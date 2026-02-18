¿Shakira se presentará gratis en el Zócalo de la CDMX? Todas las pistas que apuntan a ello

Shakira: ¿Habrá concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX?

Shakira regresará a México como parte de su gira Las mujeres ya no lloran world tour. De manera oficial, la artista tiene programado un concierto el 27 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, posterior a sus presentaciones del 21 de febrero en Chiapas y el 24 del mismo mes en Mérida.

Shakira (Instagram)

Tras confirmarse la fecha en la capital, han circulado especulaciones sobre la realización de un posible concierto gratuito de la colombina en el Zócalo de la CDMX.

En las redes sociales circulan varias pistas que sugieren que el concierto podría ser una realidad. La primera es que la cantante adelantó que hará un “anuncio importante” durante su presentación del 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros, lo que muchos interpretan como la revelación del evento especial.

Shakira (Instagram)

A esto se suma el antecedente de su histórico concierto gratuito en 2007 con el que cerró su Tour fijación oral en la misma plaza, lo que hace pensar que podría repetir la hazaña y volver a reunir a cientos de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



Confirmamos Zócalo 1 de Marzo?? 😱

Si 2025 fue bonito al lado de Shaki 2026 será la confirmación de que ella viene dispuesta a comerse el mundo! Así que solo podemos alegrarnos y disfrutar!! 🥹😍 #Shakira #Zocalo #LMYNLWorldTour https://t.co/5SSLtfJev2 — Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) February 18, 2026

Además, en redes sociales empezó a circular la presunta captura de pantalla de un evento publicado por la Secretaria de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México en el que se convoca al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo el próximo domingo 1 de marzo, justo antes de que la intérprete retome sus compromisos internacionales en Europa. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el posible espectáculo.