José Ángel Bichir necesita cirugías tras grave caída; su familia no puede cubrir los gastos

El actor José Ángel Bichirfue dado de alta el pasado lunes, luego de permanecer hospitalizado durante el fin de semana tras sufrir una caída desde un tercer piso en un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Sin embargo, la recuperación del actor aún está lejos de terminar. Su mamá, Patricia Pascual, reveló que la familia atraviesa una complicada situación económica, ya que su hijo necesita cirugías e implantes dentales para continuar con su tratamiento, por lo que ahora buscan reunir el dinero necesario para cubrir los gastos médicos.
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José Ángel Bichir necesita algunas cirugías, pero su familia no tiene los recursos
José Ángel Bichir sufrió una fractura facial y un traumatismo abdominal, además de la pérdida de dos dientes, tras caer desde un tercer piso en un edificio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Su estado de salud requiere nuevas intervenciones médicas; sin embargo, su familia ya ha agotado sus recursos tras atender la emergencia. Ahora, sus papás, Odiseo Bichir y Patricia Pascual, enfrentan una situación complicada al tener que cubrir los gastos necesarios para su recuperación.
Aunque se encuentra fuera de peligro, la recuperación de José Ángel Bichir será larga y costosa. "Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió. Trae fractura, se tiene que operar la nariz, ponerse implantes", explicó su mamá, Patricia Pascual, en entrevista con Televisa Espectáculos.
Sobre si ya existe una fecha para estas nuevas operaciones, señaló que, por ahora, no es posible definirla debido a la falta de recursos económicos. "No, ahorita tenemos que juntar dinero para todo eso, acabamos de pagar lo reciente, hay que juntar dinero para poder pagar lo que sigue".
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José Ángel Bichir es dado de alta tras aparatosa caída
El pasado lunes 16 de marzo, José Ángel Bichirfue dado de alta del hospital tras sufrir una caída desde un tercer piso en un edificio ubicado en la colonia Narvarte y continuará su proceso de recuperación en casa.
El actor, de 38 años, fue captado por reporteros a su salida del centro médico acompañado de su papá, Odiseo Bichir. Aunque no detalló el tipo de lesiones, se le vio en silla de ruedas, con múltiples lesiones visibles y un cabestrillo en el brazo.
"Ahorita estoy todavía muy mareado y somnoliento y no estoy muy consiente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa, a todos los medios por este suceso tan desagradable y molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho estar presentes", declaró ante las cámaras.
José Angel admitió que se sentía mal y que aún no lograba comprender del todo lo ocurrido: "Estoy muy mal, me siento muy mal, no entiendo muy bien que ha pasado, qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso", agregó.
Además, adelantó que su recuperación será un proceso largo, por lo que además de continuar con tratamientos médicos, también recurrirá a terapia psicológica para sobrellevar este momento. "Sí, me imagino que sí. Gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, por todo gracias y que estén bien todos en casa", concluyó.