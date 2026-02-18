¿Shakira se presentará gratis en el Zócalo de la CDMX? Todas las pistas que apuntan a ello

Como parte del cierre en Latinoamérica de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour, Shakira dará un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo viernes 27 de febrero. Fecha que se suma a la exitosa serie de presentaciones con la que recorrió países como Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Ecuador, Uruguay, Paraguay y El Salvador.
Shakira regresará a México como parte de su gira Las mujeres ya no lloran world tour. De manera oficial, la artista tiene programado un concierto el 27 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, posterior a sus presentaciones del 21 de febrero en Chiapas y el 24 del mismo mes en Mérida.
Tras confirmarse la fecha en la capital, han circulado especulaciones sobre la realización de un posible concierto gratuito de la colombina en el Zócalo de la CDMX.
En las redes sociales circulan varias pistas que sugieren que el concierto podría ser una realidad. La primera es que la cantante adelantó que hará un “anuncio importante” durante su presentación del 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros, lo que muchos interpretan como la revelación del evento especial.
A esto se suma el antecedente de su histórico concierto gratuito en 2007 con el que cerró su Tour fijación oral en la misma plaza, lo que hace pensar que podría repetir la hazaña y volver a reunir a cientos de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Confirmamos Zócalo 1 de Marzo?? 😱
Si 2025 fue bonito al lado de Shaki 2026 será la confirmación de que ella viene dispuesta a comerse el mundo! Así que solo podemos alegrarnos y disfrutar!! 🥹😍 #Shakira #Zocalo #LMYNLWorldTour https://t.co/5SSLtfJev2
— Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) February 18, 2026
Además, en redes sociales empezó a circular la presunta captura de pantalla de un evento publicado por la Secretaria de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México en el que se convoca al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo el próximo domingo 1 de marzo, justo antes de que la intérprete retome sus compromisos internacionales en Europa. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el posible espectáculo.
El histórico concierto de Shakira en el Zócalo que rompió récord
Shakira marcó un antes y un después en la historia de los conciertos masivos en México al presentarse de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México en 2007.
El 27 de mayo de 2007, como parte de su Tour fijación oral, la cantante colombiana reunió a más de 210 mil personas en la Plaza de la Constitución, superando el récord que previamente tenía la banda mexicana Café Tacuba, que en 2005 congregó a 170 mil asistentes en el mismo lugar.
El espectáculo se extendió por más de dos horas y es recordado como uno de los eventos más icónicos realizados en el Zócalo. Durante la noche, Shakira interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos "La tortura", "Hips Don't Lie" y "Ojos así".
El concierto formó parte de la gira mundial con la que promocionó sus álbumes Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, consolidando uno de los momentos más exitosos de su trayectoria y dejando una huella en la memoria de sus fans mexicanos.