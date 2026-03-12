Karla Sofía Gascón responde con ironía a Timothée Chalamet tras polémica sobre el ballet y la ópera

Karla Sofía Gascón responde con ironía a Timothée Chalamet tras su polémica sobre el ballet y la ópera

Timotheé, nominado este año por su trabajo en la película Marty Supreme, desató controversia luego de afirmar en una entrevista que no le interesaba participar en proyectos relacionados con disciplinas como el ballet o la ópera, debido a que son artes que “ya no le importan a nadie”. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas en el mundo cultural y en redes sociales.

En medio del debate, Karla Sofía Gascón, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer trans nominada al Oscar a Mejor Actriz por la película Emilia Pérez, se pronunció al respecto a través de un

A través de sus stories de Instagram, Karla Sofía Gascón compartió un montaje formado por dos fotos en las que tanto ella como Timotheé parecen hablando por teléfono,

Karla Sofía Gascón responde a Timotheé Chalamet (Instagram)

En la conversación ficticia con Chalamet, el actor le pregunta: "Hola Karla, ¿crees que me dejarán pasar por la alfombra roja en los Oscar?", a lo que ella responde: “¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim”.

El comentario no solo ironiza sobre la polémica actual del actor, sino que también alude a la controversia que Karla Sofía Gascón enfrentó durante la temporada de premios anterior, cuando salieron a la luz antiguos mensajes en redes sociales que generaron fuertes críticas y afectaron su campaña rumbo a los Oscar.

Karla Sofía Gascón (Getty Images)

La actriz remató su publicación con otro comentario sarcástico, asegurando que le encantan las zapatillas de ballet y que ha visto El fantasma de la ópera en muchas ocasiones, antes de desearle “buena suerte con los premios” al actor.

"Además, me encantan las zapatillas de ballet y he visto 'El Fantasma de la Ópera' diez veces. No sé si eso cuenta para algo. Buena suerte con los premios", agregó.