejía también recordó la relación cercana que llegó a tener con el hijo de la cantante, con quien convivió durante su relación con el empresario.
“Yo terminé con Nicolás y uno queda con el corazón partido, no solo por él, sino por el niño y por el perrito", aseguró.
"A veces me quedaba con el niño, lo cuidaba, pedíamos pizza, veíamos una película. Es muy lindo, muy tierno. El niño tiene un corazón gigante”, añadió la mujer.
María Clara incluso aseguró que el hijo mayor de Paulina Rubio solía expresar inconformidad con el trato que recibía por parte de su madre.
“Yo solo te voy a decir, el niño se quejaba mucho del trato que le daba la mamá”, subrayó la colombiana.
Sobre la relación entre Paulina y "Colate", la exnovia del empresario español afirmó que siempre ha sido complicada y marcada por la confrontación.
“Muy hostil. Ellos no se hablan. Todo es por medio del niño, si se dicen cosas”, dijo.
Ex novia de Nicolás Vallejo-Nágera niega que 'Colate' sea un mantenido
La modelo colombiana, exnovia de Nicolás Vallejo-Nágera, también rechazó las acusaciones que la cantante ha hecho contra su expareja, entre ellas que supuestamente busca beneficiarse económicamente o que no cuida bien al hijo de ambos.
“Eso no es verdad. Nicolás se esfuerza mucho, no es un mantenido. Es muy trabajador, muy disciplinado. Las loncheras que le preparaba, yo soy testigo”, afirmó.
Cuando se le preguntó directamente qué calificación le daría a "Colate" como padre, Mejía fue contundente. “10 de 10”.
Sobre el reciente incidente que se habría registrado en un aeropuerto durante uno de los traslados del niño, la colombiana explicó que, según lo que sabe, el conflicto se habría originado por un problema con uno de los pasaportes de Andrea Nicolás.
“Sé que fue que ella no lo mandó con el otro pasaporte. El niño tiene varias nacionalidades. Esa cosa de siempre estar en conflicto y de siempre hacer las cosas complicadas”, explicó en la entrevista.
Finalmente, María Clara Mejía aseguró que, si fuera llamada a declarar ante un juez en medio de la batalla legal entre Paulina Rubio y "Colate", respaldaría plenamente al empresario.
“Sin lugar a duda. Yo lo vi, soy testigo. Viví sus angustias, sus lágrimas. Yo le diría al juez que es un papá increíble”, remató.
Con información de Agencia México