El hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera hablará ante la jueza en el juicio que decidirá su custodia

En las próximas semanas, la Corte Familiar de Miami se prepara para decidir el futuro de la custodia de Andrea Nicolás, el hijo de 15 años de Paulina Rubio y su ex esposo Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”.

La batalla legal que ha durado más de una década entra en una etapa crucial que podría definir con quién vivirá de manera permanente el adolescente.

Quién buscó al equipo de la intéprete de "Ni una sola palabra" para conocer su posición al respecto, luego de toda la información que ha salido a la luz en los medios.

“No estoy enterado. Me imagino que, para variar, hay una filtración por parte esta persona para perjudicar a Paulina y dañar su imagen, que es lo que él hace; manipulando información en su beneficio. Pero no tengo ningún comentario en este momento salvo que la información de la Corte es pública. No tengo más información por el momento”, aseguró el equipo de Paulina Rubio en un mensaje de texto.