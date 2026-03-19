Exnovia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras su caída: “Según lo que veo, está como muy perdido”

Ex novia de José Ángel Bichir se dice dispuesta a ayudar la familia Bichir

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la actriz Luz Edith Rojas habló de cómo se ha mantenido al tanto del estado de salud de su ex, José Ángel Bichir, luego de que cayó el viernes pasado desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

“Estoy enterándome con la comunicación que tengo con Paty (mamá de José Ángel), pero lo único que sé es que sí hay que operarlo”, comentó al programa matutino. “Supongo que ha de haber sido un gasto muy fuerte el que tuvieron ahorita. Habrá que checar, no lo sé, me voy a poner en contacto con ella para, por supuesto, si puedo ayudar, con todo el amor lo haré”, añadió.

José Ángel Bichir (Instagram)

Las declaraciones de Luz Edith avivaron las especulaciones sobre la posibilidad de que una crisis personal estuviera detrás del incidente protagonizado por José Ángel Bichir, aunque la actriz evitó confirmar cualquier versión. Aun así, dejó claro que el contexto no es del todo claro.

“A mí me parece muy extraño que José —porque José todo el tiempo tiene a su mamá, todo el tiempo está con su papá— no sé qué haya sido como tal, ¿me explico? No sé en qué etapa esté José Ángel en este momento. Muy desafortunado que no tenga trabajo porque es híper talentoso”, declaró.