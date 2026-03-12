Cristian Castro habla por primera vez de sus hijos con Valeria Liberman, ya tienen 20 y 18 años

Cristian Castro habla por primera vez de sus hijos mayores

En su más reciente encuentro con la prensa a la salida del Auditorio Nacional, lugar donde tiene programados una serie de conciertos, Cristian Castro habló abiertamente sobre sus hijos mayores, Simone y Mikhail, fruto de su relación con su exesposa Valeria Liberman. El intérprete compartió el orgullo que siente por sus primogénitos y se mostró dispuesto a hablar de su faceta como papá.

Christian Castro, su hija Simone Castro y Valeria Liberman (Getty Images)

Por primera vez, el intérprete de “Azul” compartió algunos detalles de la vida de los jóvenes de 20 y 18 años: reveló que los dos ya cursan la universidad y que incluso tienen pareja.

“Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando, economía mi hijo y mi hija está estudiando psicología. Estoy la verdad muy orgulloso. Se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien. A la mamá también la veo muy bien... educándolos, la verdad estoy agradecido”, aseguró.

Cristian Castro le envía un mensaje a Valeria Liberman

En la misma entrevista, Cristian Castro también aprovechó para enviar un mensaje a su exesposa Valeria Liberman a través de las cámaras de los medios. El cantante expresó su agradecimiento hacia la abogada por la forma en que ha guiado y educado a sus hijos. Según explicó, reconoce el trabajo que ella ha hecho como mamá, ya que supo encaminarlos por un buen rumbo para que hoy ambos estén enfocados en sus estudios universitarios y en construir su propio futuro.

“Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien la imagen de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia La Academia, eso me preocupaba muchísimo, pues es lo que me faltó a mí, ¿verdad?”, aseguró.