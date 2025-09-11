Lo que hace poco más de un año fue un momento tenso y captado por las cámaras, este miércoles se transformó en una escena de cordialidad y aparente complicidad.
Ester Expósito y Paris Jackson co incidieron nuevamente en Barcelona durante un desfile de la firma Desigual, imagen de ambas, y esta vez el ambiente fue distinto.
Así fue el reencuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson en Barcelona tras protagonizar tenso momento
Lo que hace poco más de un año fue un momento tenso y captado por las cámaras, este miércoles se transformó en una escena de cordialidad y aparente complicidad.
El polémico y primer encuentro tenso entre Paris Jackson y Ester Expósito
Lo que parecía una fría indiferencia por parte de Paris Jackson hacia Ester Expósito rápidamente encendió las redes. Las imágenes del momento, ese saludo forzado y silencioso captado por las cámaras, se viralizaron en cuestión de horas.
@bazaarspain Las artistas acapararon todas las miradas durantes el desfile de Desigual celebrado en Barcelona. #modaentiktok #parisjackson #esterexposito ♬ sonido original - Bazaar_Spain
Los rumores comenzaron a circular: “Paris ignoró a Ester”. A partir de ahí, surgieron todo tipo de teorías. ¿Antipatía? ¿Celos? ¿Una rivalidad secreta? La incógnita siguió hasta que, meses después, las propias protagonistas dieron señales claras de que no había ningún drama real.
Fue en mayo cuando ambas reaparecieron como imagen de la campaña NOT A DOLL de Desigual, y ahí cambió todo. Las camisetas que llevaban decían más que mil declaraciones: “I LOVE PARIS”, “I LOVE ESTER”.
Casi un año y medio después del incómodo primer encuentro, Ester Expósito y Paris Jackson se reencontraron públicamente en el mismo lugar donde todo empezó: el desfile de Desigual en Barcelona.
Así fue el reencuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson en Barcelona
La expectativa era total: todos querían ver ese primer cruce de miradas, y no era para menos: eran, sin duda, el dúo más esperado del evento.
Aunque posaron por separado en el photocall, al llegar al front row, Ester Expósito y Paris Jackson protagonizaron el saludo que todos querían ver.
Ester fue la última en sentarse, y al verla, Paris no dudó: se levantaron, se abrazaron y sonrieron ante las cámaras. “¿Qué tal estás?”, se le escuchó decir a Ester, en un gesto cálido que apagó cualquier especulación pasada.
Luego vino la sesión de fotos junto a Nicki Nicole y Becky G, con Paris y Ester compartiendo espacio sin tensiones. A lo largo del desfile, ambas charlaron, se rieron y dejaron claro que entre ellas no hay rivalidades. Al contrario: lo que transmitieron fue complicidad.