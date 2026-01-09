Paulina Rubio cierra un capítulo en su vida y vende su emblemática residencia ‘Ananda’ en Miami

El valor simbólico de la casa que Paulina Rubio vendió en Miami

Más allá de la cifra millonaria en que vendió Ananda, la casa tenía un valor simbólico particular para Paulina Rubio.

Por un lado, la casa fue diseñada por el reconocido arquitecto Ricardo Bofill Levi, figura clave de la arquitectura europea del siglo 20 y papá de Ricardo Bofill, quien fue pareja sentimental de la cantante entre 1996 y 2004.

Paulina Rubio en el concierto del Premio Nobel en 2006 (MJ Kim/Getty Images)

La residencia, construida en 2004 sobre un terreno de aproximadamente 353 metros cuadrados, cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños y un muelle privado, un detalle característico de esa zona de Miami Beach, donde conviven empresarios, artistas y figuras del entretenimiento internacional.

Además de la casa, Ananda (que en sánscrito significa "felicidad") se llama el octavo álbum de estudio que Paulina Rubio lanzó en 2006.

Paulina Rubio en el concierto del Premio Nobel en 2006 (MJ Kim/Getty Images)

Un título con el que logró gran éxito en los países escandinavos y, gracias a ello, una invitación para cantar en el concierto de los Premios Nobel de ese año, donde coincidió con Rihanna, Sharon Stone, Anjelica Houston y otros famosos.

Paulina Rubio en el concierto del Premio Nobel en 2006 (MJ Kim/Getty Images)

La historia detrás de 'Ananda', la casa de Paulina Rubio en Miami

Según dio a conocer Ventaneando, el predio donde se construyó la residencia fue adquirido originalmente en 1996 por 529 mil dólares, a través de una empresa administrada por Paulina Rubio y su mamá, Susana Dosamantes, fallecida en 2022.

El programa encabezado por Paty Chapoy destacó que además de consolidar en este lugar su historia familiar, Paulina también vivió ahí algunos de los episodios más tensos y polémicos de su vida privada, relacionados con las batallas legales con Nicolás Vallejo Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos.