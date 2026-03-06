En medio de juicio, se revela que Paulina Rubio y “Colate” deben miles de dólares a la tutora de su hijo, Andrea Nicolás

Paulina Rubio y ‘Colate’ deben miles de dólares a la tutora de su hijo

Mientras se acerca la fecha del juicio, la ex pareja enfrenta además un nuevo problema legal, el pago pendiente a Amber Glasper, la tutora designada por la Corte para representar los intereses del menor durante el proceso.

La especialista aseguró que tanto Paulina Rubio como “Colate” mantienen deudas por sus servicios profesionales.

“La parte demandada pagó el primero de noviembre de 2024 y el demandante pagó dos mil quinientos dólares el 11 de diciembre de 2024. Hasta el día de hoy ambas partes han recibido 8 facturas. Ambas partes contrataron mis servicios y dieron un pago inicial de dos mil quinientos dólares cada uno", señaló Glasper.

"Por lo tanto, la deuda combinada total demandante es de doce mil trescientos setenta y tres dólares con veinticinco centavos, y el monto total adeudado por la demandada también es de doce mil trescientos setenta y tres dólares con veinticinco centavos”, añadió la guardiana legal de Andrea Nicolás ante el Tribunal.

Ante esta situación, las representantes legales de ambos intentaron obtener más tiempo para saldar el adeudo. La abogada de Colate, Aliette Carolan, explicó ante la corte: “Tenemos problemas financieros pendientes de resolverse en este caso, entre ellos la discusión sobre la necesidad y capacidad de pago, algo que mi cliente no tiene en este momento”.

Por su parte, la defensa de Paulina Rubio, encabezada por Sandra Hoyos, solicitó una prórroga mayor para cubrir el pago. “Lo que pediría es que se le concedan a mi clienta 30 días en lugar de 10 para pagar”, señaló durante la audiencia.

