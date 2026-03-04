Quién reveló en exclusiva los detalles de lo que se ha convertido en uno de los romances más comentados del momento: el de Emma Watson, actriz británica mundialmente conocida por su papel como Hermione Granger en la saga de Harry Potter, y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères.
Emma Watson y el primer amor mexicano que marcó su vida
El otro gran amor mexicano de Emma Watson: su perrita Sofía
Mientras el interés internacional se centra en las imágenes obtenidas por esta redacción, hay otra historia que vale la pena recordar, una que mostró el lado más solidario de Emma Watson en México y que, para muchos, habla de otro tipo de amor profundo y sincero.
Fue en abril de 2023, cuando la actriz compartió con sus seguidores de Instagram algunos de los momentos más relevantes de su vida en ese momento, entre ellos, la adopción de una perrita mexicana llamada Sofía.
Sofia, la perrita que Emma Watson adoptó en México
"Me alejé de mi vida: aprendí a surfear (mal), monté algunos caballos (eso fue mejor), hice mucha terapia. Mi hermano y yo unimos fuerzas”, compartió.
En la publicación, con motivo de su cumpleaños 33, Watson también reveló que adoptó a Sofía en nuestro país, describiéndola no simplemente como una mascota, sino como "un ángel": "Adopté a Sofía en México, que parece un ángel, no un perro".
Al parece, Emma Watson adoptó a la perrita a través del refugio Benito's House, que en ese momento dio a conocer la noticia en sus redes sociales, celebrando que la cachorra había encontrado un hogar definitivo.
Sofía encontró en la actriz y en su hermano, Alex Watson, una familia llena de cariño y cuidados. Desde entonces, tanto Emma como Alex comenzaron a compartir con frecuencia imágenes junto a la nueva integrante de la familia.
La conexión de Emma Watson con México
La conexión de Emma Watson con México viene de años atrás y ha trascendido simples viajes de turismo o visitas ocasionales. Desde al menos 2023, la actriz ha sido vista en distintos destinos mexicanos, eligiendo al país como un lugar de descanso, privacidad.
En enero de 2023, Emma Watson fue captada recorriendo las calles y playas de Puerto Vallarta, Jalisco, donde llamó la atención por su actitud accesible y relajada durante su estadía.
Algunos testigos incluso señalaron que se hospedó en la zona de Punta Mita, uno de los lugares turísticos más exclusivos del Pacífico mexicano.
Estos apariciones no quedaron aisladas. Más recientemente, a principios de 2026, la actriz volvió a ser vista en el mismo destino, arribando al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta de manera discreta, acompañada por un guía, pero fue reconocida y captada por seguidores que compartieron imágenes y videos en redes sociales.