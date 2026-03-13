Tras su divorcio en 2014, la relación de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera ha estado marcada por una larga batalla legal que ha tenido como eje central el bienestar de su hijo en común. Aunque en la prensa se ha hablado constantemente de una “pelea por la custodia”, Colate aclaró que nunca ha solicitado la custodia total del menor, sino que sus demandas han estado relacionadas con temas de convivencia y residencia.
Colate aclara su conflicto con Paulina Rubio: No pide custodia de su hijo, solo que viva con él en España
Colate clara su conflicto con Paulina Rubio: No pide custodia de su hijo, solo que viva con él en España
En entrevista para el programa Despierta América, Colate recordó que han pasado 14 años desde que inició este proceso legal. Ante la pregunta de si cree que la historia está cerca de llegar a su fin, respondió con firmeza: “El niño ya es más grande. ¿Sabes? Es una cosa que siempre, siempre digo: yo nunca he luchado por la custodia de mi hijo, nunca. No hay un solo documento de los ciento y pico mil documentos que hay en el caso, no hay uno solo que diga que yo pido la custodia”.
El empresario español insistió en que la narrativa mediática ha sido equivocada, pues se le ha atribuido una batalla que, según él, nunca existió. “Y entonces veía: ‘Pelea por la custodia’, siempre lo he oído, siempre lo aclaro, yo nunca he pedido la custodia. En todas las peleas que hemos tenido siempre ha sido para que pueda ir a España. Y ahora para un cambio, a veces para un cambio de régimen, pero nunca [por la custodia]…”.
Al ser cuestionado que implica el “cambio de régimen” que solicita, Colate explicó que se refiere a la posibilidad de que su hijo pueda vivir en España, siempre respetando los acuerdos legales. “Dicen ‘La pelea de la custodia’, nunca he pedido la custodia”, reiteró.
El tema se volvió más delicado recientemente porque el hijo de la pareja ha tenido que testificar y expresar sus deseos ante un juez. Según Colate, una de esas pretensiones es vivir con él. Al respecto, compartió: “Bueno, como te he dicho, lo que quiere es vivir en otro sitio”.
Cuando se le preguntó si le sorprendió escuchar esta solicitud, Colate respondió con naturalidad: “No”. Explicó que el adolescente ya le había manifestado esa intención desde hace tiempo: “Sí, lo lleva expresando mucho tiempo, pero bueno, siempre seguíamos aquí, pero desde hace algunos años lo que estamos pidiendo es eso. Lo que está pidiendo, lo que estamos de alguna manera debatiendo en la corte es si el niño se puede ir a vivir a España o no”.
Colate reiteró que su lucha no ha sido por arrebatarle la custodia a Paulina Rubio, sino por lograr acuerdos que permitan al joven vivir con él.
El próximo encuentro en tribunales entre Paulina y Colate por el caso de su hijo Andrea Nicolás está programado para los días 4, 5 y 8 de mayo de 2026 en la Corte familiar de Miami. En esas audiencias se definirá finalmente con quién vivirá el adolescente.