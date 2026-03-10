El Ballet de Kiev regresa a México este 2026 de la mano de Viktor Ishchuk

La historia del Ballet de Kiev

Fundado en 2017 por el destacado bailarín solista Viktor Ishchuk, el Ballet de Kiev nació con el propósito de reunir a jóvenes figuras y solistas consolidados de la escuela ucraniana en una compañía estable, capaz de proyectar al mundo la excelencia técnica y la identidad cultural de su país.

El Ballet de Kiev fue fundado en 2017 por Viktor Ishchuk. (Cortesía)

Desde su creación, ha superado las 500 representaciones alrededor de Europa, Asia y América definiendo su identidad artística por la precisión académica, la fuerza interpretativa y el respeto a la tradición clásica.

El eje central del Ballet de Kiev es la pureza del estilo clásico de la tradición académica de Europa del Este que involucra limpieza de líneas, armonía del cuerpo y el virtuosismo de sus solistas. Las escenografías y vestuarios también son diseñados en talleres de Kiev para conservar la estética de las producciones clásicas.

El Ballet de Kiev mantiene la tradición ucraniana. (Cortesía)

A lo largo de su trayectoria han interpretado diferentes títulos además de El lago de los cisnes, como El cascanueces, La bella durmiente, Don Quijote, El Corsario, Giselle y Carmen, que forman parte del patrimonio coreográfico universal y que el Ballet de Kiev interpreta a través de sus bailarines formados en algunas de las academias más exigentes de Europa, Asia y América.

Esta compañía une a bailarines de diferentes nacionalidades y culturas bajo la misma disciplina artística, lo que enriquece la identidad del Ballet de Kiev sin perder la esencia ucraniana que los caracteriza.