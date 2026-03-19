La preocupación en torno a la salud de José Ángel Bichir escaló en las últimas horas, luego de que su expareja, la también actriz Luz Edith Rojas, ofreciera detalles que no sólo confirman la gravedad de su estado físico tras la caída que sufrió desde un tercer piso, sino que también abren nuevas interrogantes sobre el contexto en el que ocurrió.
Exnovia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras su caída: “Según lo que veo, está como muy perdido”
Luz Edith Rojas, ex novias e José Ángel Bichir, está dispuesta a ayudar al actor tras su incidente
Luz Edith Rojas, ex novia de José Ángel Bichir, se mostró empática y preocupada por el estado de salud del actor y el dilema que enfrenta la familia Bichir, ya que José Ángel deberá someterse a varias cirugías como parte de su recuperación.
Luz Edith explicó que ha mantenido comunicación cercana con la familia del actor, particularmente con su madre, Patricia Pascual, lo que le ha permitido seguir de cerca la evolución del caso, además de mostrar su disposición a brindar apoyo, al explicar que, más allá de su relación pasada, existe una preocupación genuina por el bienestar del actor.
Ex novia de José Ángel Bichir se dice dispuesta a ayudar la familia Bichir
En entrevista con el programa Venga la Alegría, la actriz Luz Edith Rojas habló de cómo se ha mantenido al tanto del estado de salud de su ex, José Ángel Bichir, luego de que cayó el viernes pasado desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
“Estoy enterándome con la comunicación que tengo con Paty (mamá de José Ángel), pero lo único que sé es que sí hay que operarlo”, comentó al programa matutino. “Supongo que ha de haber sido un gasto muy fuerte el que tuvieron ahorita. Habrá que checar, no lo sé, me voy a poner en contacto con ella para, por supuesto, si puedo ayudar, con todo el amor lo haré”, añadió.
Las declaraciones de Luz Edith avivaron las especulaciones sobre la posibilidad de que una crisis personal estuviera detrás del incidente protagonizado por José Ángel Bichir, aunque la actriz evitó confirmar cualquier versión. Aun así, dejó claro que el contexto no es del todo claro.
“A mí me parece muy extraño que José —porque José todo el tiempo tiene a su mamá, todo el tiempo está con su papá— no sé qué haya sido como tal, ¿me explico? No sé en qué etapa esté José Ángel en este momento. Muy desafortunado que no tenga trabajo porque es híper talentoso”, declaró.
Ex pareja de José Ángel Bichir está preocupada por el actor tras su caída
Desde su experiencia personal, al recordar la relación que tuvo con José Ángel Bichir, la actriz Luz Edith Rojas también habló sobre si hubo señales de alerta en su comportamiento, lo que añadió más interés al tema.
“Sí, había como… no depresión, no. Sí había momentos donde nos preocupábamos, como todos, de que se está acabando el proyecto y teníamos que ligar otro. Yo recuerdo que él vivía como muy en paz con eso”, comentó.
La actriz también explicó por qué no ha podido verlo tras el accidente, dejando entrever que el estado emocional del sobrino de Demian y Bruno Bichir es sumamente complejo en este momento.
“No he podido verlo porque obviamente se está como… siento yo que fue un episodio que no está nada lindo y no se siente seguramente, pues ha de traer una cruz moral sin entender qué onda. Bueno, según lo que veo, está como muy perdido”, señaló.
Finalmente, Luz Edith reflexionó sobre este tipo de situaciones, asegurando que, aunque dolorosas, también representan oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.
“Es una más que tiene que aprender y así es que nos pasan episodios en la vida para crecer, para aprender, para valorar. Entonces, sobre todo gracias a Dios que tiene a su mami que lo ayuda, que nos tiene a mucha gente que estamos muy preocupados por él”, concluyó.
Con información de Agencia México