Así fue el reencuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson en Barcelona tras protagonizar tenso momento

El polémico y primer encuentro tenso entre Paris Jackson y Ester Expósito

Lo que parecía una fría indiferencia por parte de Paris Jackson hacia Ester Expósito rápidamente encendió las redes. Las imágenes del momento, ese saludo forzado y silencioso captado por las cámaras, se viralizaron en cuestión de horas.



Los rumores comenzaron a circular: “Paris ignoró a Ester”. A partir de ahí, surgieron todo tipo de teorías. ¿Antipatía? ¿Celos? ¿Una rivalidad secreta? La incógnita siguió hasta que, meses después, las propias protagonistas dieron señales claras de que no había ningún drama real.

Fue en mayo cuando ambas reaparecieron como imagen de la campaña NOT A DOLL de Desigual, y ahí cambió todo. Las camisetas que llevaban decían más que mil declaraciones: “I LOVE PARIS”, “I LOVE ESTER”.

Casi un año y medio después del incómodo primer encuentro, Ester Expósito y Paris Jackson se reencontraron públicamente en el mismo lugar donde todo empezó: el desfile de Desigual en Barcelona.