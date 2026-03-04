Emma Watson y el primer amor mexicano que marcó su vida

El otro gran amor mexicano de Emma Watson: su perrita Sofía

Mientras el interés internacional se centra en las imágenes obtenidas por esta redacción, hay otra historia que vale la pena recordar, una que mostró el lado más solidario de Emma Watson en México y que, para muchos, habla de otro tipo de amor profundo y sincero.

Fue en abril de 2023, cuando la actriz compartió con sus seguidores de Instagram algunos de los momentos más relevantes de su vida en ese momento, entre ellos, la adopción de una perrita mexicana llamada Sofía.

"Me alejé de mi vida: aprendí a surfear (mal), monté algunos caballos (eso fue mejor), hice mucha terapia. Mi hermano y yo unimos fuerzas”, compartió.

En la publicación, con motivo de su cumpleaños 33, Watson también reveló que adoptó a Sofía en nuestro país, describiéndola no simplemente como una mascota, sino como "un ángel": "Adopté a Sofía en México, que parece un ángel, no un perro".

Emma Watson, su hermano Alex y Sofia, la perrita que adoptó en México. (Facebook Benito's House. )

Al parece, Emma Watson adoptó a la perrita a través del refugio Benito's House, que en ese momento dio a conocer la noticia en sus redes sociales, celebrando que la cachorra había encontrado un hogar definitivo.

Sofía encontró en la actriz y en su hermano, Alex Watson, una familia llena de cariño y cuidados. Desde entonces, tanto Emma como Alex comenzaron a compartir con frecuencia imágenes junto a la nueva integrante de la familia.