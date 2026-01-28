Publicidad

El hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera hablará ante la jueza en el juicio que decidirá su custodia

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera aceptaron que su hijo Andrea Nicolás rindiera testimonio ante la jueza que lleva su caso en la Corte de Miami.
mié 28 enero 2026 08:50 PM
Imagen armada con fotos de Paulina Rubio y de su hijo Andrea Nicolás con Nicolás Vallejo-Nágera
Andrea Nicolás, hijo de Paulina y "Colate", dará su testimonio en la Corte de Miami (Getty Images e Instagram)

En las próximas semanas, la Corte Familiar de Miami se prepara para decidir el futuro de la custodia de Andrea Nicolás, el hijo de 15 años de Paulina Rubio y su ex esposo Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”.

La batalla legal que ha durado más de una década entra en una etapa crucial que podría definir con quién vivirá de manera permanente el adolescente.

Quién buscó al equipo de la intéprete de "Ni una sola palabra" para conocer su posición al respecto, luego de toda la información que ha salido a la luz en los medios.

“No estoy enterado. Me imagino que, para variar, hay una filtración por parte esta persona para perjudicar a Paulina y dañar su imagen, que es lo que él hace; manipulando información en su beneficio. Pero no tengo ningún comentario en este momento salvo que la información de la Corte es pública. No tengo más información por el momento”, aseguró el equipo de Paulina Rubio en un mensaje de texto.

Paulina Rubio y "Colate" aceptan a que su hijo declare ante la Corte de Miami

La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”, por la custodia de su hijo, dio un giro luego de que salieran a la luz detalles del informe presentado ante la Corte Familiar de Miami.

Nicolás Vallejo-Nágera, ex esposo de Paulina Rubio
"Colate" y Paulina aceptaron que su hijo rindiera su declaración ante la jueza (Carlos Alvarez/Getty Images)

La jueza Marlene Fernández Carabetzos, encargada del caso, ha programado una audiencia clave en la que Andrea Nicolás rendirá declaración de forma directa ante el tribunal, tras el acuerdo de ambas partes —Paulina y "Colate"— para permitir que su hijo hable ante la Corte sobre sus deseos y la situación familiar actual.

Esta decisión, poco común en juicios de custodia, subraya la importancia que el tribunal está dando a la voz del propio menor en el proceso.

Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera dará su testimonio en el juicio por su custodia

La autorización para que Andrea Nicolás rinda testimonio se produjo luego de que Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera aceptaran su participación en la audiencia.

Esta medida resultará en un paso significativo para el caso, porque hasta ahora, los argumentos legales se habían centrado en peritajes, declaraciones de las partes y evaluaciones de psicólogos y trabajadores sociales. La intervención directa del adolescente de 15 años dejará ver a las autoridades su propio punto de vista.

Nicolás Vallejo-Nágera y su hijo Andrea Nicolás
Andrea Nicolás deberá explicar a la jueza por qué quiere vivir con su padre en España (Instagram)

Fuentes judiciales en Miami han señalado que, Amber Glaser, la guardiana legal de Andrea Nicolás, será la responsable de llevarlo ante el tribunal en su coche, asegurando que el traslado se realice con apego a las órdenes judiciales y preservando el bienestar del menor durante el proceso.

¿Qué dice el informe de la Corte de Miami sobre el juicio por la custodia de Andrea Nicolás?

Es precisamente Glaser quien realizó el informe de 23 páginas en el que se describe que Andrea Nicolás vive en un ambiente familiar marcado por ansiedad, frustración y desgaste emocional, atribuido al conflicto constante entre sus padres.

En el documento de la Corte la guardiana del menor asegura que Paulina ha propiciado "una dinámica familiar negativa, evidenciando dificultades para comunicarse con su hijo y el uso de tácticas disciplinarias inadecuadas".

Paulina Rubio
El informe de la Corte habla del ambiente que reina alrededor del hijo mayor de Paulina Rubio (Getty Images)

El expediente presenta también uno de los puntos más delicados de la disputa y que se refiere a que Andrea Nicolás ha denunciado supuestos altercados físicos con su mamá, acusación que ha servido de base para que “Colate” solicite una revisión profunda del régimen de custodia.

Paulina Rubio y sus abogados han cuestionado esas afirmaciones y han argumentado que se trata de manipulación emocional.

Sin embargo, la Coarte ha considerado necesario explorar a fondo estas declaraciones del propio menor y es por ello que Andrea Nicolás se presentará ante la jueza para declarar.

