José Ángel Bichir reaparece después de ser hospitalizado tras su caída desde un tercer piso

José Ángel Bichir reaparece después de ser hospitalizado

A unos días del incidente, José Ángel Bichir fue dado de alta del hospital y continuará su proceso de recuperación en casa, acompañado por sus seres queridos.

El actor promociona la cinta '108 Costuras', en la que comparte créditos con Kuno Becker. (Instagram/José Ángel Bichir)

El intérprete fue captado a su salida del centro médico acompañado de su papá, el también actor Odiseo Bichir. Aunque no especificó el tipo de lesiones, José Ángel se trasladaba en silla de ruedas, con múltiples lesiones visibles, un cabestrillo en el brazo y cubrebocas.

"Ahorita estoy todavía muy mareado y somnoliento y no estoy muy consiente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa, a todos los medios por este suceso tan desagradable y molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho estar presentes", declaró frente a las cámaras.

En el plano emocional, el actor admitió que se sentía mal y que aún no lograba comprender del todo lo que estaba ocurriendo: "Estoy muy mal, me siento muy mal, no entiendo muy bien que ha pasado, que está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso".

Aseguró que su recuperación será larga, por lo que además de seguir con tratamientos, tomará terapia psicológica para sobrellevar este duro momento. "Sí, me imagino que sí. Gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, por todo gracias y que estén bien todos en casa", concluyó.