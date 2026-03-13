Colate aclara su conflicto con Paulina Rubio: No pide custodia de su hijo, solo que viva con él en España

Colate clara su conflicto con Paulina Rubio: No pide custodia de su hijo, solo que viva con él en España

En entrevista para el programa Despierta América, Colate recordó que han pasado 14 años desde que inició este proceso legal. Ante la pregunta de si cree que la historia está cerca de llegar a su fin, respondió con firmeza: “El niño ya es más grande. ¿Sabes? Es una cosa que siempre, siempre digo: yo nunca he luchado por la custodia de mi hijo, nunca. No hay un solo documento de los ciento y pico mil documentos que hay en el caso, no hay uno solo que diga que yo pido la custodia”.

El empresario español insistió en que la narrativa mediática ha sido equivocada, pues se le ha atribuido una batalla que, según él, nunca existió. “Y entonces veía: ‘Pelea por la custodia’, siempre lo he oído, siempre lo aclaro, yo nunca he pedido la custodia. En todas las peleas que hemos tenido siempre ha sido para que pueda ir a España. Y ahora para un cambio, a veces para un cambio de régimen, pero nunca [por la custodia]…”.

Paulina Rubio junto a su hijo Nicolás. (Instagram)

Al ser cuestionado que implica el “cambio de régimen” que solicita, Colate explicó que se refiere a la posibilidad de que su hijo pueda vivir en España, siempre respetando los acuerdos legales. “Dicen ‘La pelea de la custodia’, nunca he pedido la custodia”, reiteró.

El tema se volvió más delicado recientemente porque el hijo de la pareja ha tenido que testificar y expresar sus deseos ante un juez. Según Colate, una de esas pretensiones es vivir con él. Al respecto, compartió: “Bueno, como te he dicho, lo que quiere es vivir en otro sitio”.