Anne Hathaway en su versión cantante: lanza 'Burial' para la película 'Mother Mary'

¿De qué se trata ‘Mother Mary’, la nueva película de Anne Hathaway?

La película seguirá la historia de Mother Mary (Anne Hathaway), una estrella pop que atraviesa una crisis de identidad en medio de sus planes de regreso a los escenarios. En ese proceso decide contactar a Sam Anselm (Michaela Coel), su mejor amiga y ex diseñadora de vestuario, de quien se distanció a pesar de haber sido la responsable de crear su exitosa imagen estética.

Dirigida por David Lowery, la película está descrita como un “costume drama”, ya que, aunque no es de época, el vestuario juega un papel fundamental en la narrativa. Esto se puede apreciar en el tráiler, donde Mother Mary y Sam se ven envueltas en tensiones, drama y terror en medio del proceso de creación de un nuevo vestido que ayude a transformar la imagen de la artista.

El póster oficial de Mother Mary. (IMDB)

La cinta también ha sido descrita como una propuesta experimental con tintes de thriller psicológico, drama y musical. Incluso las propias actrices han mencionado que se trata de una película “extraña”.

El elenco del filme, además de Hathaway y Coel, cuenta con nombres llamativos como Hunter Schafer (Euphoria), FKA Twigs (intérprete de cellophane), Kaia Gerber (modelo y actriz de American Horror Story), Atheena Frizzell (The Green Knight), Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Alba Baptista (esposa de Chris Evans y actriz de Mrs. Harris Goes to Paris), Isaura Barbé-Brown (Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald) y Sian Clifford (Fleabag).

Mother Mary tiene su estreno programado para el 17 de abril en Estados Unidos, mismo día en que se lanzará el álbum de la película en plataformas de música. Por el momento, la cinta solo cuenta con el teaser, la canción Burial y el tráiler, materiales que ya han comenzado a generar expectativa rumbo a su estreno.