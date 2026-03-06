Anne Hathaway en su versión cantante: lanza 'Burial' para la película 'Mother Mary'

Con grandes películas en puerta como The Devil Wears Prada 2 y The Odyssey de Christopher Nolan, Anne Hathaway inicia el año con una fuerza imparable. A estos proyectos se suma la nueva película indie de A24, Mother Mary, que explorará una faceta diferente de la actriz.
El jueves se estrenó la canción Burial, parte de la banda sonora de la película, en la que no solo canta Hathaway, sino que también cuenta con la participación de figuras como Charli XCX y Jack Antonoff en la producción, lo que convierte a este proyecto en uno de los más esperados por su fusión entre la industria musical y la cinematográfica.
‘Burial’, la nueva canción de Anne Hathaway para ‘Mother Mary’
La productora A24 publicó un teaser del álbum Mother Mary: Greatest Hits, que forma parte de la banda sonora de la película. En él, además de escuchar un fragmento de la canción principal, Burial, se puede ver a Anne Hathaway en su papel como la artista protagonista de la historia y un vistazo al estilo visual que tendrá la producción.
El lanzamiento de Burial sorprendió a muchos que no estaban familiarizados con la faceta musical de Hathaway. Sin embargo, esto no es algo nuevo para la actriz, ya que en el pasado mostró sus habilidades para el canto en la adaptación cinematográfica de Los Miserables, donde ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación.
Ahora, con Burial, la actriz pudo explorar con mayor profundidad esta faceta, pues además de interpretarla también participó en la escritura de la canción. Junto a Charli XCX, la cantante del álbum Brat; Jack Antonoff, productor recurrente de Taylor Swift; y George Daniel, esposo de Charli XCX y baterista de la banda The 1975, crearon el primer sencillo de Mother Mary.
La canción presenta una atmósfera oscura con un estilo de pop sombrío, algo que también funciona como un indicador del tono general que tendrá la película y su universo musical.
¿De qué se trata ‘Mother Mary’, la nueva película de Anne Hathaway?
La película seguirá la historia de Mother Mary (Anne Hathaway), una estrella pop que atraviesa una crisis de identidad en medio de sus planes de regreso a los escenarios. En ese proceso decide contactar a Sam Anselm (Michaela Coel), su mejor amiga y ex diseñadora de vestuario, de quien se distanció a pesar de haber sido la responsable de crear su exitosa imagen estética.
Dirigida por David Lowery, la película está descrita como un “costume drama”, ya que, aunque no es de época, el vestuario juega un papel fundamental en la narrativa. Esto se puede apreciar en el tráiler, donde Mother Mary y Sam se ven envueltas en tensiones, drama y terror en medio del proceso de creación de un nuevo vestido que ayude a transformar la imagen de la artista.
La cinta también ha sido descrita como una propuesta experimental con tintes de thriller psicológico, drama y musical. Incluso las propias actrices han mencionado que se trata de una película “extraña”.
El elenco del filme, además de Hathaway y Coel, cuenta con nombres llamativos como Hunter Schafer (Euphoria), FKA Twigs (intérprete de cellophane), Kaia Gerber (modelo y actriz de American Horror Story), Atheena Frizzell (The Green Knight), Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Alba Baptista (esposa de Chris Evans y actriz de Mrs. Harris Goes to Paris), Isaura Barbé-Brown (Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald) y Sian Clifford (Fleabag).
Mother Mary tiene su estreno programado para el 17 de abril en Estados Unidos, mismo día en que se lanzará el álbum de la película en plataformas de música. Por el momento, la cinta solo cuenta con el teaser, la canción Burial y el tráiler, materiales que ya han comenzado a generar expectativa rumbo a su estreno.