Confirman el esperado reencuentro de Timbiriche por el Mundial 2026

El reencuentro de Timbiriche es ya un hecho. En el marco de las actividades musicales previas al FIFA World Cup 2026, el productor Áureo Baqueiro confirmó que la emblemática agrupación formará parte del espectáculo México Vibra, que se llevará a cabo el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional.
La noticia se dio a conocer a través de una publicación de Televisa Espectáculos en Instagram, donde se aseguró que todo está listo para el esperado regreso. El anuncio desató una ola de reacciones entre los fans, quienes durante años han pedido ver nuevamente juntos a los integrantes de una de las bandas pop más influyentes de los años 80 y 90 en México.