José Ángel Bichir necesita cirugías tras grave caída; su familia no puede cubrir los gastos

José Ángel Bichir es dado de alta tras aparatosa caída

El pasado lunes 16 de marzo, José Ángel Bichir fue dado de alta del hospital tras sufrir una caída desde un tercer piso en un edificio ubicado en la colonia Narvarte y continuará su proceso de recuperación en casa.

Premios Canacine (Luis Ortiz Vargas)

El actor, de 38 años, fue captado por reporteros a su salida del centro médico acompañado de su papá, Odiseo Bichir. Aunque no detalló el tipo de lesiones, se le vio en silla de ruedas, con múltiples lesiones visibles y un cabestrillo en el brazo.

"Ahorita estoy todavía muy mareado y somnoliento y no estoy muy consiente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa, a todos los medios por este suceso tan desagradable y molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho estar presentes", declaró ante las cámaras.

José Angel admitió que se sentía mal y que aún no lograba comprender del todo lo ocurrido: "Estoy muy mal, me siento muy mal, no entiendo muy bien que ha pasado, qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso", agregó.

Además, adelantó que su recuperación será un proceso largo, por lo que además de continuar con tratamientos médicos, también recurrirá a terapia psicológica para sobrellevar este momento. "Sí, me imagino que sí. Gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, por todo gracias y que estén bien todos en casa", concluyó.