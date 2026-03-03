¿Quién es Alexis Stone, el maquillista que afirma haberse transformado en Jim Carrey?

¿Quién es Alexis Stone?

Elliot Joseph Rentz, mejor conocido como Alexis Stone es un maquillista, artista de transformación y creador de performance británico, que nació el 7 de octubre de 1993 en Brighton, Inglaterra.

Instagram

Algunas de sus transformaciones de celebridades incluyen a Donatella Versace, Anna Wintour, Judy Garland, Jack Nicholson, Glenn Close y Adele.

“Viví con mujeres trans durante unos diez años y siempre estuve rodeado de la magia y el trauma de eso”, dijo Stone sobre cómo comenzó su carrera como maquillista. “Había algo mágico en dormir durante el día y cobrar vida por la noche que naturalmente evolucionó hacia el drag”.

“Pero en cuanto a prótesis, nunca estudié formalmente”, añadió. “Dejé la escuela a los 16 años y me mudé a Londres. Me enseñé todo por mi cuenta”.

Instagram

No sería la primera vez que Alexis Stone aparece en eventos maquillado de otras celebridades

Alexis Stone ya ha realizado acrobacias similares antes, transformándose en Lana Del Rey en enero de 2024 durante la Semana de la Alta Costura de París, en el desfile de Jean Paul Gaultier x Simone Rocha.

Instagram

El maquillista también utilizó prótesis y una peluca para encarnar al personaje Miranda Priestly de The Devil Wears Prada en 2024, añadiendo el toque final perfecto con un atuendo vanguardista.

Instagram

Antes de eso, Alexis Stone se transformó en Jocelyn Wildenstein durante el desfile de Balenciaga en 2022.