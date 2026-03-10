El Ballet de Kiev, que fue fundado en 2017 por el bailarín Viktor Ishchuk, miembro del histórico Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Kiev, regresará a nuestro país este 2026 para presentar El Lago de los Cisnes, después de una exitosa temporada el año pasado con 28 funciones agotadas.
El Ballet de Kiev regresa a México este 2026 de la mano de Viktor Ishchuk
La historia del Ballet de Kiev
Fundado en 2017 por el destacado bailarín solista Viktor Ishchuk, el Ballet de Kiev nació con el propósito de reunir a jóvenes figuras y solistas consolidados de la escuela ucraniana en una compañía estable, capaz de proyectar al mundo la excelencia técnica y la identidad cultural de su país.
Desde su creación, ha superado las 500 representaciones alrededor de Europa, Asia y América definiendo su identidad artística por la precisión académica, la fuerza interpretativa y el respeto a la tradición clásica.
El eje central del Ballet de Kiev es la pureza del estilo clásico de la tradición académica de Europa del Este que involucra limpieza de líneas, armonía del cuerpo y el virtuosismo de sus solistas. Las escenografías y vestuarios también son diseñados en talleres de Kiev para conservar la estética de las producciones clásicas.
A lo largo de su trayectoria han interpretado diferentes títulos además de El lago de los cisnes, como El cascanueces, La bella durmiente, Don Quijote, El Corsario, Giselle y Carmen, que forman parte del patrimonio coreográfico universal y que el Ballet de Kiev interpreta a través de sus bailarines formados en algunas de las academias más exigentes de Europa, Asia y América.
Esta compañía une a bailarines de diferentes nacionalidades y culturas bajo la misma disciplina artística, lo que enriquece la identidad del Ballet de Kiev sin perder la esencia ucraniana que los caracteriza.
El regreso del Ballet de Kiev a México
El público mexicano se ha convertido en uno de los preferidos por el Ballet de Kiev, lo que ha consolidado una relación artística profunda y sostenida. El años pasado, en 2025 tuvieron 28 representaciones y 28 funciones agotadas como parte de una gira que logró una conexión real entre la tradición ucraniana y México.
Debido a su alto éxito, este 2026 el Ballet de Kiev regresa a tierras mexicanas con una gira que recorrerá diferentes estados en marzo, abril y mayo. Las fechas son:
Marzo
- 10: Tlaxcala, UATx: Centro Cultural Universitario
- 11, 12, 13, 14 y 15: CDMX, Teatro Metropolitan
- 17: Tuxtepec, Oaxaca, Teatro Auditorio Casa de la Cultura
- 20: Veracruz, Veracruz, Teatro de la Reforma IVEC
- 21: Xalapa, Teatro General Ignacio de la Llave
- 22: Boca del Rio, Foro Boca
- 23: Orizaba, Auditorio Metropolitano
- 24: Coatzacoalcos, Teatro de la Ciudad Coatzacoalcos
- 25: Villahermosa, Teatro Esperanza Iris
- 27: Chiapas, Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez
- 29: Campeche, Teatro De Paula Toro
- 31: Mérida, Teatro Armando Manzanero
Abril
- 1: Valladolid, Yucatán, Teatro José María Iturralde Traconis
- 4 y 5: Cancún, Teatro de Cancún
- 8: Ciudad Obregón, Instituto Tecnológico Sonora
- 10: Los Mochis, Teatro Ingenio
- 12: Mazatlán Sinaloa Teatro Ángela Peralta
- 14: Gómez Palacio Durango, Teatro Alberto M. Alvarado
- 16: Delicias, Chihuahua, Teatro de La Ciudad "Manuel Talavera Trejo"
- 19: Monclova, Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo
- 21: Torreón, Teatro Isauro Martínez
- 22: Saltillo, Teatro de la Ciudad Fernando Soler
- 24, 25 y 26: Monterrey Auditorio San Pedro 850
- 28: Ciudad Victoria, Tamaulipas, Teatro Amalia Gonzales Caballero de Castilla León
Mayo
-1 y 2: Querétaro, Teatro Metropolitano
- 5: Nayarit, Teatro del Pueblo Alí Chumacero
- 6: Vallarta, Teatro Vallarta
-7 y 9: Guadalajara, Teatro Diana
- 8: Colima, Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz
El Ballet de Kiev regresará a México con una gira que promete continuar con el éxito que alcanzaron en 2025 y que convirtieron al público mexicano en uno de los favoritos de la compañía.